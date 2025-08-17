Modelka zemřela 12. srpna na následky zranění, které utrpěla při červencové autonehodě ve Tverské oblasti v Rusku.
Podle informací magazínu Hola! seděla na místě spolujezdce ve voze Porsche, zatímco její manžel Ilja řídil. Do silnice náhle vběhl los a prorazil čelní sklo, Kseniya při nehodě utrpěla závažná zranění hlavy, kterým později v nemocnici podlehla. Manžel modelky neutrpěl podle informací zahraničních médií žádné vážnější zranění.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že naše kolegyně a přítelkyně, modelka Kseniya Alexandrova, zemřela,“ oznámila na svých sociálních sítích modelingová agentura Modus Vivendis, se kterou ruská kráska spolupracovala od svých devatenácti let.
„Byla talentovaná a mimořádně bystrá. Inspirovala a podporovala ostatní a byla vždy velmi milá. Navždy pro nás zůstane symbolem krásy, laskavosti a vnitřní síly,“ napsali zástupci agentury.
Modelka vysoká 178 centimetrů se v roce 2017 stala 1. vicemiss Ruska, ve stejném roce pak svou zemi reprezentovala i na Miss Universe. Organizátoři světové soutěže krásy po její smrti na svých webových stránkách zveřejnili video sestříhané ze záběrů ze soutěže, ve kterém Kseniya hovoří o naději pro svět.
„Přeji si, aby si všichni lidé na celém světě v něco věřili a vždy měli svůj sen, který si chtějí splnit. Měli bychom být silní, věřit hlavně v sebe samotné a nikdy se nevzdávat. V dnešním světě není nic nemožné,“ řekla.
Alexandrova vystudovala na univerzitě v Moskvě psychologii a následně působila jako terapeutka. Kromě modelingu se věnovala i moderování.