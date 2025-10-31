Dýni na Halloween byste měli bez problémů koupit na trhu, ve stánku se zeleninou či v supermarketu.
Dýně
Na to, abyste si ji doma vyřezali, nepotřebujete speciální nářadí. Stačí běžný kuchyňský nůž. Na vydlabání si pak připravte lžíci z tvrdého kovu. Nejprve si na dýni tužkou namalujte linie, které budete později vyřezávat. Pak odřízněte vrchní část dýně, která bude následovně sloužit jako poklop - ten zbavte lžící měkké dužiny. Dužinu vyberte z celé dýně a vnitřek důkladně očistěte. Vydlabanou dužinu i semínka nemusíte vyhazovat, hravě je zužitkujete v kuchyni.
Až budete mít dýni důkladně vyčištěnou, můžete začít vyřezávat jednotlivé předkreslené části obličeje či jiného obrázku. Nejlépe poslouží krátký nůž na zeleninu. Každý dílek pak opatrně vyjměte. Teď už je dýně připravená na osvětlení, tradičně se k tomu používá svíčka, ale můžete použít i vánoční řetěz.
Co dělat, aby dýňová lampa neplesnivěla
Pokud do vyřezané dýně vložíte svíčku, začne se velmi rychle vysušovat. Chcete-li, aby halloweenská dýně, kterou jste si vyrobili, měla co nejdelší životnost, nevysušovala se ani neplesnivěla, namočte ji podle serveru Dům&zahrada.cz po vydlabání a vyřezání na osm hodin do vody se slabým roztokem Sava.
Další radou je, všechny řezné plochy dýně natřít bezbarvou vazelínou. Tímto způsobem halloweenskou dýni podle serveru na nějaký čas zakonzervujete a budete se moci z její krásy déle těšit.
|
Dušičky, Halloween, Den mrtvých: Kde se tradice protínají?
Co s vydlabanou dužinou a semínky?
Když vysmátí či zamračení strašáci už zdobí okna nebo zahrádku může se tato brukvovitá zelenina a zbytky po jejím vydlabání prosadit i v kuchyni. Tykve totiž obsahují provitamin A, vitaminy skupiny B, vápník, draslík, hořčík, železo, zinek a fosfor.
Tradiční dýně se v kuchyni nyní nevyužívají jen na kompot, jak tomu bylo dříve. Dají se z nich udělat polévky, placky i pyré. Dýně se může přidat úplně do všeho.
Zkusit můžete třeba ovesnou kaši na slano s dýní a kozím sýrem . Z dýně se však dá připravit i luxusní džem, který uchvátí svojí zemitou skořicovou chutí i strukturou.
|
Podzim je tu a s ním i čas dýní. Uvařte si polévku, marmeládu nebo rizoto
Vybraná dýňová semínka propláchněte vodou a nechte usušit, jsou bohatá na minerály, nejvíce na zinek, a současně i na vitamíny (E, A, D, skupiny B) a nenasycené mastné kyseliny. Dají se jíst bez dalších úprav nebo pražená, protože mají příjemnou oříškovou chuť. Jsou výborná například do salátů či do pečiva.