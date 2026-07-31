„Základním pravidlem je nakupovat pouze to, co cestující kvůli chybějícímu zavazadlu skutečně potřebuje, a uschovat každý účet. Nárok totiž zpravidla nevzniká na předem stanovenou paušální částku. Posuzují se skutečné a prokazatelné výdaje, jejichž přiměřenost závisí například na délce zpoždění, účelu cesty nebo na tom, zda kufr chybí na začátku dovolené, či při návratu domů,“ vysvětluje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
Obsah
Zpoždění či ztrátu hlaste už na letišti
Jakmile je zřejmé, že kufr nedorazil, cestující by neměl opustit letiště bez nahlášení události. U přepážky reklamací zavazadel, označované obvykle jako Baggage Claim nebo Lost and Found, je potřeba vyplnit protokol PIR, tedy Property Irregularity Report. V něm se uvádí číslo letu, identifikace a popis zavazadla i adresa, na kterou má být po nalezení doručeno.
Kopii protokolu je nutné si ponechat. Stejně důležitý je palubní lístek a ústřižek se zavazadlovým štítkem, který cestující obdržel při odbavení. Samotný protokol PIR přitom zpravidla nenahrazuje písemnou žádost o náhradu výdajů. Především dokládá, že cestující problém oznámil bezprostředně po příletu.
|
Dlouhá cesta autem bez bolesti zad? Rozhodují přestávky, obuv, ale i peněženka
„Nejčastější chybou je, že cestující několik dní čeká, zda se zavazadlo nenajde, a teprve potom začne zjišťovat, jaké dokumenty potřebuje. Událost je nutné zaznamenat ještě na letišti. Doporučujeme také vyfotit si protokol, zavazadlový štítek a palubní lístek do telefonu. Papírové doklady se během dovolené snadno ztratí,“ připomíná Thienel.
„Od dopravce je vhodné zjistit také předpokládanou dobu doručení a jeho pravidla pro náhradu nezbytných výdajů. Některé aerolinky mohou cestujícím poskytnout základní hygienickou sadu, jiné jim sdělí orientační částku, do které mohou náhradní věci nakoupit. Pokud cestující současně využívá cestovní pojištění, může se ještě před větším nákupem obrátit na asistenční službu,“ dodává.
Jedny plavky ano, nový šatník ne
Při zpoždění zavazadla v cílové destinaci lze zpravidla požadovat náhradu přiměřených nákladů na věci, bez kterých se cestující během čekání neobejde. Nejčastěji jde o základní hygienické potřeby, spodní prádlo, tričko nebo jednoduché oblečení na převlečení. U dovolené u moře mohou být přiměřeným výdajem také plavky, na pracovní cestě například košile či jiné oblečení odpovídající účelu pobytu.
|
Plánujete dovolenou s AI? Na co se ptát před cestou
Rozhodující je přiměřenost nákupu. Jedny plavky a základní kosmetika se obhajují podstatně snadněji než několik kompletních outfitů, luxusní parfém nebo značkové doplňky. Cestující by měl u každé položky umět vysvětlit, proč ji v dané chvíli potřeboval a nemohl počkat na doručení kufru.
„Rozsah uznatelných výdajů ovlivňuje také délka zpoždění. Pokud zavazadlo dorazí ještě večer téhož dne, bude odůvodnitelný nákup menší než při čekání trvajícím několik dní. Některé společnosti mohou rovněž odlišně posuzovat spotřební věci, například hygienické potřeby, a oblečení či obuv, které cestujícímu zůstanou i po skončení cesty,“ upozorňuje Thienel.
|
Cestování letadlem může být adrenalin. Jak se bránit overbookingu a kdy máte nárok na odškodnění?
Zvláštní pozornost si podle něho zaslouží léky. „Pravidelně užívané léky, zdravotnické pomůcky, doklady, peníze, elektroniku a další nepostradatelné nebo cenné věci by cestující neměl ukládat do odbaveného zavazadla. Případné pořízení náhradních léků se navíc nemusí řídit stejnými pravidly jako nákup trička či hygienických potřeb a může vyžadovat kontakt s lékařem, asistenční službou nebo lékárnou,“ poznamenává.
Je rozdíl mezi cestou na dovolenou a domů
Důležité je, ve které části cesty se zavazadlo zpozdilo. Jestliže kufr chybí po příletu na zahraniční dovolenou, cestující obvykle nemá k dispozici žádné náhradní oblečení ani osobní potřeby. Jeho nezbytné výdaje proto mohou být poměrně snadno prokazatelné.
Při návratu domů je situace ale odlišná. Cestující má zpravidla další oblečení a hygienické potřeby doma, takže mu kvůli čekání na kufr nemusí vzniknout srovnatelná škoda. Aerolinky proto mohou náhradu nákupů výrazně omezit. Také české pojišťovny zpoždění zavazadla při návratu do České republiky nebo do země bydliště často z pojistného krytí vylučují.
|
Zrušený či zpožděný let? Kde žádat kompenzaci a na co máte právo?
