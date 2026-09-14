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Gwyneth Paltrowová se pochlubila dcerou Apple. V plavkách vypadají jako dvojčata

  9:23aktualizováno  9:23
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Americká herečka Gwyneth Paltrowová (53) se na sociálních sítích pochlubila fotkami s dcerou Apple. Blondýnky na společném snímku v plavkách vypadají podle fanoušků jako sestry. Dcera jde navíc v matčiných šlépějích a natáčí svůj první film.
Apple Martinová na Instagramu (2026)
Gwyneth Paltrowová s dcerou Apple Martinovou na Instagramu (2026)
Gwyneth Paltrowová a její dcera Apple Martinová v New Yorku (16. prosince 2025)
Apple Martinová na Instagramu (2026)
62 fotografií

Gwyneth Paltrowová sdílela na Instagramu sérii fotografií, na kterých nechybí ani společný snímek s dvaadvacetiletou dcerou Apple Martinovou. Jejich výrazná podobnost okamžitě zaujala fanoušky.

Na společné fotografii herečka s dcerou pózují v plavkách a odpočívají venku. Paltrowová má na sobě černé plavky, tmavé sluneční brýle a vlasy má stažené do culíku. Apple zvolila červenobílé pruhované bikiny a rozpuštěné vlasy.

Paltrowová je také matkou syna Mosese (20). Obě děti má s bývalým manželem, zpěvákem skupiny Coldplay Chrisem Martinem.

Podoba mezi matkou a dcerou přitom není žádnou novinkou. Paltrowová se Apple na sociálních sítích chlubí pravidelně. Už v minulosti o ní napsala, že je dívkou, kterou si „vyčarovala ze snu“.

Apple se navíc vydává podobnou profesní cestou jako její matka. V červenci ji fotografové zachytili při natáčení jejího prvního filmu. Zahraje si ve snímku s pracovním názvem Paris Paramount od režisérky Nancy Meyersové.

Dcera slavného páru původně přitom o herecké kariéře neuvažovala. Apple chtěla studovat práva a přiznala, že měla období, kdy se od svých slavných rodičů chtěla za každou cenu odlišit. „Byla jsem v takové té rebelské fázi, kdy jsem si říkala: Hlavně nechci být jako moji rodiče,“ popsala v rozhovoru pro Vogue.

Zpěvačkou se stát nechce, a to ani přesto, že má k hudbě velmi blízko. „Mám ráda muzikály, ale vystoupit sama na pódiu a zpívat je pro mě děsivé,“ přiznala. Nakonec ji ale přece jen zlákalo herectví. „Miluji tanec a miluji herectví. Mým snem je nyní hrát, chci být herečkou,“ dodala Martinová.

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