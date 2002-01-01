náhledy
Herečka Halle Berry slaví 14. srpna šedesáté narozeniny. Svou kariéru začínala v soutěžích krásy a v modelingu, poté ale přesedlala na herectví a nesmazatelně se zapsala do historie Hollywoodu. V roce 2002 získala jako první černošská herečka Oscara za hlavní roli ve filmu Ples příšer. Obdržela také Zlatý glóbus a Emmy, v roce 2007 získala hvězdu na hollywoodském Chodníku slávy. Diváci si ji mohou pamatovat z bondovky Dnes neumírej, či komiksové ságy X-Men. Svůj vliv se snaží využít také jako aktivistka, v roce 2013 prosazovala legislativu chránící děti celebrit před bulvárem, v posledních letech se snaží o osvětu v tématu ženského zdraví.
Autor: koláž iDNES.cz
V roce 2002 získala jako první černošská herečka Oscara za hlavní roli ve filmu Ples příšer. Snímek pojednává o vztahu rasistického bachaře a černošské ženy. A o hrozném tajemství, které Billy Bob Thornton skrývá: asistoval u popravy jejího muže.
Autor: Profimedia.cz
Ne vždy se ale Halle Berry dařilo. Za roli ve filmu Catwoman (2004) získala anticenu Zlatá malina.
Autor: Profimedia.cz
V posledních letech se herečka věnuje tématu ženského zdraví. Ve svém projevu před Kapitolem podpořila senátory snažící se o přijetí zákona podporujícího výzkum menopauzy a hormonální terapie. Odvyprávěla příběh o svém lékaři, který odmítl vyslovit slovo „menopauza“. (2. května 2024)
Autor: AP
Halle Berry byla vdaná celkem třikrát. Jejím prvním manželem byl David Justice, druhým Eric Benét a třetím Olivier Martinez. Začátkem letošního roku oznámila další zásnuby, tentokrát s americkým hudebníkem Van Huntem.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Halle Berry je jednou z těch, která přispěla k popularizaci porodu v pozdějším věku. Matkou se stala poprvé v jednačtyřiceti letech, podruhé ve 47 letech.
Autor: Profimedia.cz
Halle Berry v oceňovaném filmu Ples příšer (2001). Halle Berry se od ostatních krásných hereček odlišovala krátkým sestřihem, který proslavila.
Autor: ARCHIWUM HH, INTERSONIC, EEAP FILM DISTRIBUTION, VERTICAL ENTERTAINMENT S.R.O. A ARCHIV TV PRIMA, Profimedia.cz
Film Na doraz s Halle Berry
Autor: Bontonfilm
Když hrála bojovnici MMA ve filmu Modřiny, zlomila se dvě žebra. Točila ale dál, navzdory bolesti.
Autor: Profimedia.cz
Halle Berry ve filmu Kingsman: Zlatý kruh
Autor: CinemArt
Halle Berry jako Storm ve filmu X-Men: Poslední vzdor. Spolu s ní na snímku Ellen Page, Daniel Cudmore a Shawn Ashmore.
Autor: © 20th Century Fox
Halle Berry ve filmu Atlas mraků (2012)
Autor: ARCHIWUM HH, INTERSONIC, EEAP FILM DISTRIBUTION, VERTICAL ENTERTAINMENT S.R.O. A ARCHIV TV PRIMA, Profimedia.cz
Halle Berry v roce 2002. Tehdy vynesla róbu značky Ellie Saab a jako první černoška si došla pro cenu v kategorii nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli za film Ples příšer.
Autor: Profimedia.cz
Život Halle Berry je plný boje - o vlastní identitu, proti rasové diskriminaci, proti chudobě, ale také proti stigmatu krásy a okovům sex-appealu. Herečka je ikonou nezdolnosti, houževnatosti, bojovnosti.
Autor: Getty Images
Halle Berry jako Storm ve filmové sáze X-Man (2000).
Autor: ARCHIWUM HH, INTERSONIC, EEAP FILM DISTRIBUTION, VERTICAL ENTERTAINMENT S.R.O. A ARCHIV TV PRIMA, Profimedia.cz
Halle Berry a její nynější snoubenec Van Humnt na udílení Oscarů. (Los Angeles, 25. dubna 2021)
Autor: Reuters
Halle Berryová na přehlídce H&M v Římě
Autor: archiv H&M
Tohle je 59, chlubí se postavou v bikinách před šedesátkou herečka Halle Berry (říjen 2025)
Autor: X @HalleBerry