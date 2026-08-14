Ze soutěží krásy do Hollywoodu. Halle Berry slaví 60 let, připomeňte si její život i role

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  8:00
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Americká herečka Halle Berry slaví 14. srpna šedesáté narozeniny. Svou kariéru začínala v soutěžích krásy a v modelingu, poté ale přesedlala na herectví a nesmazatelně se zapsala do historie Hollywoodu. V roce 2002 získala jako první černošská herečka Oscara za hlavní roli ve filmu Ples příšer. Obdržela také Zlatý glóbus a Emmy, v roce 2007 získala hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Diváci si ji mohou pamatovat z bondovky Dnes neumírej, či komiksové ságy X-Men. Svůj vliv se snaží využít také jako aktivistka, v roce 2013 prosazovala legislativu chránící děti celebrit před bulvárem, v posledních letech se snaží o osvětu v tématu ženského zdraví.

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