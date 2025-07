Radost Adama Vojtěcha po návratu z Finska. Bude dvojnásobným tatínkem

„Velké a malé lásky. A zároveň má motivace podílet se na tom, aby byl svět lepším místem. Jsem vděčný. Každý den mi připomínají, co je opravdu důležité,“ napsal Adam Vojtěch na Instagramu k fotce těhotné manželky se synem a přidal hashtagy jako vděčnost, rodina, láska a motivace.

Adam Vojtěch se se svou partnerkou Olgou oženil v říjnu roku 2019. Svatbu tehdy veřejnosti „vyzradil“ tehdejší premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve svém pravidelném nedělním hlášení Čau lidi.

Exministr před odchodem do Finska tvrdil, že se do politiky už nevrátí, že to prostředí už pro něj není nejvhodnější a že v něm další roky trávit nechce. Nyní změnil názor a stal se lídrem ANO pro Jihočeský kraj v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny.

„Je pravda, že když jsem odcházel, tak jsem měl za sebou velice náročné období. Určitě si pamatujete, že to bylo na konci covidu, byť pak ještě nějaký čas pokračoval. Ale cítil jsem, že potřebuji změnu. A ta přišla. A přiznávám, že když jsem dostal nabídku vrátit se zpátky do české politiky, že jsem to několik měsíců zvažoval. Už vím, že to není jen hezké, že sice můžete měnit věci k lepšímu, ale má to i celou řadu negativních aspektů včetně dopadů na rodinu,“ prohlásil s tím, že i kvůli důvěře lidí ze zdravotnictví se rozhodl, že je připraven pokračovat v politice.

Vojtěch byl ministrem zdravotnictví do září 2020, kdy ho v době pandemie vystřídal Roman Prymula. Vojtěch se však do funkce následně vrátil v květnu 2021. Vystřídal tehdy Petra Arenbergera, který se stal ministrem zdravotnictví po Janu Blatném a ve funkci vydržel necelé dva měsíce. Velvyslancem ve Finsku se Vojtěch stal v únoru 2022.