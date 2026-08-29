Gabriela Soukalová je dvojnásobnou maminkou. Dceři vybrala dvě jména

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  14:45aktualizováno  14:45
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Gabriela Soukalová

Gabriela Soukalová | foto: CNN Prima News

Gabriela Soukalová, Miloš Kadeřábek a jejich druhá dcera Glorie Gabriela (29....
Gabriela Soukalová v Show Jana Krause (červen 2026)
Gabriela Soukalová přiznala Instagramu těhotenství.
Rodina: dcera Izabela, Gabriela Soukalová a Miloš Kadeřábek
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Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová porodila. Na svět přivedla druhou dceru. Holčička dostala hned dvě jména začínající na písmeno G.

„Srdce máme plná lásky. S obrovskou radostí vám představujeme naší Glorii Gabrielu. Jsme neskutečně šťastní, že všechno dobře dopadlo a že jí konečně můžeme držet v náručí. Vítej na světě, naše holčičko. Jsme obrovsky šťastní, že tě máme,“ napsala novopečená maminka ke snímkům z porodnice.

Trojnásobná olympijská medailistka Gabriela Soukalová před pár týdny v Show Jana Krause prozradila, že rozhodně neuvažovala o alternativním porodu. I když je tato metoda čím dál populárnější.

gabrielakoukalova

Srdce máme plná lásky

S obrovskou radostí vám představujeme naší Glorii Gabrielu
Jsme neskutečně šťastní, že všechno dobře dopadlo a že jí konečně můžeme držet v náručí

Vítej na světě, naše holčičko Jsme obrovsky šťastní, že tě máme

#dekujeme #laska #dar #rodina #milujemete

29. srpna 2026 v 12:01, příspěvek archivován: 29. srpna 2026 v 13:03
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„Asi bych se bála. Pro mě by to bylo strašné riziko,“ řekla Soukalová s tím, že by ráda rodila normálně v nemocnici. „Ideálně dva nebo tři primáře,“ smála se biatlonistka.

Soukalová o svém druhém těhotenství poprvé promluvila v březnu, kdy novinku oznámila prostřednictvím videa na sociálních sítích. Tehdy ji doprovodila úsměvným komentářem. „Vypadá to, že se nám možná pomalu rýsuje budoucí biatlonová štafeta, nebo do ní třeba přidáme dalšího člena či členku,“ uvedla.

Historicky nejúspěšnější česká biatlonistka po zdravotních problémech ukončila profesionální kariéru v květnu 2019. S partnerem Milošem Kadeřábkem už vychovávají dceru Izabelu Gabrielu, která se narodila v září 2021.

12. března 2026
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