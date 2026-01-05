Využít 20 nebo 25 dnů placené dovolené na maximum je oblíbené každoroční téma. Rok 2026 bude na prodloužené víkendy mimořádně štědrý. S dobrým plánováním se dá relaxovat více než dvojnásobek dnů, pokud k dovolené zahrneme státní svátky a nejbližší víkendy.
- 20 dnů dovolené = 47 dnů volna (bez 1. ledna a bez Vánoc)
- 25 dnů dovolené = 61 dnů volna (všechny svátky bez 1. ledna)
Jarní prázdniny 2026: Podívejte se, kdy budou u vás
První dovolená v lednu – 4 dny volna
Hned první příležitostí, kterou mohli zaměstnanci využít a získat čtyři dny volna s vybráném jednoho dne dovolené, byl začátek ledna. Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu totiž připadl na čtvrtek 1. ledna 2026. S následným pátkem to tak dělalo čtyři dny volna.
|Státní svátek
|Volno
|Počet dnů dovolené
|čtvrtek 1. ledna
|od čtvrtka 1. do neděle 4. 1.
|4 dny volna,
1 den dovolené
|Velký pátek 3. dubna +
Velikonoční pondělí 6. dubna
|od soboty 28. 3. do pondělí 6. 4.
|10 dnů volna
4 dny dovolené
|pátek 1. května + pátek 8. května
|od pátku 1. do neděle 10. 5.
|10 dnů volna
4 dny dovolené
|pondělí 6. července
|od soboty 4. do neděle 12. 7.
|9 dnů volna
4 dny dovolené
|pondělí 28. září
|od soboty 26. 9. do neděle 4. 10.
|9 dnů volna
4 dny dovolené
|středa 28. října
|od soboty 25. do středy 28. 10.
od středy 28. 10. do neděle 1. 11.
|5 dnů volna
2 dny dovolené
|úterý 17. listopadu
|od soboty 15. do úterý 17. 11.
od soboty 15. do neděle 22. 11.
|4/9 dnů volna
2/4 dny dovolené
|čtvrtek 24. prosince +
pátek 25. prosince
|od středy 23. do neděle 27. 12.
od soboty 19. do neděle 27. 12.
|5/9 dnů volna
1/3 dny dovolené
Velikonoční dovolená – 10 dnů volna
Další příležitost nastane na Velikonoce. Ty sice letos budou už na začátku dubna, ale dva státní svátky kolem jednoho víkendu jsou velkým lákadlem pro přidání další dovolené.
Dnem pracovního klidu je Velký pátek 3. dubna i Velikonoční pondělí 6. dubna. Školáci mají k tomu velikonoční prázdniny na Zelený čtvrtek 2. dubna. S čtyřmi dny dovolené můžete mít deset dnů volna, od soboty 28. března do pondělí 6. dubna.
Pokud byste chtěli trávit volno bez dětí nebo se vyhnout rodinám s rozjařenými potomky, pak vychází lépe varianta desetidenního volna od pátku 3. dubna do neděle 12. dubna, na které je zapotřebí také čtyř dnů dovolené.
Pohyblivé svátky aneb kdy budou Velikonoce v roce 2026?
Květnové svátky – 10 dnů volna
Snad nejlepší zprávou je, že v roce 2026 vycházejí oba květnové svátky na pátek. Prodloužený tak bude jak víkend od pátku 1. do neděle 3. května, tak i ten následující od pátku 8. do neděle 10. května.
Se čtyřmi dny dovolené se dá opět užít 10 dnů volna, od pátku 1. května do neděle 10. května.
Do prázdnin je to jediná možnost, jak si přidat státní svátky k dovolené.
Svátky a dny volna v roce 2026. Čeká nás šest prodloužených víkendů
Červencový svátek – 9 dnů volna
Na začátku července jsou sice hned dva státní svátky za sebou, ale jen jeden připadne v roce 2026 na pracovní den. A to ten druhý, připomínka Jana Husa 6. července bude v pondělí.
Pokud si vezmete čtyři dny dovolené, můžete mít 9 dnů volna, od soboty 4. července do neděle 12. července.
Tři dovolené na podzim – 23 dnů volna
Dobře vycházejí v roce 2026 i tři státní svátky na podzim. Hned ten první, Den české státnosti 28. září připadne na pondělí. Se čtyřmi dny dovolené se dá relaxovat opět 9 dnů, od soboty 26. září do neděle 4. října.
Říjnový svátek Den vzniku samostatného československého státu sám o sobě prodloužený víkend nevytvoří, 28. října bude totiž středa. Školáci a studenti však budou mít ve čtvrtek 29. a pátek 30. října podzimní prázdniny. Mnoho rodičů malých školáků si tak vezme dva dny dovolené, aby mohli mít pětidenní volno.
Průvodce školním rokem 2025/2026: Kdy jsou prázdniny, maturita i přijímačky
Pro pracující bez dětí nebo toužící po klidu se nabízí pětidenní volno před státním svátkem, tedy od soboty 24. října do středy 28. října, a to za dva dny dovolené. Případně za čtyři dny dovolené 9 dnů volna.
Jediný kaz na kráse je fakt, že letní čas skončí už v neděli 25. října. Ručičky hodin se posouvají vždy poslední říjnovou neděli a v roce 2026 říjen skončí v sobotu 31., takže k takzvanému zimnímu času se vrátíme už o týden dřív.
Třetí podzimní svátek Den boje za svobodu a demokracii oslavíme 17. listopadu, což bude úterý. S čtyřmi dny dovolené se tak opět dá relaxovat 9 dnů, od soboty 15. do neděle 22. listopadu.
Změna času 2026: I v příštím roce si dvakrát přetočíme hodinky. Kdy se mění čas?
Vánoční prázdniny a dovolená
Oproti roku 2025, kdy vánoční prázdniny začaly dětem již v pátek 19. prosince odpoledne a skončily až v neděli 4. ledna, na což zaměstnanci potřebovali šest dnů dovolené (pokud zaměstnavatel vyhlásil Silvestra dnem pracovního volna, tak pět), rok 2026 bude k rodičům malých školáků přívětivější. Školy se zavřou až ve středu 23. prosince, ještě v úterý 22. se učí.
Na sedmidenní volno od soboty 19. prosince do neděle 27. prosince tak spotřebujete tři dny dovolené.
Štědrý den připadne na čtvrtek 24. prosince a 1. svátek vánoční na pátek 25. prosince. Silvestr bude ve čtvrtek 31. prosince a státní svátek 1. ledna v pátek. Což nabídne první prodloužený víkend roku 2027.
Na dvoutýdenní volno od 19. prosince do 3. ledna 2027 je zapotřebí 7 dnů dovolené, respektive šest, pokud zaměstnavatel vyhlásí Silvestr 31. prosince dnem pracovního volna.