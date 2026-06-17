Leoš Mareš se po náhlém skonu své produkční Kateřiny Niklové vrátil na Instagram, protože to bylo její přání. Po roce a půl sdílel první video se svou rodinou. Další post byla pozvánka k poslechu podcastu, jehož byl hostem a třetí příspěvek po návratu byl o úterním koncertě Ewy Farne.
„Nejlepší koncert v životě jsem dnes viděl v Edenu. Gratuluji,“ napsal Leoš Mareš. Na stadionu se sešel s Helenou Vondráčkovou, která prozradila, že bude zpívat tři písně na Leošově akci Staré pecky v Mikulově.
Ewa Farna nadchla svým koncert mnoho celebrit, ukázala ale, že si váží všech fanoušků. Když zjistila, že před Edenem stojí dvě děti s nápisem, že chtějí koupit lístky, přišla k nim a darovala jim poslední vstupenky. Nemohly tomu uvěřit a chlapec se rozplakal štěstím.
Dojatá ale byla i samotná Ewa Farna během každého ze tří koncertů. „Vrátím se k tomu, až najdu slova. Zatím jen děkuju,“ napsala k videu z prvního koncertu, kde ji ovace fanoušků dohnaly k slzám.