„Lidé někdy očekávají, že při zpoždění kufru dostanou automaticky stejnou částku bez ohledu na okolnosti. Ve skutečnosti je ale rozdíl, zda člověk přiletí bez osobních věcí na čtrnáctidenní dovolenou, nebo čeká na zavazadlo doma. Podstatná je skutečná škoda a podmínky konkrétního dopravce či pojišťovny,“ vysvětluje Martin Thienel.
Účtenky nejprve dopravci
Za zpoždění řádně odbaveného zavazadla odpovídá primárně letecký dopravce. Cestující by mu měl zaslat písemnou žádost o náhradu a přiložit kopii protokolu PIR, palubní vstupenku, zavazadlový lístek a účtenky za nezbytné nákupy. U zpožděného zavazadla je nutné písemný nárok uplatnit nejpozději do 21 dnů od chvíle, kdy bylo zavazadlo cestujícímu doručeno.
Náhrada za zpožděný kufr není totéž jako paušální kompenzace za výrazně zpožděný let. Cestující musí doložit, jaké konkrétní náklady mu vznikly. Celková odpovědnost dopravce je omezena pravidly Montrealské úmluvy, příslušný limit ale nepředstavuje částku, kterou by každý cestující automaticky získal.
|
Chystáte se do zahraničí? Kartička pojištěnce často nestačí ani na základní péči, pojištění navíc zdražilo
„Pokud se zavazadlo neobjeví do 21 dnů, může cestující vůči dopravci uplatňovat práva jako při jeho ztrátě. V takovém případě bude potřebovat co nejpřesnější seznam věcí uložených v kufru, jejich stáří a hodnotu. U použitého oblečení či starší elektroniky nelze automaticky očekávat proplacení původní pořizovací ceny. Dopravce může přihlížet k opotřebení a u dražších předmětů požadovat doklady o jejich hodnotě,“ popisuje Thienel.
Pojištění pomůže, ale jen pokud opravdu je
Vedle leteckého dopravce může cestujícímu pomoci také cestovní pojištění. Zpoždění zavazadel ale není automatickou součástí každé pojistky. Musí být zahrnuto ve zvolené variantě a může mít vlastní limit, čekací dobu i výluky, které se liší od obecného pojištění ztráty nebo poškození zavazadel.
Na českém trhu jsou pojistky už na šesti či sedmi hodinová zpoždění. Pojišťovny mohou hradit doložené náklady na nezbytné náhradní věci, vždy však nejvýše do sjednaného limitu. Ten bývá podstatně nižší než celkový limit pojištění zavazadel. V praxi se může pohybovat například kolem pěti tisíc korun, konkrétní částka však závisí na daném pojištění a jeho sjednané variantě.
|
Zdraví na cestách: co si sbalit s sebou do lékárničky a jak se vyhnout zdravotním potížím
Vysoký limit pojištění zavazadel ještě neznamená, že stejná částka platí také pro několikahodinové zpoždění kufru. Klient by měl zkontrolovat samostatný limit pro zpoždění, požadovanou dobu čekání a to, zda se pojištění vztahuje pouze na cestu do zahraničí. Rozdíly mezi jednotlivými produkty mohou být poměrně výrazné.
„Pro nahlášení události bude pojišťovna obvykle požadovat protokol PIR, zavazadlový lístek, letenku, potvrzení dopravce o plánovaném a skutečném doručení kufru a účtenky za zakoupené věci. Cestující by měl zároveň uvést, zda již požádal o náhradu leteckou společnost a jakou částku od ní případně obdržel. Stejný výdaj totiž nelze proplatit dvakrát,“ upozorňuje Martin Thienel z Kalkulátor.cz.
Současně podle něho neplatí, že všechno, co odmítnou uhradit aerolinky, musí automaticky zaplatit pojišťovna. „Ta nárok posoudí podle vlastní pojistné smlouvy a poskytne pojistné plnění pouze tehdy, pokud jsou splněny její podmínky,“ připomíná.
Nejdůležitější věci patří do příručního zavazadla
Nejlepší ochranou proti prvním dnům dovolené bez kufru tak zůstává rozumně sbalené příruční zavazadlo. Měly by v něm být doklady, pravidelně užívané léky, nabíječka, základní hygiena, spodní prádlo a alespoň jedna sada lehkého oblečení.
Do odbaveného zavazadla nepatří ani peníze, šperky, pracovní technika nebo jiné cennosti. Ani kvalitní cestovní pojištění totiž nedokáže vrátit ztracený čas nebo odstranit všechny komplikace. Může však výrazně pomoci s náklady, pokud cestující zná jeho limity, událost správně zdokumentuje a od prvního nákupu si schovává všechny účtenky.