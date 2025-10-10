Ferrari otevřelo nový zkušební okruh. Fanoušky ale nejspíš zklame

  9:14aktualizováno  9:14
Italská automobilka Ferrari počátkem října otevřela nový závodní okruh poblíž své továrny v Maranellu na severu země. Od necelé dva kilometry dlouhé dráhy s názvem e-Vortex si slibuje zlepšení ve zkouškách vyvíjených vozů. Testované sporťáky ale zmizí z veřejných silnic.
Fotogalerie3

Nový okruh e-Vortex Ferrari v italském Maranellu | foto: Ferrari

Klíčové vlastnosti

  • Délka: 1 887 metrů
  • Šířka dráhy: 6 až 14 metrů
  • Délka hlavní rovinky: 600 metrů
  • Plocha: 37 351 metrů čtverečních
  • Plocha dílen: 1000 metrů čtverečních

Nová dráha leží v těsném sousedství dosavadního, téměř tři kilometry dlouhého okruhu Fiorano vybudovaného v roce 1972.

Ten už přes padesát let automobilce slouží k pilování jízdních vlastností sportovních automobilů a zůstane v provozu i nadále. Nový okruh však považuje za krok k důkladnějšímu testování vozů – ty totiž potřebuje zkoušet i v reálném provozu, což jsou podmínky, kterých na starém okruhu dosáhne jen obtížně.

Ze silnic na nový okruh

Stejně jako jiní výrobci se tedy i Ferrari uchylovalo k jízdám s maskovanými vozy na veřejných silnicích. A právě nový okruh e-Vortex by měl umožnit alespoň část testů přenést do uzavřeného areálu, mimo oči zvědavců a hledáčky fotoaparátů novinářů.

Pohled ze střechy dílen na severní část nového okruhu Ferrari e-Vortex. | foto: Ferrari

Automobilka uvádí, že díky nové dráze bude moci lépe posuzovat výkon vozů a rychleji řešit případné problémy. Rovněž dodává, že krok pomůže ulevit dopravě v okolí závodu. S tím by měly pomoci i přidružené dílny, které umožní rychlé kontroly a případné úpravy.

Jak dráha vypadá

Novou dráhu e-Vortex tvoří několik sekcí, každá z částí je zaměřená na testování jiného aspektu chování vozů. Dvě klopené zatáčky na vzdálenějších koncích dráhy spolu se zúženým úsekem poslouží testování ovladatelnosti. Doplňuje je šest set metrů dlouhá hlavní rovinka, na které budou konstruktéři zkoušet hluk a vibrace.

Okruh e-Vortex má Ferrari umožnit důkladnější testování vozů – a hlavně v tajnosti. | foto: Ferrari

Ferrari si také pro jednotlivé úseky tratě nechalo vyvinout speciální povrchy. Ty mají umožnit hlubší analýzu výkonu i komfortu.

Vstoupit do diskuse

Podzim

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.