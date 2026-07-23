Psal se rok 1922 a na kraji Vršovic se otevřela mohutná brána s nápisem Eden. Skrz ní mohly přes několik pokladen proudit dovnitř zástupy lidí, kteří hledali adrenalin, romantiku, chtěli si zatancovat nebo byli prostě zvědaví. Obrovský zábavní park, který vyrostl v blízkosti jezera pod bohdaleckým kopcem, nabízel všechno. A jak říká historik a zakladatel projektu Praha Neznámá Petr Ryska, tradovalo se, že pokud sem nějaký chlapec nevezme svou milou, do týdne se s ním rozejde.
Atrakce v Edenu
Horská dráha měřící úctyhodných pět kilometrů. Věž s tobogánem. Jezero s výletními lodičkami. Divadlo, včetně toho loutkového. Cyklodrom Čertovo kolo. Spousta kolotočů a adrenalinových atrakcí, jako byly pojízdné plošiny, otáčející se válec, střelnice nebo vlnová dráha. A k tomu velká tančírna Koloseum. Toto místo představovalo všechno, co si návštěvníci lunaparku ve 20. letech minulého století mohli přát.
Kolorované snímky
Fotografie použité v tomto článku pocházejí z archivu Prahy 10. Pro představu, jak to tehdy ve vršovickém zábavním parku vypadalo, jsme se rozhodli je kolorovat pomocí AI.
Vycházeli jsme přitom z jiných kolorovaných snímků z té doby, aby barvy byly co možná nejvěrnější tomu, jak park vypadal a jak se ve 20. a 30. letech snímky ručně kolorovaly.
Barvy přesto nemusejí odpovídat tomu, jaké byly tehdy ty skutečné – detailní informace o tom chybí, a výsledek tedy nemusí být historicky přesný.
„Vyhlášený byl i Zeppelinův kolotoč, kde návštěvníci létali v kajutách ve tvaru vzducholodě. Tenkrát byly vzducholodě velmi populární a až do katastrofy Hinderburgu (v květnu 1937, pozn. red.) byly využívány pro transatlantickou přepravu,“ popisuje další slavnou atrakci Petr Ryska.
Vzpomínky pamětníků
Na další zdejší atrakce vzpomíná Václav Štros. Patřilo mezi ně loutkové divadlo pana Pospíšila, kde se hrálo s 50 centimetrů velkými marionetami a které mělo kapacitu 200 lidí. „Kromě loutkového divadla v budově byl ještě velký podlahový kolotoč pana Jirkovského s kočím v nadživotní velikosti uprostřed a různými postavami klečícími na podlaze. (Vyráběl je můj otec.) Na nich se za jízdy sedělo. Kolotoč byl v uzavřené hale, kde se v zimě topilo! U kolotoče byl i obrovský orchestrion. Dílo Jindřicha Ecka, význačného výtvarníka,“ napsal v komentáři na stránkách Prahy Neznámé pan Štros.
Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou byla tančírna Koloseum, k níž vedla promenáda lemovaná stromy.
A nechyběly ani ohňostroje nebo výjimečná představení. „Jedinečnou atrakcí bylo vystoupení Samsona Breitbarta, který v neděli 24. dubna 1932 svými siláckými výkony uvedl každého z nás v úžas. Holýma rukama dokázal udělat šroubovou vývrtku z velkého hřebu a z železné tyče podkovu. Na prsou nesl pancéřovou desku, na níž bylo šest 40kilových kovadlin a šest kovářů do nich vší silou bušilo kladivy,“ uvádí další vzpomínku, bohužel bez jmenování jejího autora, Dagmar Broncová v knize Praha 10 křížem krážem.
Lunapark Eden ve filmu
Rozsáhlý lunapark, zbudovaný na prázdných pláních mezi Vršovicemi a Strašnicemi, vyrostl v rekordní době. Podle Broncové se pro jeho stavbu rozhodli pražští radní teprve ve 20. letech. A v roce 1922 se už otevíral.
Zábavní areál se dostal i do filmu Muži v offsidu režiséra Svatopluka Innemanna vycházejícího ze stejnojmenné knížky Karla Poláčka, v níž se střetávají fanoušci fotbalové Slavie a žižkovské Viktorie. Některé scény se odehrávají právě i v zábavním parku, na jehož území později vyrostlo zázemí slávistického klubu (dnešní Fortuna Arena).
O návštěvníky nebyla nouze, aspoň zpočátku. „Ve dvou nedalekých továrnách Waldesce (Koh-i-noor Waldes, pozn. red.) a Feiglovce (Feiglově továrně na jemné prádlo) pracovalo nespočet mladých žen a v blízkých vojenských kasárnách, vozatajských a 28. pěšího pluku ve Vršovicích, žilo spoustu vojáků,“ uvádí Broncová.
