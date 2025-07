Ženy z Hradu Charlotta Garrigue Masaryková (20. 11. 1850 - 13. 5. 1923) Byla velmi skromná, na veřejnosti se ale kvůli své dlouhodobé duševní nemoci příliš neukazovala. Aktivní byla v ženských spolcích, bojovala především za zrovnoprávnění mužů a žen. Volila sociální demokracii. Hana Benešová (16. 7. 1885 - 2. 12. 1974) Lidé Hanu Benešovou zbožňovali, často plnila reprezentační povinnosti po boku svého manžela. Po jeho smrti se stáhla do ústraní, nevyjadřovala se k politickému dění a neposkytovala rozhovory. Zemřela ve svém bytě na Loretánském náměstí. Marta Gottwaldová (17. 9. 1899 - 28. 10. 1953) Vyrůstala ve velmi chudých poměrech. Chtěla kopírovat chování Hany Benešové, což se jí však nedařilo. Pověstná byla její záliba v nakupování a hře mariáš. Oblékala se do modelů, které se na její silnější postavu nehodily. Nikdy nevstoupila do KSČ. Marie Zápotocká (6. 12. 1890 - 7. 6. 1981) Svého manžela Antonína oslovovala i na veřejnosti „táto“. Byla zapálenou komunistkou, mj. pomáhala při zatýkání Slánského, kterého Zápotočtí vylákali na večeři. V roce 1968 překvapivě podpořila Dubčeka a odsoudila invazi. Božena Novotná (26. 2. 1910 - 25. 4. 1980) Jako první dáma se necítila dobře a vyhýbala se veřejnému životu. Z toho, že její manžel byl zvolen prezidentem, neměla ani trochu radost. Nejšťastnější byla „Duše“, jak jí říkal manžel, na chatce na Orlíku. Většinu času trávila doma se synem. Irena Svobodová (10. 1. 1901 - 17. 7. 1980) Žena, která v Československu prosadila projekt SOS vesničky - místa, kde bezdětné ženy vychovávají adoptivní děti. Tato vlastenka nechala na Pražském hradě některé z místností znovu vybavit původním nábytkem z dob Tomáše G. Masaryka. Viera Husáková (14. 6. 1923 - 20. 10. 1977) Překladatelka z francouzštiny a němčiny, autorka televizních her. Husáka si vzala až poté, co se stal hlavou státu. Pro oba to byla druhá svatba. Odmítla se přestěhovat z Bratislavy a roli první dámy tak plnila „na částečný úvazek“. Zemřela při havárii vrtulníku, který ji vezl na operaci. Olga Havlová (11. 7. 1933 - 27. 1. 1996) Václav Havel své manželce pocházející z pražského Žižkova říkal „Bručoun“. Brali se v roce 1964. Tato praktická a nesentimentální žena opět rehabilitovala roli první dámy. Jako manželka prezidenta se zaměřila především na pomoc potřebným, založila Výbor dobré vůle. Dagmar Havlová (22. 3. 1953) Tato herečka se za Václava Havla provdala v roce 1997, což lidé kritizovali vzhledem k nepříliš vzdálenému datu úmrtí Olgy Havlové. Založila Nadaci VIZE 97. V roce 2005 se s velkým úspěchem vrátila na divadelní scénu. Livia Klausová (10. 11. 1943) O roli první dámy podle svých slov příliš nestála. Spíše se těšila na post babičky dvojčat. Spolu s mužem, kterému říká „Klausi“, tato ekonomka založila nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. Sedí také v několika dozorčích řadách. Ivana Zemanová (29. 4. 1965) Ze všech polistopadových prvních dam byla ta nejméně viditelná. Neměla snadný život. Její otec si coby politický vězeň odpykával trest v uranovém lágru a zemřel, když byly Ivaně teprve tři roky. Později, se zase jako manželka premiéra, musela vyrovnávat s tím, že někdo vyhrožoval únosem dcery. Eva Pavlová (5. 11. 1964) je podplukovnicí v záloze. Jako manželka prezidenta chce zvýšit povědomí o důležitých tématech, která trápí naši společnost, uvádí na svém webu. Zaměřuje se na problematiku chudoby, sociálního vyloučení, zdravotní péče, vzdělávání nebo ochrany životního prostředí.