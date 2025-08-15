Festival, který byl pojmenován podle města Woodstock na jihu státu New York, poblíž kterého se měl původně konat, se nakonec uskutečnil na pozemcích farmáře Maxe Yasgura poblíž města Bethel.
Pořadatelé, čtveřice mladých nadšenců, očekávali, že by na víkendovou akci mohlo dorazit asi padesát tisíc lidí. Nakonec se jich podle policejních odhadů sjelo na čtyři sta padesát tisíc.
„Woodstock byl splněným snem,“ prohlásil o celé události, proslulé rovněž tabletami LSD a nekonečnými dopravními zácpami na dálnici z New Yorku, jeden z pořadatelů Michael Lang. O vzniku festivalu napsal knihu The Road to Woodstock (Cesta do Woodstocku).
Woodstock byl splněný sen, říkají pamětníci po čtyřiceti letech
Festival komplikovalo počasí, s přestávkami totiž celý víkend pršelo, a proto jsou jeho symbolem i záplavy bahna.
Vystoupilo na něm na čtyřicet účinkujících, například Grateful Dead, Janis Joplinová, The Who, Jefferson Airplane, Carlos Santana, Joe Cocker, Ten Years After, Crosby, Stills, Nash and Young nebo Jimi Hendrix, který tenkrát celou hudební přehlídku uzavřel.
Americká armáda zásobovala hipíky. Sendviče jim vozil vietnamský veterán
Třídenní setkání uprostřed srpna 1969 označované také jako „léto lásky“ stále ožívá na hudebních pódiích, ve filmech nebo v knihách.
Na památku Woodstocku se pak konala setkání k výročím v roce 1979, 1989, 1994 a v roce 1999. Měl se konat i koncert k 50. výročí festivalu, ale během příprav investor akci zrušil.
Od roku 2008 je na místě konání festivalu muzeum.