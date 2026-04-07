Ester Ledecká se rozešla s tenistou Staňkem, oznámila to videem ze střelnice

  10:50aktualizováno  10:50
Velikonoce přinesly nečekanou zprávu ze světa českého sportu, trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká (31) překvapila netradičním oznámením rozchodu s partnerem. Po pěti letech je podle všeho konec jejího vztahu s tenistou Robinem Staňkem (31).
Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

foto: Instagram/@esterledecka

Ester Ledecká (duben 2026)
Ester Ledecká chodí s Robinem Staňkem
„Nic moc k vidění, jen se obyčejná slovanská holka vyrovnává s rozchodem,“ napsala sportovkyně k videu, na kterém trénuje na střelnici a jež zveřejnila na svém profilu na Instagramu.

Ester Ledecká a tenista Robin Staněk spolu byli přibližně pět let a jako pár působili velmi stabilně, o to větší překvapení z pohledu veřejnosti jejich náhlý rozchod vyvolal.

Olympionička je známá tím, že si soukromí poměrně pečlivě chrání a na veřejnosti se soustředí především na své sportovní výkony. I během vztahu s Robinem Staňkem sdílela v průběhu let jen minimum společných momentů.

Fanoušky zpráva zaskočila i proto, že Ledecká prožívá docela úspěšné období kariéry a připravuje se na další sportovní výzvy. Rozchod tak přichází v době, kdy se naplno soustředí na trénink a vrcholové výkony. Někteří lidé v komentářích spekulují, že právě náročný životní styl obou partnerů a neustálé cestování mohly v rozpadu vztahu sehrát svou roli.

Ester Ledecká je dcerou zpěváka Janka Ledeckého a vnučkou Jana Klapáče, dvojnásobného olympijského medailisty v hokeji. Její starší bratr Jonáš Ledecký je výtvarníkem.

Ledecká je jedinou ženou v historii, která získala zlatou medaili na zimních olympijských hrách současně ve dvou různých sportech. Nejprve na ZOH 2018 v Pchjončchangu senzačně vyhrála superobří slalom na lyžích a pak vyhrála i paralelní obří slalom na snowboardu. Zlato z paralelního obřího slalomu na snowboardu o čtyři roky později na olympiádě v Pekingu obhájila.

Absolvovala domácí vzdělávání a vystudovala gymnázium Bankovní akademie v Praze. Později začala studovat na Vysoké škole finanční a správní, kde se věnovala marketingové komunikaci.

Prezident Miloš Zeman jí udělil 28. října 2018 medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti sportu.

