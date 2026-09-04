Tvůrci seriálu Harry Potter prozradili, kdo bude Voldemort i Dobby

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  20:40aktualizováno  20:40
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Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)

Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026) | foto: HBO

Christian Coulson ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata (2002)
Billy Barratt bude mladý lord Voldemort alias Tom Rojvol Raddle v seriálu Harry...
Ralph Fiennes v Londýně (12. října 2025)
Bonnie Wrightová ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata (2002)
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Společnost HBO už natáčí druhou řadu seriálu Harry Potter a oznámila další herce, kteří se objeví v Tajemné komnatě. Novou Ginny Weasleyovou po přeobsazení bude Bonnie Hillová, skřítka Dobbyho si zahraje Lenny Rush. Lordem Voldemortem, tedy jeho mladší verzí Tomem Rojvolem Raddlem, bude Billy Barratt.

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