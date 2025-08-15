Na Woodstock, festival lásky a míru, se v srpnu 1969 sjely statisíce lidí

V pátek 15. srpna 1969 krátce po páté hodině odpoledne začal rockový festival pod širým nebem Woodstock ’69. Trval do pondělí a stal se symbolem končící éry hnutí hippies i protestem proti válce ve Vietnamu a proti establishmentu. Hudební přehlídka je považována za jednu z nejvýznamnějších událostí v dějinách populární hudby.
Britský hudebník Joe Cocker při vystoupení na hudebním festivalu Woodstock. (1969) | foto: ČTK

Festival, který byl pojmenován podle města Woodstock na jihu státu New York, poblíž kterého se měl původně konat, se nakonec uskutečnil na pozemcích farmáře Maxe Yasgura poblíž města Bethel.

Pořadatelé, čtveřice mladých nadšenců, očekávali, že by na víkendovou akci mohlo dorazit asi padesát tisíc lidí. Nakonec se jich podle policejních odhadů sjelo na čtyři sta padesát tisíc.

„Woodstock byl splněným snem,“ prohlásil o celé události, proslulé rovněž tabletami LSD a nekonečnými dopravními zácpami na dálnici z New Yorku, jeden z pořadatelů Michael Lang. O vzniku festivalu napsal knihu The Road to Woodstock (Cesta do Woodstocku).

Festival komplikovalo počasí, s přestávkami totiž celý víkend pršelo, a proto jsou jeho symbolem i záplavy bahna.

Vystoupilo na něm na čtyřicet účinkujících, například Grateful Dead, Janis Joplinová, The Who, Jefferson Airplane, Carlos Santana, Joe Cocker, Ten Years After, Crosby, Stills, Nash and Young nebo Jimi Hendrix, který tenkrát celou hudební přehlídku uzavřel.

Třídenní setkání uprostřed srpna 1969 označované také jako „léto lásky“ stále ožívá na hudebních pódiích, ve filmech nebo v knihách.

Na památku Woodstocku se pak konala setkání k výročím v roce 1979, 1989, 1994 a v roce 1999. Měl se konat i koncert k 50. výročí festivalu, ale během příprav investor akci zrušil.

Od roku 2008 je na místě konání festivalu muzeum.

