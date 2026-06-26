Představitelka komisařky Julie Lescautové slaví 70. Jak herečka vypadá dnes?

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  11:06aktualizováno  11:06
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Véronique Genestová ve francouzském detektivním televizním seriálu Julie...

Véronique Genestová ve francouzském detektivním televizním seriálu Julie Lescautová | foto: © TF1

Véronique Genestová ve francouzském detektivním televizním seriálu Julie...
Véronique Genestová ve francouzském detektivním televizním seriálu Julie...
Herečka Véronique Genestová s manželem a synem (2004)
Herečka Véronique Genestová s manželem Meyerem Bokobzou (2005)
21 fotografií
Francouzská herečka Véronique Genestová, která slaví 26. června sedmdesátiny, se proslavila zejména jako neúplatná komisařka Julie Lescautová, hlavní hrdinka oblíbeného francouzského kriminálního seriálu, která musí skloubit své náročné povolání s péčí o dvě dospívající dcery.

„Julie Lescautová pro mě představuje určitý vzor. Přestože to není žádná sociální pracovnice, ale neústupná vyšetřovatelka, je to ušlechtilá osobnost. A seriál není jen série detektivních příběhů, nýbrž i kronikou života jeho protagonistů,“ řekla o své nejpopulárnější roli Véronique Genestová.

Poprvé si šarmantní komisařku se smyslem pro humor a patřičným nadhledem zahrála v roce 1992, kdy jí bylo 35 let a platila za uznávanou herečku. Pak se okamžitě stala celosvětovou hvězdou. Celkem natočila 101 epizod, poslední se vysílala v lednu 2014.

Véronique Genestová ve francouzském detektivním televizním seriálu Julie Lescautová
Véronique Genestová ve francouzském detektivním televizním seriálu Julie Lescautová
Véronique Genestová ve francouzském detektivním televizním seriálu Julie Lescautová
Herečka Véronique Genestová s manželem a synem (2004)
21 fotografií

Narodila se v městečku Meaux jako Véronique Combouilhaudová a hrát chtěla už jako malá dívka. Okouzlilo ji divadlo, za nímž se vydala do Paříže, první filmovou roli dostala ve snímku Bankéřka v roce 1980.

S manželem, režisérem Meyerem Bokobzou, se kterým má syna, založila vlastní produkční firmu Sam & Compagnie.

Hrála i v řadě televizních filmů, třeba v roce 2007 ve francouzsko-českém snímku Paní z Izieu, kde ztvárnila zdravotní sestru, která se snažila za války zachránit židovské děti před nacismem.

Přestože od posledního dílu Komisařky Lescautové uplynulo už více než deset let, seriál se dodnes pravidelně vrací na televizní obrazovky a získává si nové diváky. Právě role známé komisařky zůstává s Véronique Genestovou neodmyslitelně spojená a pro mnoho fanoušků je dodnes jednou z nejvýraznějších televizních hrdinek devadesátých let.

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