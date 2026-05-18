Vždycky jsme se hádali. Makepeaceová prozradila tajemství třicetiletého manželství

Autor:
  12:41aktualizováno  12:41
Někomu se to možná nebude líbit, ale manželství, která vydrží celý život, často nejsou ta, kde se manželé neustále vznášejí na obláčku. Jsou to ta, která se vypořádávají s drsnou realitou života a přijímají vzájemné nedostatky. To alespoň tvrdí herečka a sloupkařka časopisu Hello! Glynis Barberová (70), která je se svým manželem Michaelem Brandonem (81) přes 30 let.
Michael Brandon a Glynis Barberová v Londýně (27. února 2024)

Michael Brandon a Glynis Barberová v Londýně (27. února 2024) | foto: Profimedia.cz

Glynis Barberová v Londýně (13. října 2025)
Herec Michael Brandon, hvězda televizního seriálu Dempsey a Makepeaceová z 80....
Michael Brandon v Londýně (17. června 2025)
Glynis Barberová, Michael Brandon a Joan Collinsová v Londýně (17. června 2025)
12 fotografií

Barberová se s hercem poprvé setkala na natáčení seriálu Dempsey a Makepeaceová a od té doby mezi nimi létají jiskry - ne ale nutně v romantickém smyslu. „Vždycky jsme se hádali, vždycky. Ale je to dobrý. Řekla bych, že nám hrají do karet dvě věci. Jednou z nich je, že ani jeden z nás není ten, kdo by to vzdal,“ vysvětlila Barberová v podcastu Second Act.

„Manželství a život s někým je těžký. Když je někdo pořád kolem vás, je to někdy iritující. Takže se navzájem iritujeme, ale ani jeden z nás není ten typ člověka, který by z takové situace odešel. Takže držíme spolu a myslím, že to je asi to nejdůležitější,“ dodala. „A myslím, že tou druhou věcí je humor. Máme podobný smysl pro humor. Michael je velmi vtipný a já ho taky rozesmívám. Nemohla bych žít s někým, kdo nemá smysl pro humor.“

Glynis Barberová v Londýně (13. října 2025)

Po léta ji v jejím vztahu ale hluboce frustrovala jedna skutečnost, a tak vzala věci do vlastních rukou. Při tom se prý naučila důležitou životní lekci, která všechno změnila. „Obvykle plánuji své narozeniny sama, protože Michael v tom není zrovna dobrý. Když jsem byla mladší, byla jsem na něj naštvaná. Proč mi nepřipraví překvapení? Proč neudělá něco velkolepého? Ale s věkem jsem si uvědomila, že jsem prostě velmi organizovaná osoba, která takové věci zvládá, a on ne,“ prozradila.

„A to neznamená, že mě nemiluje nebo že mu na mně nezáleží, protože chce, abych měla skvělé narozeniny. Ale uvědomíte si: Hele, je to prostě jednodušší, když to udělám sama. Je to smíření. A věřte mi, trvalo mi chvíli, než jsem se k tomu dopracovala,“ dodala.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.