Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ester Geislerová se vdala. Vzala si o deset let mladšího herce Martina Krupu

Autor:
  8:22aktualizováno  8:22
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Martin Hronský Krupa a Ester Geislerová (Karlovy Vary, 9. července 2022)

Martin Hronský Krupa a Ester Geislerová (Karlovy Vary, 9. července 2022) | foto: Herminapress

Ženich Martin H. Krupa a nevěsta Ester Geislerová (12. září 2026)
Nevěsta Ester Geislerová (12. září 2026)
Aňa Geislerová ukázala záběry ze svatby sestry Ester Geislerové a Martina H....
Aňa Geislerová ukázala záběry ze svatby sestry Ester Geislerové a Martina H....
44 fotografií
Herečka a výtvarnice Ester Geislerová (42) se vdala. Radostnou novinku oznámila v příbězích na Instagramu. Jejím manželem se stal herec Martin Hronský Krupa (32), s nímž tvoří pár několik let. Pro Geislerovou jde o druhé manželství.
Martin Hronský Krupa a Ester Geislerová (Karlovy Vary, 9. července 2022)
Ženich Martin H. Krupa a nevěsta Ester Geislerová (12. září 2026)
Nevěsta Ester Geislerová (12. září 2026)
Aňa Geislerová ukázala záběry ze svatby sestry Ester Geislerové a Martina H. Krupy. (12. září 2026)
44 fotografií

Ester Geislerová oznámila fanouškům, že je vdanou paní. V instastories přesdílela snímky fotografky Kristýny Poliček. Nevěsta měla jednoduché bílé šaty, závoj a květinový věnec. Ženich si k bílé košili vzal kalhoty a vestu a klobouk s pírkem. Na záběrech jsou vidět i jiné tradiční svatební zvyky. Oddávajícím byl párový terapeut, lektor a spisovatel Honza Vojtko.

S novinkou o sestřině svatbě se pochlubila v příbězích také herečka Aňa Geislerová. Na jejím videu jsou vidět novomanželé, kteří přichází po polní cestě.

Ženich Martin H. Krupa a nevěsta Ester Geislerová (12. září 2026)

Ester Geislerová a Martin Krupa se poznali v roce 2020 při natáčení seriálu Anatomie života. Herečka později přiznala, že si zprvu myslela, že je její budoucí partner skutečný záchranář, protože se při natáčení objevovali i opravdoví zdravotníci. Krupa zase vzpomínal, že si Ester Geislerovou hned po seznámení vyhledal na internetu a kvůli neaktuálním informacím se nejprve domníval, že je stále vdaná.

K zásnubám došlo 1. února 2025 během společné cesty po Brazílii. Krupa požádal partnerku o ruku ve Vale da Lua neboli Měsíčním údolí. Prsten s akvamarínem, turmalínem, granátem a ametystem u sebe předtím několik dní tajně nosil. Podle Geislerové byl při žádosti o ruku tak nervózní, že krabičku s prstenem nejprve otevíral ze špatné strany.

Ještě několik měsíců po zásnubách přitom pár tvrdil, že se svatbou nespěchá. „Zatím ji neplánujeme, jsme zasnoubení,“ říkala Geislerová loni v létě s tím, že si chce nové období vztahu hlavně užít.

Partnera už tehdy přijala i její rodina. Herečka uvedla, že od svých dvojčat dostala pro vztah s Krupou „požehnání“. Martin si podle ní její tehdy dospívající děti získal mimo jiné tím, že jim vařil.

Martin Hronský Krupa a Ester Geislerová

Pro Ester Geislerovou je současný sňatek druhým manželstvím. Poprvé se vdávala už ve 21 letech za filmového architekta Jana Kadlece. Krátce poté se jim narodila dvojčata Jan Etienne a Mia Rosa, kterým je dnes 21 let. Manželství po osmi letech skončilo.

O vztahu s Krupou Geislerová v minulosti mluvila jako o partnerství, které jí přineslo větší klid a harmonické zázemí. „Skoncovala jsem s ponocováním. Martin měl na mě pozitivní vliv,“ prohlásila.

5. července 2026

Filmové Vary - univerzál

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.