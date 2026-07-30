Ničivý požár ve Francii. Clooney s manželkou a dvojčaty museli opustit domov

Osud jejich domu zatím není jasný, přímé nebezpečí mu ale podle dostupných informací zatím nehrozí.
O svém odjezdu informovali starostu města Didiera Brémonda dopisem. „Milý Didieri, v tuto chvíli vůbec netušíme, zda náš krásný domov tuto strašnou chvíli přečká. Při odjezdu z Brignoles chceme zdůraznit dvě věci. Zaprvé doufáme, že jste vy i obyvatelé našeho města v bezpečí. Zadruhé jsme s Amal odhodláni zajistit, že bez ohledu na to, co se s naší obcí stane, zůstaneme součástí této komunity a zapojíme se do její obnovy,“ napsali.
V dopise zároveň ujistili, že město i své přátele, kteří v něm žijí, považují za svůj druhý domov a chtějí pomoci s obnovou oblasti, jakmile to bude možné.
Situace na jihu Francie je vážná. Podle stanice CNN se v regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur evakuovaly zhruba tři tisíce lidí. V oblasti Gironde muselo své domovy opustit dalších přibližně 224 tisíc obyvatel. Agentura AP uvedla, že požár, který se záchranářům dosud nepodařilo dostat pod kontrolu, se rozšířil na území odpovídající přibližně čtyřnásobku rozlohy Paříže.
Clooneyovi mají ve Francii své hlavní bydliště na rozlehlé farmě. Nemovitosti vlastní také u italského jezera Como, v Anglii a poblíž hercovy rodiny v americkém Kentucky. V prosinci navíc získali francouzské občanství.
George Clooney už dříve vysvětlil, proč chtějí s Amal vychovávat děti právě na venkově. „Nejsou na svých iPadech. Večeří s dospělými a musejí po sobě odnést nádobí. Mají mnohem lepší život,“ uvedl. Zároveň přiznal, že si přeje, aby Ella a Alexander vyrůstali co nejdál od zájmu bulvárních fotografů a nebyli neustále srovnáváni s dětmi dalších slavných osobností.