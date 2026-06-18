V prvních dvou sériích si Pobřežní hlídka teprve získávala světovou oblibu. Erika Eleniaková zde hrála po boku herců Davida Hasselhoffa, Parkera Stevensona či Billyho Warlocka, a její tvář tak zůstala nesmazatelně spojena se začátky toho, co se později stalo jedním z nejslavnějších seriálových fenoménů.
Dnes šestapadesátiletá herečka nicméně v novém rozhovoru pro magazín Remind vypráví, že natáčení ve skutečnosti nebyl žádný med. Náročný byl podle ní už náborový proces.
„Bylo to pěkně úmorné. Musela jsem projít asi šesti konkurzy. Začínalo to kolečkem castingu, pohovorem s producenty, režiséry a pak zástupci televize. Potom člověka dali do páru s jiným hercem, aby si porovnali chemii. Byl to vážně zdlouhavý proces,“ vzpomíná Eleniaková.
Zatímco scény jsou v seriálu samá pláž, slunko, červené plavky a vítr ve vlasech, realita nebyla zdaleka vždy tak příjemná. „Lidé vidí sluneční svit, pláž a krásná těla, ale už nevidí ten vichr, studenou vodu, písek, proudy a vyčerpání,“ vysvětluje herečka. „Někdy jste museli mrznout v plavkách a předstírat, že je vám teplo, zatímco na vás stříkají vodu, abyste vypadali upoceně. Patřila k tomu spousta nepohodlí.“
Mezi nejobtížnější záběry patřily samotné scény se zachraňováním topících se lidí. Nemilé překvapení na herce čekalo například na havajské Sandy Beach, kde se v průběhu natáčení rapidně změnil proud.
„Měla jsem s topící se obětí plavat ke kameře, ale člun s kameramany to odnášelo pořád dál a dál na moře. Neměla jsem dost síly, abych jim stačila,“ vybavuje si Eleniaková. „Pamatuji si, že ten herec, co hrál oběť, mi v jednu chvíli pošeptal, že bude kopat vodu taky, jinak tam zůstaneme a dopadne to špatně. Tak moc drsné to bylo.“
Další dřina pak na herce pochopitelně čekala i v podobě kaskadérských kousků. „Skočit do vody z lodi, která uhání 30 mil za hodinu, je jako praštit sebou o beton,“ popisuje herečka. „Jedna z kaskadérek si takhle dokonce zlomila nohu. Lidé zpětně nemají ponětí, jak skutečné některé ty triky byly.“
Od uvedení seriálu uplynulo více než třicet let, nicméně fanoušci se v současnosti můžou těšit na jeho restart. Televize Fox chystá nový počin, kde by měli účinkovat herci jako Stephen Amell, Shay Mitchellová, Jessica Belkinová, Noah Beck, Brooks Naderová nebo Livvy Dunne, přičemž z původních hvězd by se měl objevit přinejmenším David Chokachi. Toto dvanáctidílné pokračování by mělo spatřit světa nejpozději během příštího roku.