Jak vypadá Shauni po letech? V nové Pobřežní hlídce budou i původní hvězdy

Autor:
  10:10aktualizováno  10:10
Fanoušci kultovního seriálu Pobřežní hlídka se mají na co těšit. Do chystané nové série se totiž vrátí i jedna z původních hvězd, Erika Eleniaková (56). Ta si zahraje svou původní postavu Shauni McClainové. V seriálu už ale nebude vystupovat jako plavčice, nýbrž jako členka městské rady v Santa Monice.
Erika Eleniaková v seriálu Pobřežní hlídka v roli Shauni McClainové

Erika Eleniaková v seriálu Pobřežní hlídka v roli Shauni McClainové | foto: Profimedia.cz

Erika Eleniaková v Los Angeles při natáčení nového seriálu Pobřežní hlídka (16....
Erika Eleniaková v Los Angeles (18. ledna 2026)
Erika Eleniaková v Los Angeles (18. ledna 2026)
Erika Eleniaková a Nicole Eggertová v Los Angeles (18. ledna 2026)
41 fotografií

Šestapadesátiletá herečka, která se netají svou vášní pro tetování a má potetované obě ruce, se podle dostupných informací objeví v nové verzi jako hostující postava. V původním seriálu účinkovala v prvních dvou sezonách, na začátku třetí potom show opustila. Její návrat tak přichází po více než třech dekádách.

Eleniaková na natáčení původního seriálu vzpomíná s velkou nostalgií. „Upřímně řečeno, byli jsme opravdu jako jedna velká rodina. Bratři a sestry,“ řekla v minulosti. Zároveň ale přiznala, že se rozhodla odejít, protože seriál se podle ní stal „trochu odvážným“ a její srdce ji táhlo spíše k filmovým rolím.

Erika Eleniaková v Los Angeles (18. ledna 2026)

V rebootu se vedle ní objeví i nové tváře, například Brooks Naderová nebo Livvy Dunne. Právě obsazení méně zkušených herců ale vyvolalo mezi fanoušky smíšené reakce a kritiku.

Návrat Eriky Eleniakové tak slibuje propojení staré éry s novou generací postav. Seriálová Shauni se v ní objeví jako členka městské rady v Santa Monice a zapojí se do organizace prvního ročníku Beach Games.

V centru dění bude také Hobie Buchannon, syn legendárního Mitche, kterého ztvární Stephen Amell. Jeho postava se má posunout z role plavčíka na kapitána týmu, řešit bude i komplikovaný vztah se svou dcerou.

4. července 2016
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.