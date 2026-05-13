Jak vypadá Shauni po letech? V nové Pobřežní hlídce budou i původní hvězdy

Šestapadesátiletá herečka, která se netají svou vášní pro tetování a má potetované obě ruce, se podle dostupných informací objeví v nové verzi jako hostující postava. V původním seriálu účinkovala v prvních dvou sezonách, na začátku třetí potom show opustila. Její návrat tak přichází po více než třech dekádách.
Eleniaková na natáčení původního seriálu vzpomíná s velkou nostalgií. „Upřímně řečeno, byli jsme opravdu jako jedna velká rodina. Bratři a sestry,“ řekla v minulosti. Zároveň ale přiznala, že se rozhodla odejít, protože seriál se podle ní stal „trochu odvážným“ a její srdce ji táhlo spíše k filmovým rolím.
V rebootu se vedle ní objeví i nové tváře, například Brooks Naderová nebo Livvy Dunne. Právě obsazení méně zkušených herců ale vyvolalo mezi fanoušky smíšené reakce a kritiku.
Návrat Eriky Eleniakové tak slibuje propojení staré éry s novou generací postav. Seriálová Shauni se v ní objeví jako členka městské rady v Santa Monice a zapojí se do organizace prvního ročníku Beach Games.
V centru dění bude také Hobie Buchannon, syn legendárního Mitche, kterého ztvární Stephen Amell. Jeho postava se má posunout z role plavčíka na kapitána týmu, řešit bude i komplikovaný vztah se svou dcerou.
4. července 2016