Zatmění Slunce 12. srpna bude patřit k největším astronomickým událostem celého desetiletí. „Jde o první úplné zatmění Slunce pozorovatelné i z Evropy od roku 1999, o nejvýraznější částečné zatmění Slunce pozorovatelné ze střední Evropy až do 2075 a také nejblíže položené úplné zatmění Slunce k Česku a Slovensku do roku 2081,“ upozorňuje astronom Petr Horálek.
Úplné zatmění se odehraje v úzkém pásu, který povede přes Grónsko, Island a zejména Španělsko, kam se kvůli dobré dostupnosti chystají tisíce pozorovatelů z celé Evropy.
Jak bude zatmění vidět v Česku?
Česká republika i Slovensko se ocitnou na okraji zóny maximální fáze částečného zatmění. Úkaz začne v Česku zhruba kolem 19:19 SELČ, kdy se tmavý disk Měsíce začne „zakusovat“ do pravého spodního okraje Slunce.
Při maximu zakryje Měsíc více než 86 procent slunečního disku (nejvýrazněji na jihozápadě Čech). Slunce bude mít tvar úzkého srpku připomínajícího „býčí rohy“, ohnuté směrem k obzoru. Krátce poté Slunce zapadne.
Celý úkaz potrvá necelou hodinu a bude pozorovatelný pouhýma očima – vždy však výhradně přes bezpečný sluneční filtr. Řada hvězdáren v Česku a na Slovensku plánuje veřejná pozorování, úkaz však bude možné sledovat i z domova – ideálně s výhledem k západnímu obzoru.
„Čím více na východ se budete nacházet, tím později částečné zatmění začne a tím méně ze zatmění také bude vidět,“ komentuje Horálek.
|Město
|Začátek zatmění
|Střed zatmění
|Západ Slunce
|Maximální zatmění
|Cheb
|19:19:43
|20:12:44
|20:35
|86,8 %
|Plzeň
|19:20:09
|20:12:44
|20:30
|86,8 %
|Praha
|19:19:23
|20:11:50
|20:27
|86,2 %
|České Budějovice
|19:21:13
|20:13:29
|20:24
|87,1 %
|Pardubice
|19:19:16
|20:11:23
|20:21
|85,9 %
|Hradec Králové
|19:18:59
|20:11:06
|20:22
|85,7 %
|Brno
|19:20:28
|20:12:18
|20:16
|86,4 %
|Opava
|19:19:00
|20:10:41
|20:13
|85,5 %
Dvojí soumrak
Jedním z nejzajímavějších momentů zatmění bude takzvaný dvojí soumrak. Během maxima se krajina na chvíli citelně ztemní, po západu Slunce se obloha ještě krátce znovu projasní a teprve poté nastane běžný večerní soumrak. Podobný jev mohli pozorovatelé zažít například při úplném zatmění Slunce 2. července 2019, kdy byl úkaz rovněž nízko nad obzorem.
Superúplňky 2026: na Štědrý den se rozzáří největší úplněk za sedm let
Španělsko jako magnet pro pozorovatele
Nejkrásnější podívaná čeká pozorovatele ve Španělsku, kde bude úplné zatmění viditelné nízko nad západním obzorem krátce před západem Slunce. Maximální délka úplné fáze zde dosáhne až 1 minuty a 49 sekund.
Stín Měsíce se bude přesouvat od severu k jihovýchodu a nabídne výjimečné pozorování také na Baleárských ostrovech. Díky nízké výšce Slunce vznikne výrazně protažený kužel měsíčního stínu a kolem ztemněného Slunce se objeví tmavomodrá obloha s jasnými planetami – nepřehlédnutelná bude zejména Venuše.
|Datum
|Typ
|Viditelnost
|6. 2. 2027
|Prstencové
|jižní Pacifik, Chile, Argentina, Uruguay, Atlantský oceán, Pobřeží slonoviny, Ghana, Togo, Benin
|2. 8. 2027
|Úplné
|Maroko, Španělsko, Alžírsko, Libye, Egypt, Saúdská Arábie, Jemen, Somálsko
|26. 1. 2028
|Prstencové
|Ekvádor, Peru, Brazílie, Surinam, Španělsko, Portugalsko
|22. 7. 2028
|Úplné
|Indický oceán, Austrálie, Nový Zéland
|12. 6. 2029
|Částečné
|Arktida, Skandinávie, Aljaška, severní Asie, severní Kanada
|1. 6. 2030
|Prstencové
|Alžírsko, Tunisko, Řecko, Turecko, Rusko, severní Čína, Japonsko
|25. 11. 2030
|Úplné
|Jižní Afrika (Botswana), Indický oceán, Austrálie