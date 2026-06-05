Gabriela Soukalová ukázala svůj domov bez příkras. Dokonalost není vše, vzkázala

  9:06
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Bývalá biatlonová hvězda Gabriela Soukalová (36) se na sociálních sítích rozhodla odložit filtry i snahu o perfektní image. Ve videu fanouškům ukázala svou domácnost takovou, jaká skutečně je. S rozházenými věcmi a běžným rodinným chaosem. Zároveň přiznala, že jí osobně honba za dokonalostí už dávno nic neříká.

Sociální sítě často vytvářejí dojem, že život známých osobností, celebrit a influencerů je dokonale uspořádaný. Olympijská medailistka Gabriela Soukalová se ale rozhodla svým sledujícím ukázat pravý opak. Na svém instagramovém profilu zveřejnila video, ve kterém bez příkras představila svou domácnost a přiznala, že ani u ní není vždy všechno podle představ.

Gabriela Soukalová ukázala domácí nepořádek a realitu všedních dní. „Tohle je jednoznačně nejvíc autentické video, které jsem kdy sdílela,“ napsala k příspěvku na Instagramu. (červen 2026)
Gabriela Soukalová ukázala domácí nepořádek a realitu všedních dní. „Tohle je jednoznačně nejvíc autentické video, které jsem kdy sdílela,“ napsala k příspěvku na Instagramu. (červen 2026)
Gabriela Soukalová ukázala domácí nepořádek a realitu všedních dní. „Tohle je jednoznačně nejvíc autentické video, které jsem kdy sdílela,“ napsala k příspěvku na Instagramu. (červen 2026)
Gabriela Soukalová ukázala domácí nepořádek a realitu všedních dní. „Tohle je jednoznačně nejvíc autentické video, které jsem kdy sdílela,“ napsala k příspěvku na Instagramu. (červen 2026)
61 fotografií

„Tohle je jednoznačně nejvíc autentické video, které jsem kdy sdílela,“ napsala k příspěvku. Vysvětlila, že se dříve sama snažila mít vše perfektní, ale postupem času zjistila, že neustálá snaha být „Supermanem nebo Wonder Woman“ člověka spíše vyčerpává než činí šťastným. Fanoušky zároveň vyzvala, aby se nebáli ukázat svou skutečnou tvář a netlačili na sebe zbytečně vysokými nároky.

„Proč my jako lidstvo chceme vypadat líp, než jaká je realita? Protože já už jsem sebe před pár lety přijala, tak jsem vám chtěla ukázat, že ne vždy je u nás všechno v pořádku,“ říká ve videu a ukazuje realitu domova.

„Tady je náš pracovní stůl, kde je neustále halda papírů, které asi nikdy nezmizí,“ popisuje. V dětském pokoji jsou zas na zemi rozházené hračky. „Když natáčím nějaký obsah, tak bych takový binec taky normálně neukazovala.“

V kuchyni je plný dřez. „Tady stojí nádobí od včera a ještě nebyl čas ho umýt, to mě čeká odpoledne,“ přiznává. „O špajzu se ani nebavím. Tady nemáme ještě ani police, takže je to katastrofa,“ směje se. V jiné místnosti pak ukázala hromadu krabic a věci, které zůstaly po stěhování do nového domu. „Největší binec je tady. Jsou tu ještě věci z minulého bytu,“ dodala.

Video si získalo stovky pozitivních reakcí. Řada sledujících ocenila, že bývalá sportovkyně nesdílí jako mnohé influencerky pouze dokonale naaranžované fotografie, ale i obyčejné okamžiky každodenního života. Právě tato autenticita podle mnohých na sociálních sítích často chybí.

Soukalová se svým snoubencem Milošem Kadeřábkem vychovává čtyřletou dceru Izabelu a letos oznámila, že rodina se brzy rozroste o dalšího člena.

Za sebou má přitom bývalá profesionální sportovkyně i složitější životní etapu. Její manželství s badmintonistou Petrem Koukalem skončilo rozvodem a bývalí partneři následně řešili i majetkové vypořádání.

Historicky nejúspěšnější česká biatlonistka po zdravotních problémech ukončila profesionální kariéru v květnu 2019.

gabrielakoukalova

Krásný podvečer, ahooj,
tak tohle je jednoznačně nejvíc autentický video, které jsem kdy sdílela Proč mě to napadlo ? Přišlo mi to jako dobrej nápad, možná útěcha pro mnoho z Vás, kteří se snažíte mít ve svých životech všechno dokonalý, stejně tak, jako jsem se kdysi snažila já, když jsem byla mladší. Řeknu Vám, je to úleva, když se člověk nesnaží být Superman/Wonder Woman♥️

Jak to máte vy ?? Jste v klidu ? Nebo spíš ve fázi, kdy potřebuje mít vše dokonalé ?

#real #you #dontneedtobeperfect #life #behappy

2. června 2026 v 17:18, příspěvek archivován: 4. června 2026 v 9:31
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