Ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026, mezi kterými jsou i účastnice seznamovací reality show Love Island, Hana Dědková a Dominique Alagia. V letošní top 10 nechybí ani Barbara Plintová, která se svou výškou 186 cm patří mezi nejvyšší dívky ucházející se o titul Miss, a historicky nejstarší účastnice, třicetiletá Aneta Vizinová. Podívejte se ve videu, co na sebe finalistky prozradily pro iDNES.cz. O nové české královně krásy rozhodne porota v polovině května.
