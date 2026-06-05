Sociální sítě často vytvářejí dojem, že život známých osobností, celebrit a influencerů je dokonale uspořádaný. Olympijská medailistka Gabriela Soukalová se ale rozhodla svým sledujícím ukázat pravý opak. Na svém instagramovém profilu zveřejnila video, ve kterém bez příkras představila svou domácnost a přiznala, že ani u ní není vždy všechno podle představ.
„Tohle je jednoznačně nejvíc autentické video, které jsem kdy sdílela,“ napsala k příspěvku. Vysvětlila, že se dříve sama snažila mít vše perfektní, ale postupem času zjistila, že neustálá snaha být „Supermanem nebo Wonder Woman“ člověka spíše vyčerpává než činí šťastným. Fanoušky zároveň vyzvala, aby se nebáli ukázat svou skutečnou tvář a netlačili na sebe zbytečně vysokými nároky.
„Proč my jako lidstvo chceme vypadat líp, než jaká je realita? Protože já už jsem sebe před pár lety přijala, tak jsem vám chtěla ukázat, že ne vždy je u nás všechno v pořádku,“ říká ve videu a ukazuje realitu domova.
„Tady je náš pracovní stůl, kde je neustále halda papírů, které asi nikdy nezmizí,“ popisuje. V dětském pokoji jsou zas na zemi rozházené hračky. „Když natáčím nějaký obsah, tak bych takový binec taky normálně neukazovala.“
V kuchyni je plný dřez. „Tady stojí nádobí od včera a ještě nebyl čas ho umýt, to mě čeká odpoledne,“ přiznává. „O špajzu se ani nebavím. Tady nemáme ještě ani police, takže je to katastrofa,“ směje se. V jiné místnosti pak ukázala hromadu krabic a věci, které zůstaly po stěhování do nového domu. „Největší binec je tady. Jsou tu ještě věci z minulého bytu,“ dodala.
Video si získalo stovky pozitivních reakcí. Řada sledujících ocenila, že bývalá sportovkyně nesdílí jako mnohé influencerky pouze dokonale naaranžované fotografie, ale i obyčejné okamžiky každodenního života. Právě tato autenticita podle mnohých na sociálních sítích často chybí.
Soukalová se svým snoubencem Milošem Kadeřábkem vychovává čtyřletou dceru Izabelu a letos oznámila, že rodina se brzy rozroste o dalšího člena.
Za sebou má přitom bývalá profesionální sportovkyně i složitější životní etapu. Její manželství s badmintonistou Petrem Koukalem skončilo rozvodem a bývalí partneři následně řešili i majetkové vypořádání.
Historicky nejúspěšnější česká biatlonistka po zdravotních problémech ukončila profesionální kariéru v květnu 2019.