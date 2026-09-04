4. září 2026 20:40, aktualizováno 20:40
Tvůrci seriálu Harry Potter prozradili, kdo bude Voldemort i Dobby
Společnost HBO už natáčí druhou řadu seriálu Harry Potter a oznámila další herce, kteří se objeví v Tajemné komnatě. Novou Ginny Weasleyovou po přeobsazení bude Bonnie Hillová, skřítka Dobbyho si zahraje Lenny Rush. Lordem Voldemortem, tedy jeho mladší verzí Tomem Rojvolem Raddlem, bude Billy Barratt.
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