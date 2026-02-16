„Vybírat doplňky stravy uvážlivě a s ohledem na kvalitu je klíčové. Důvěřovat informacím pouze ze spolehlivého zdroje a konzultovat výběr s odborníkem je ten nejlepší způsob, jak zvolit kvalitní a bezpečné doplňky stravy, které skutečně podpoří naše zdraví. Zárukou kvality jsou beze sporu výrobci, kteří jsou členy České a slovenské asociace pro speciální potraviny, protože ti se zavázali dodržovat etický kodex asociace,“ radí předsedkyně představenstva ČASP Martina Šímová.
Pro mnoho lidí je totiž výběr doplňků stravy často záležitostí náhodné volby nebo impulzivního nákupu po přečtení reklamy na internetu. Je však důležité mít na paměti, že ne všechny produkty jsou stejně kvalitní a účinné a některé mohou být dokonce i nebezpečné, proto se vyplatí věnovat čas pečlivému výběru.
„Zázračné“ pilulky: některé vám jen vysají peněženku, jiné mohou uškodit. Kdy má smysl kupovat doplňky stravy?
Přestože doplňky stravy podléhají v Česku přísné kontrole, vyskytuje se na našem trhu stále mnoho produktů, které přísné legislativní požadavky nesplňují. Zvláštní pozornost si zaslouží online prodej.
Na internetu se totiž objevují pochybné e-shopy, které cílí na zranitelné spotřebitele, jimž slibují vyléčení závažných nemocí či rychlé zhubnutí. Tyto weby se často tváří jako české, ale ve skutečnosti jsou provozovány ze zahraničí.
Pestrý „koktejl“ může i ublížit. Které doplňky stravy lze bez obav kombinovat?
„Často u nich dochází k nekalým obchodním praktikám – od skrytých předplatných přes zkreslování recenzí až po nesprávně uvedené slevy. Kontrola online prodeje doplňků stravy je bohužel mnohem složitější než u klasických prodejen. Potýkáme se s problematickou identifikací online prodejců, se ztíženým uplatňováním opatření vůči prodejcům ze zahraničí – zejména z třetích zemí – a s nedostatečnými kompetencemi vůči některým subjektům, jako jsou online tržiště,“ připojil ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace SZPI Jindřich Pokora.
Doplnil, že k tomu všemu jsou kontroly časově velmi náročné, od záznamu webu až po následné kontrolní nákupy. „Apelujeme na spotřebitele, aby nakupovali pouze u ověřených prodejců a výrobců a pro lepší informovanost sledovali naše webové stránky: www.potravinynapranyri.cz,“ uzavřel Pokora.
Co nenakupovat na internetu? Před některými doplňky stravy lékaři varují
ČASP reprezentuje společné zájmy svých členů - výrobců a distributorů doplňků stravy - a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni a jejím hlavním cílem je aktivně se podílet na utváření přiměřeného a vyváženého legislativního rámce pro produkty podporující zdraví. Zároveň se všichni členové asociace zavazují dodržovat vlastní etický kodex pro prodej a marketing, který jde nad rámec platné legislativy v Česku a na Slovensku. ČASP zastupuje 24 firem, které představují podstatnou část trhu s doplňky stravy.
Devět rad pro bezpečný nákup doplňků stravy
1. Definujte si své potřeby: Před nákupem si ujasněte, jaké konkrétní potřeby máte a jaké zdravotní problémy chcete řešit. Pamatujte, že doplňky stravy nejsou léky, a vážné zdravotní problémy konzultujte vždy s lékařem.
2. Konzultujte s odborníkem: Před zahájením užívání nového doplňku stravy je, pokud si nejste jisti, vhodné poradit se s lékárníkem, případně lékařem nebo výživovým poradcem. Od nich se dozvíte, jaké doplňky stravy jsou pro vás vhodné nebo jak je mezi sebou (ne)kombinovat.
3. Ověřte si složení: Pečlivě čtěte etikety a seznamte se se složením produktu. Vyhýbejte se výrobkům s nejasnými nebo podezřele dlouhými seznamy ingrediencí.
4. Zaměřte se na kvalitu: Přednostně vybírejte doplňky od renomovaných výrobců a členů České a slovenské asociace pro speciální potraviny. Tito výrobci dodržují přísné standardy kvality a etický kodex sdružení. Nekupujte doplňky stravy jen podle hezkého obalu nebo zajímavé reklamy.
5. Pozor na dávkování: Dodržujte doporučené dávkování uvedené na obalu produktu a nikdy nepřekračujte doporučenou denní dávku.
6. Čtěte recenze a zkušenosti: Před nákupem si přečtěte recenze a zkušenosti ostatních uživatelů. Mohou vám poskytnout cenné informace o účinnosti a vedlejších účincích. Pozor ale na zjevně přehnaná doporučení a informace o přímo zázračných účincích.
7. Vyhněte se neověřeným zdrojům: Nakupujte doplňky pouze od důvěryhodných prodejců a e-shopů. Ideálně se vypravte aspoň při prvním nákupu přímo do lékárny. Vyhýbejte se pochybným internetovým nabídkám a tržnicím.
8. Sledujte aktuální vědecké poznatky: Zajímejte se o nové vědecké studie a doporučení týkající se doplňků stravy. Informace o zdraví najdete například na webu www.prozdraveziti.cz.
9. Sledujte webové stránky www.potravinynapranyri.cz, kde SZPI zveřejňuje výsledky kontrol vybraných online prodejů doplňků stravy.