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Herečka Donna Millsová je v 85 letech na OnlyFans. Odvážnější fotky nevylučuje

  10:58aktualizováno  10:58
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Donna Millsová pózuje na portrétní fotografii, rok 1980, Los Angeles

Donna Millsová pózuje na portrétní fotografii, rok 1980, Los Angeles | foto: Profimedia.cz

Donna Millsová na projekci filmu Maria pořádané společností Netflix v Los...
Donna Millsová, Michele Leeová a Joan Van Arková v seriálu Kalifornie (Knots...
Donna Millsová pózuje na portrétní fotografii, rok 1980, Los Angeles
Donna Millsová pózuje na portrétní fotografii (1980), Los Angeles
13 fotografií
Americká herečka Donna Millsová, známá především jako intrikánka Abby Cunninghamová ze seriálu Knots Landing, si letos v červenci založila účet na platformě OnlyFans. Fanouškům nabízí pohled do svého soukromí i fotografie a vzpomínky, které dosud nezveřejnila.

„Vždycky jsem si vážila neuvěřitelné podpory a povzbuzení, kterých se mi během let od fanoušků dostávalo,“ uvedla Millsová pro magazín Variety. Sociální sítě jí podle jejích slov umožnily zůstat s příznivci v kontaktu a OnlyFans pro ni představuje možnost osobnějšího a přímějšího spojení.

Na svém profilu sdílí momentálně především zákulisí svého života, každodenní momenty, vzpomínky a dosud nezveřejněný obsah. K dispozici má například starší fotografie z focení pro Playboy, které nebyly nahé, ale měly podle herečky výrazný sex-appeal. Millsová zároveň připustila, že by se v budoucnu nebránila ani novým odvážnějším snímkům. Podmínkou pro ni ale je, aby zůstaly vkusné.

„Nechci dělat nic lascivního. To prostě nejsem já,“ řekla v rozhovoru pro TMZ. Zároveň dodala, že pokud budou fanoušci chtít něco výrazně odvážnějšího, je ochotná o tom uvažovat. Nahé focení proto do budoucna nevylučuje.

Donna Millsová pózuje na portrétní fotografii, rok 1980, Los Angeles
Donna Millsová na projekci filmu Maria pořádané společností Netflix v Los Angeles 29. října 2024.
Donna Millsová, Michele Leeová a Joan Van Arková v seriálu Kalifornie (Knots Landing), 1979
Donna Millsová pózuje na portrétní fotografii, rok 1980, Los Angeles
13 fotografií

Millsová se na OnlyFans rozhodla vstoupit až poté, co ji oslovili přímo zástupci platformy. Účet spustila 30. července 2026 a podle aktuálních zpráv se její nový projekt setkal s velkým zájmem. Entertainment Weekly uvedl, že herečka na platformě už vydělává vysoké šestimístné částky.

Herečka se před kamerou pohybuje už šest desetiletí. Proslavila se především rolí Abby Cunninghamové v seriálu Knots Landing, v němž hrála od roku 1980 a později se k postavě několikrát vrátila. Objevila se také po boku Clinta Eastwooda ve filmu Zahrajte mi Misty nebo v seriálu General Hospital. Právě za roli Madeline Reevesové v něm získala v roce 2015 cenu Daytime Emmy.

Clint Eastwood a Donna Millsová ve scéně z filmu Zahrajte mi Misty (1971). Režie: Clint Eastwood

Ani v posledních letech se herectví nevzdala. Zahrála si například ve filmech Joy nebo Nene režiséra Jordana Peelea z roku 2022.

Millsová se v minulosti objevila také v neobnažených obrazových materiálech časopisu Playboy, konkrétně v letech 1987 a 1989. Už tehdy si ale podle dobových informací pečlivě hlídala hranici toho, co je ochotná ukázat.

V soukromí žije dlouhá léta s hercem a producentem Larrym Gilmanem, se kterým tvoří pár od roku 2001. Nikdy se nevdala. V roce 1994 jako svobodná žena adoptovala dceru Chloe, které tehdy bylo jen několik dní.

Millsová tak i po osmdesátce dokazuje, že na nové začátky podle ní rozhodně není pozdě. Zatímco její vrstevníci možná na sociálních sítích teprve hledají cestu, jak se v nich zorientovat, ona si na OnlyFans buduje další kapitolu své dlouhé kariéry.

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