Vstupné stálo 1,20 koruny, což bylo pro srovnání tolik, co tehdy stálo jedno vejce. Zato atrakce, na které se platilo zvlášť, dokázaly zamilovaným mladíkům pěkně „pustit žilou“. Jak vzpomíná Jarmila Černíková-Drobná, jejíž slova cituje autorka Prahy 10 křížem krážem, papírové planetky s předpovědí budoucnosti stály korunu za kus.
Vršovický Eden nabízel spoustu atrakcí, oblíbená byla například tobogánová věž (vpravo) nebo horská dráha o délce 5 km (v pozadí).
Nouzové kolonie v Praze 10
Osudnou se ale Edenu stala jeho lokalita. Mohly za to nouzové kolonie, do nichž se stahovali nejen chudí lidé, ale i různé kriminální živly. „Zábavní park byl otevřen v roce 1922, ve stejné době hned za ním vyrostla jedna z prvních nouzových kolonií v Praze zvaná Zahrádky, v roce 1925 následovala za tratí kolonka Pod Bohdalcem zvaná Rafanda a v letech 1924- 36 potom největší pražská nouzová kolonie Na Slatinách,“ popisuje Ryska. Právě kolonie Na Slatinách patří mezi místa, kde Praha Neznámá pořádá vycházky s historickým výkladem.
Podle Broncové se v souvislosti s Edenem první zmínka, že „v tu stranu Pražané netáhnou“, objevila v denním tisku už v roce 1926, tedy pouhé čtyři roky po otevření. Eden lákal kapsáře, ve třicátých letech došlo v jeho okolí k několika přepadením i k vraždám. A problémem byla i doprava.
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Tramvajová linka do Strašnic byla zbudována až v roce 1935, kdy už kvůli hospodářské krizi Edenu zvonil umíráček. Navíc většinu pozemků pod zábavním centrem vlastnil hrabě Colloredo-Mansfeld, který je už dále nechtěl upadajícímu Edenu pronajímat. Dodejme, že podle Broncové vlastnil Colloredo-Mansfeld také část pozemků pod novou tramvajovou linkou, ty však pro vznik dopravního spojení Praze daroval.
Horská dráha byla zprovozněna rok po otevření Edenu v roce 1923. V pozadí je Zeppelinův kolotoč.
Zábavní park válku nepřežil
Na konci Edenu se podepsal začátek druhé světové války, okupace a zejména zákaz tance v roce 1941. V té době už z někdejšího gigantického zábavního parku fungovalo jen pár menších kolotočů a tančírna Koloseum. Zákazem tance byl jeho osud zpečetěn. „Proto pro hygienika hlavního města Prahy nebyl v roce 1946 problém celý park uzavřít,“ uzavírá historik Ryska.
Podle pamětníků ještě v 50. letech tu a tam něco fungovalo. Již citovaný Václav Štros uvádí, že v areálu dál žila rodina Pospíšilových a byl tu stále jeden kolotoč. A Jana Bukovská přidává na webu Prahy Neznámé vzpomínku ze svého dětství: „Začátkem 50. let jsem chodila s tátou do Edenu na kolotoč. Obsluhoval tam nějaký pán, měl poraněnou nohu a taťka chtěl, abych mu poděkovala slovensky. Netuším, kdo to byl. A taky si pamatuju na arénu, ve které jezdily motorky po stěně ve tvaru válce. Dělalo to pekelný rámus a já se moc bála, že ten jezdec spadne“.
Co je dnes v bývalém parku Eden?
Ve 40. letech, tedy v době, kdy Eden omezeně fungoval, se do jeho areálu nastěhovalo Sportovní sdružení Vršovice, později známé jako Dynamo a ještě později (a dodnes) jako Slavia. Fortuna Arena dnes slouží jako domovský stadion SK Slavia Praha a také místo, kde se konají hudební koncerty a velké akce. Nedávno například posloužila jako místo slavnostního zahájení olympiády dětí a mládeže.
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V 50. a 60 letech ve značné části areálu bývalého zábavního parku vyrostly bytové domy. Volné prostranství se udrželo jen poblíž tramvajové a autobusové zastávky, a to v podobě malého parčíku. Dnes v tomto místě stojí nákupní centrum Eden a od června 2025 také kruhová betonová fontána. Milovníci historie si u ní mohou zavzpomínat na někdejší jezero (přezdívané spíš laguna) s lodičkami a romantickou lávkou.