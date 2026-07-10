V létě se zloději činí – koneckonců potvrzují to i statistiky, podle nichž jen v loňském roce v červenci a srpnu způsobili vloupáním do bytů a domů škody přesahující 40 milionů. A vzhledem k tomu, že objasnit se podaří jen každé páté vloupání, je rozhodně lepší domácí zabezpečení nepodceňovat. S čím začít?
Dveře nestačí jen zamknout
Zavřená okna, zamčené dveře, vypnutá voda, a máme hotovo? Od téhle rutiny se určitě můžete odrazit, ovšem v drtivé většině případů vám stačit nebude. Mnoho českých domácností totiž stále spoléhá na zastaralé zámky, které ovšem bezpečnostní standardy už dávno nesplňují.
„Certifikovaná zámková vložka alespoň ve 3. třídě odolnosti patří nejen do vstupních dveří, ale i na další vchody, jako jsou garáže, zadní a boční vstupy nebo sklepní spojovací dveře do obytných prostor,“ připomíná Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz.
|
Na dovolenou s adaptérem. Deset druhů zásuvek, které mohou překvapit
Domácí zámky byste před odjezdem měli zkontrolovat a v případě, že se některý zasekává, nejde lehce uzamknout nebo ve dveřích nesedí, vyměnit za nový. Bezpečnostní vložky s certifikací odolají běžným zlodějským metodám a výrazně zvýší šanci, že do vaší domácnosti se zloděj nedostane.
Dovolená v offline módu
Na dovolené chce každý z nás alespoň trochu vypnout. Nenutíme vás, abyste zahodili telefony a odřízli se od světa, ale zkuste ke sdílení fotek přistupovat obezřetně.
Sociální sítě jsou pro zloděje skvělým zdrojem tipů, zvlášť v případě, že sdílíte každý okamžik od balení přes odbavení až po samotnou dovolenou. A dáváte tak signál, že zloděj má volné pole působnosti.
Zkuste se letos nechlubit odjezdem dopředu a fotky z místa sdílejte až po příjezdu – být obezřetný online je stejně důležité jako mechanické zabezpečení domu.
Úklid nejen doma, ale i venku
Každý z nás se chce po dovolené vrátit do uklizené domácnosti. Majitelé rodinných domů by ale neměli zapomínat také na úklid zahrady a okolí domu.
Nepořádek totiž vysílá zloději jasný signál – tady to půjde dobře. Zapomenuté nářadí poslouží jako páčidlo nebo nástroj k rozbití okna, přerostlé keře zase poskytnou vítaný úkryt.
|
Dovolená 2026: Nemoc během dovolené a jak ji řešit doma a v zahraničí
Než vyrazíte na cestu, uschovejte všechno nářadí a vybavení do sklepa, garáže nebo zahradního domku. Nezapomeňte vše uzamknout, ideálně petlicí či závorou s odolným visacím zámkem. Venkovní prostory osviťte světlem s čidlem, abyste zloději ztížili pohyb po zahradě.
Cennosti patří pod zámek
Důležité dokumenty, hotovost, šperky i notebooky a další cennosti byste nikdy neměli nechávat doma jen tak ležet – nejen před odjezdem na dovolenou. Využít můžete domácí trezor, případně bezpečnostní bednu, do které uschováte třeba hodnotnější vybavení ve sklepě a garáži.
Nezapomeňte, že zloději si kořist obhlíží předem, proto stáhněte rolety a žaluzie a nevystavujte cennosti na dohled zvědavých očí.
„Sekundární zabezpečení věcí uvnitř domu nebo bytu lidé často podceňují, přitom ale hraje důležitou roli. Představuje totiž pro zloděje další překážku, kterou musí překonat. A s každou minutou navíc roste šance, že svůj pokus vzdá – odborníci v této souvislosti mluví o pravidlu deseti minut,“ upozorňuje Neuvirt.
|
Čas dovolených je rájem pro zloděje. Pojistku na léto zajistí klička
Nezapomeňte na okna, sklep i garáž
Okna, zejména ta sklepní nebo boční, bývají slabinou mnoha objektů. Lidé je nechávají otevřená kvůli větrání nebo zapomínají na mikroventilaci, kterou však zloděj snadno využije.
Před odjezdem je proto vždy pevně uzavřete a zvažte i instalaci bezpečnostních fólií, které brání jednoduchému rozbití a omezují pohled dovnitř.
Nezapomeňte ani na zadní vchody, balkonové dveře, garáže a sklepy. I těmi se lze do domu snadno dostat. Všude, kde je to možné, použijte certifikované visací zámky nebo přídavné závory.
Zloděj si vždy volí nejjednodušší cestu dovnitř. Pokud zadní vchodové dveře chrání jen stoletý visací zámek, je nám pak bezpečnostní zámek na vstupních dveřích k ničemu.
|
Jak si užít dovolenou? Mobily a počítače nechte doma
Alarm zajistí technologie i všímaví sousedé
Doby, kdy vybavení domácnosti alarmem a čidly bylo otázkou desetitisícových investic, už jsou pryč. Moderní technologie vám tak mohou pomoci výrazně zvýšit zabezpečení.
Pořídit si můžete kameru s online přenosem, která vás upozorní na pohyb u domu. Výbornou službu udělají i časovače osvětlení, které simulují vaši přítomnost, nebo senzory pohybu napojené na chytrý telefon. I během dovolené tak můžete být v klidu a domov průběžně kontrolovat.
A ještě jedna věc je nejen během dovolené k nezaplacení – vnímavý soused. Pokud máte s těmi svými dobré vztahy, svěřte jim klíče a požádejte je, ať vám čas od času vyberou schránku, zkontrolují dům nebo třeba zalijí květiny.
|
Jak sledovat televizi z Česka na dovolené? Překážkou jsou licence i místo pobytu
Jejich přítomnost v okolí domu může zloděje odradit. Klíč se hodí i pro případ mimořádné události, třeba při bouřce, výpadku elektřiny nebo zabouchnutí dveří.