„Nic moc k vidění, jen se obyčejná slovanská holka vyrovnává s rozchodem,“ napsala sportovkyně k videu, na kterém trénuje na střelnici a jež zveřejnila na svém profilu na Instagramu.
Ester Ledecká a tenista Robin Staněk spolu byli přibližně pět let a jako pár působili velmi stabilně, o to větší překvapení z pohledu veřejnosti jejich náhlý rozchod vyvolal.
Olympionička je známá tím, že si soukromí poměrně pečlivě chrání a na veřejnosti se soustředí především na své sportovní výkony. I během vztahu s Robinem Staňkem sdílela v průběhu let jen minimum společných momentů.
Fanoušky zpráva zaskočila i proto, že Ledecká prožívá docela úspěšné období kariéry a připravuje se na další sportovní výzvy. Rozchod tak přichází v době, kdy se naplno soustředí na trénink a vrcholové výkony. Někteří lidé v komentářích spekulují, že právě náročný životní styl obou partnerů a neustálé cestování mohly v rozpadu vztahu sehrát svou roli.
Ester Ledecká je dcerou zpěváka Janka Ledeckého a vnučkou Jana Klapáče, dvojnásobného olympijského medailisty v hokeji. Její starší bratr Jonáš Ledecký je výtvarníkem.
Ledecká je jedinou ženou v historii, která získala zlatou medaili na zimních olympijských hrách současně ve dvou různých sportech. Nejprve na ZOH 2018 v Pchjončchangu senzačně vyhrála superobří slalom na lyžích a pak vyhrála i paralelní obří slalom na snowboardu. Zlato z paralelního obřího slalomu na snowboardu o čtyři roky později na olympiádě v Pekingu obhájila.
Absolvovala domácí vzdělávání a vystudovala gymnázium Bankovní akademie v Praze. Později začala studovat na Vysoké škole finanční a správní, kde se věnovala marketingové komunikaci.
Prezident Miloš Zeman jí udělil 28. října 2018 medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti sportu.