Nejlepší koncert v životě, chválí Mareš Farnou. Fanoušky dojala nečekaným gestem

Autor:
  12:53aktualizováno  12:53
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ewa Farna dokázala třikrát vyprodat Eden a ještě k tomu nadchnout laickou i odbornou veřejnost. Leoš Mareš její koncert označil za „nejlepší v životě.“ Sama zpěvačka ještě před koncertem dojala zoufalé fanoušky, kteří už vstupenky nesehnali.

Leoš Mareš se po náhlém skonu své produkční Kateřiny Niklové vrátil na Instagram, protože to bylo její přání. Po roce a půl sdílel první video se svou rodinou. Další post byla pozvánka k poslechu podcastu, jehož byl hostem a třetí příspěvek po návratu byl o úterním koncertě Ewy Farne.

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026)
Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)
Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)
Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. Na fotce se zpěvačkou Annet X (13. června 2026)
52 fotografií

„Nejlepší koncert v životě jsem dnes viděl v Edenu. Gratuluji,“ napsal Leoš Mareš. Na stadionu se sešel s Helenou Vondráčkovou, která prozradila, že bude zpívat tři písně na Leošově akci Staré pecky v Mikulově.

Ewa Farna nadchla svým koncert mnoho celebrit, ukázala ale, že si váží všech fanoušků. Když zjistila, že před Edenem stojí dvě děti s nápisem, že chtějí koupit lístky, přišla k nim a darovala jim poslední vstupenky. Nemohly tomu uvěřit a chlapec se rozplakal štěstím.

Dojatá ale byla i samotná Ewa Farna během každého ze tří koncertů. „Vrátím se k tomu, až najdu slova. Zatím jen děkuju,“ napsala k videu z prvního koncertu, kde ji ovace fanoušků dohnaly k slzám.

ewa_farna93

Vrátím se k tomu, až najdu slova.

Zatím jen děkuju. ❤️

13. června 2026 v 22:39, příspěvek archivován: 17. června 2026 v 11:54
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.