Finalistka Miss Universe tragicky zemřela, Ruska přišla o život krátce po svatbě

  10:16
Finalistka Miss Universe 2017, ruská modelka a moderátorka Kseniya Alexandrova, tragicky zemřela ve svých třiceti letech pouhé čtyři měsíce po svatbě.
Kseniya Alexandrova

Kseniya Alexandrova | foto: Instagram @kseniyaalexandrova

Kseniya Alexandrova
Kseniya Alexandrova
Kseniya Alexandrova zastupovala Rusko na Miss Universe 2017
Kseniya Alexandrova s manželem
18 fotografií

Modelka zemřela 12. srpna na následky zranění, které utrpěla při červencové autonehodě ve Tverské oblasti v Rusku.

Kseniya Alexandrova s manželem. Modelka tragicky zemřela čtyři měsíce po svatbě.

Podle informací magazínu Hola! seděla na místě spolujezdce ve voze Porsche, zatímco její manžel Ilja řídil. Do silnice náhle vběhl los a prorazil čelní sklo, Kseniya při nehodě utrpěla závažná zranění hlavy, kterým později v nemocnici podlehla. Manžel modelky neutrpěl podle informací zahraničních médií žádné vážnější zranění.

Kseniya Alexandrova
Kseniya Alexandrova
Kseniya Alexandrova
Kseniya Alexandrova zastupovala Rusko na Miss Universe 2017
18 fotografií

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že naše kolegyně a přítelkyně, modelka Kseniya Alexandrova, zemřela,“ oznámila na svých sociálních sítích modelingová agentura Modus Vivendis, se kterou ruská kráska spolupracovala od svých devatenácti let.

„Byla talentovaná a mimořádně bystrá. Inspirovala a podporovala ostatní a byla vždy velmi milá. Navždy pro nás zůstane symbolem krásy, laskavosti a vnitřní síly,“ napsali zástupci agentury.

Modelka vysoká 178 centimetrů se v roce 2017 stala 1. vicemiss Ruska, ve stejném roce pak svou zemi reprezentovala i na Miss Universe. Organizátoři světové soutěže krásy po její smrti na svých webových stránkách zveřejnili video sestříhané ze záběrů ze soutěže, ve kterém Kseniya hovoří o naději pro svět.

„Přeji si, aby si všichni lidé na celém světě v něco věřili a vždy měli svůj sen, který si chtějí splnit. Měli bychom být silní, věřit hlavně v sebe samotné a nikdy se nevzdávat. V dnešním světě není nic nemožné,“ řekla.

Alexandrova vystudovala na univerzitě v Moskvě psychologii a následně působila jako terapeutka. Kromě modelingu se věnovala i moderování.

