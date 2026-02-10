Zpěvačka Michaela Nosková se podruhé vdala. Vzala si fotografa

  14:24aktualizováno  14:24
Zpěvačka Michaela Nosková (42) se opět vdala. Vzala si fotografa Jana Kolmana (46). Svatbu měli v úterý v Domě U Červené lišky na pražském Staroměstském náměstí.
Jan Kolman a Michaela Nosková (18. září 2025)

Jan Kolman a Michaela Nosková (18. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Nevěsta zvolila bílý kalhotový kostým se sakem, které mělo prodlouženou vlečku. Ženich oblékl světlý oblek, který doplnil šedou vestou a bílými teniskami.

Pro zpěvačku to byla druhá svatba. Poprvé se vdávala v roce 2010 na zámku v Náchodě. S Jan Horsákem má dceru Elišku, která přišla na svět necelé dva měsíce po sňatku. Manželé se po třech letech rozvedli.

Zpěvačka jistý čas chodila také s o sedm let mladším kolegou Ondřejem Báborem. Měli dokonce v roce 2017 obřad na Srí Lance. Jelikož ale „sňatek“ později nelegalizovali i v Česku, nebyli oficiálně manželi.

S bývalým partnerem Jindřichem Čandou, se kterým se Nosková momentálně soudí kvůli narčení z domácího násilí, má zpěvačka ještě dceru Jasnu Marianne. Holčička se narodila v únoru 2022.

7. června 2024
