Emma Stone je oscarovou rekordmankou. V úspěšnosti překonala Meryl Streepovou

Nejnovější dvě nominace za roli a produkci komediálního snímku Bugonia jí přinesly rekord, který od roku 1988 držela herecká veteránka Meryl Streepová. Emma Stone je nyní nejmladší ženou, která má na kontě sedmero oscarových nominací, a druhou nejmladší osobností vůbec – jak připomíná redakce magazínu Hollywood Reporter, prvenství dosud drží zesnulý tvůrce Walt Disney.
Meryl Streepová svou sedmou nominaci obdržela v osmatřiceti letech, a to za drama ‚Jako nepoddajný plevel‘ z roku 1987. Sošku Oscara si z pódia odnesla dohromady třikrát – za nejlepší herečku ve vedlejší roli v komedii ‚Kramer vs. Kramerová‘, a dále za nejlepší herečku v dramatu ‚Sofiina volba‘ a snímku ‚Železná lady‘.
Černá komedie Bugonia od řeckého režiséra Yorgose Lanthimose vynesla Emmě Stone všehovšudy třetí nominaci na nejlepší herečku – dvě předchozí má za snímek La La Land z roku 2017 a film Chudáčci z roku 2024.
Její úspěšnost lze přičítat i faktu, že se do každé své role vrhá takříkajíc „po hlavě“. Kvůli roli „mimozemšťanské“ farmaceutičky Michelle ve zmíněné Bugonii si například nechala přímo před kamerou oholit hlavu. K podobnému kroku se v minulosti odvážily například Sigourney Weaverová, Demi Moore či Natalie Portmanová.
„Takovéhle příběhy vyžadují velké úsilí jak emočně, tak i fyzicky,“ uvedla k tomu Emma v nedávném rozhovoru pro LA Times. „Tamější [postavy] jsou ve vícero ohledech odloučené od zbytku světa – Michelle jakožto ředitelka obrovské firmy žije osaměle ve velkém domě, a z úplně odlišného socioekonomického prostředí zase pocházejí Teddy a Don, což vede k extrémně odlišným náhledům na svět.“