Přesně před 32 lety, okolo čtvrt na devět večer místního času dopadl do areálu letiště Nagoja na severu stejnojmenného velkoměsta dopravní letoun Airbus A300-622R s 271 lidmi na palubě. Ranvej netrefil jen zhruba o sto metrů, k zemi však padal téměř kolmo.
Data o havárii
Datum: 26. dubna 1994
Japonská Komise pro vyšetřování leteckých nehod (AAIC) dospěla během dvouletého vyšetřování k závěru, že za naprostou ztrátou kontroly nad strojem a následným pádem stála souhra několika okolností. Vinu však dle téměř třísetstránkové závěrečné zprávy přiřkla zejména dvojici pilotů.
Vyšetřovatelé vycházeli z analýzy přístrojů a ovladačů, jež se podařilo zachránit z trosek pilotní kabiny a také dvojice zapisovačů, zachycující zhruba posledních třicet minut letu – černé skříňky s letovými údaji a záznamníku zvuku.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Analýzou došli k závěru, že problémy způsobil nedopatřením druhý pilot, který si nevšiml jediného malého přepínače. Ten však narušil stabilitu celého letounu a odstartoval celý řetězec událostí vedoucí ke katastrofě.
Až k cíli bez komplikací
Jen tři roky starý letoun odstartoval z ranveje Čankajškova mezinárodního letiště (dnes letiště Tchaj-wan Tchao- jüan) 30 kilometrů západně od Tchaj-peje na Tchaj-wanu 26. dubna 1994 v 16:53 místního času. Letěl na pravidelné lince číslo 140 provozované čínskou státní společností China Airlines.
Do cílového letiště v japonské Nagoji na ostrově Honšú na jeho palubě cestovalo 256 pasažérů, o něž se během letu starala patnáctičlenná posádka. Necelých 1 900 kilometrů měl letoun dle plánu urazit během dvou hodin a osmnácti minut ve vzduchu.
Start i většina cesty probíhala přesně podle plánu – dvacet minut po vzletu dosáhl letoun letové hladiny deseti tisíc metrů a pokračoval po předepsané severovýchodní dráze směrem k Nagoji. Klesat k letišti pak začal ve 19:47 japonského času (o hodinu více než na Tchaj-wanu).
Přetlačovaná s autopilotem
Pilotům s vedením stroje asistoval také autopilot, jehož využili i během klesání. Ve 20:11 však ovládání převzal kopilot, který dál postupoval dle instrukcí a o dvě minuty později získal od dispečera letiště povolení k přistání. K letišti zbývalo okolo deseti kilometrů.
Go around
Termín označuje běžný letecký manévr, kdy se piloti rozhodnou přerušit přistání, dráhu naopak přeletí a provedou další pokus.
Pilot se orientoval pomocí přístrojů, jelikož slunce zapadlo více než hodinu a půl předtím.
Ve 20:14 nicméně nevědomky zapnul přepínač módu Go around na plynových pákách a začal nad strojem ztrácet kontrolu.
Stroj v důsledku toho začal automaticky zvyšovat tah motorů a ve snaze dostat letoun do vyšší letové hladiny jej prudce naklonil špičkou vzhůru. Piloti se pokusili opět získal kontrolu manuálním snížením otáček motorů. Tlakem na řídící páku se zároveň pokoušeli stroj dostat do roviny.
Nezvyklé nastavení
Řízení převzal kapitán letu, který se o kontrolu nad strojem začal doslova prát s autopilotem. Posádka jej nikdy manuálně nevypnula a ten kvůli špatně nastavenému přepínači letoun tlačil do stále větší výšky. Roli ovšem hrálo i specifické nastavení počítače, jak potvrdila i závěrečná zpráva.
Vyšetřovatelé totiž podotkli, že autopilot se v momentě, kdy pilot převzal řízení sám nevypnul. Nešlo však o poruchu – letouny A300-600R tuto funkci z počátku zkrátka neměly. Dvojice v kokpitu s ní však počítala – byla tak trénovaná a hlavně zvyklá i z dalších letadel.
Výrobce sice kvůli několika předchozím incidentům s obdobným průběhem navrhl modifikaci software počítače, která měla nastavení upravit, stroj letící do Nagoje ji však měl dostat až nějakou dobu po absolvování cesty.
Airbus totiž úpravu neoznačil v servisním plánu jako povinnou a čínské aerolinky s ní proto nespěchaly – v opačném případě by musely prázdný letoun převézt do servisního střediska.
Špičkou vzhůru
Posádka si proto nebyla vědoma toto, že autopilot stále pracoval a v této chvíli už silně kompenzoval jejich zásahy do řízení. Protichůdné pokyny stroj dovedly do abnormálního nastavení až na hranici možností – autopilot jej tlačil nahoru a rychleji, piloti naopak dolů a pomaleji.
Stroj se během oněch několika desítek vteřin přiblížil k ranveji. V důsledku obtížné ovladatelnosti však letěl příliš vysoko a proto i sám kapitán ve 20:15 rozhodl o opakování přistání. V souladu s běžným postupem proto zvýšil otáčky motorů a přitažením řídících pák chtěl letoun mírně zvednout.
Piloti však tímto způsobem nevědomky přidali k už tak extrémnímu náklonu o nějž se pokoušel autopilot. Letoun se náhle strmě přetočil špičkou téměř přímo vzhůru. Výkon motorů však na tak prudký let nestačil a rychlost rapidně klesla.
Letoun Airbus A300-600R
Výrobce: Airbus
Model A300 byl v mnoha ohledech průkopnický – je prvním letounem vyráběným společností Airbus a zároveň prvním širokotrupým evropským strojem. Prototypy se do vzduchu poprvé dostaly v říjnu 1972. Projekt moderního stroje vznikl díky německo-francouzské spolupráci na sklonku šedesátých let minulého století a vedl právě ke vzniku výrobce.
Postupně vznikla celá řada nejrůznějších modifikací zvyšujících dolet přidáním dalších nádrží, výkon motorů nebo maximální vzletovou hmotnost. Týkaly se mimo jiné také úprav křídel. Verze 600 byla jednou z těch novějších, která se do vzduchu dostala před polovinou 80. let.
Modifikace vycházela z dřívějších strojů a jako jedna z prvních využívala moderní pilotní kabinu, takzvaný glass cockpit. Tradiční analogové ukazatele zmizely a na jejich místo se nastěhovala moderní elektronika. Úprava a zjednodušení dalších přístrojů, jež míval ve starších strojích na starosti letový inženýr, znamenala eliminaci jeho pozice. Stroje tak měly přispět snížení nákladů na provoz, ale i vyšší bezpečnosti.
Oproti předchozím variantám rodiny A300 se však nová verze lišila zejména mírně prodlouženým trupem a hlavně zcela přepracovanou ocasní částí převzatou z modelu A310, díky čemuž se dovnitř vešly další dvě řady sedadel či opět upravenými křídly.
Modernizovaná verze pak přišla do výroby v roce 1987 a dostala koncové označení „R.“ To značí ještě více prodloužený dolet díky instalaci další palivové nádrže v ocasní části stroje. Předchozí dvě číslice znamenají typ instalovaných motorů a jejich výkon.
V provozu dosud zůstává část letounů z rodiny A300, zejména však jejich nákladní varianty, které vznikly buď přímo na objednávku, nebo přestavbou z vyřazených dopravních letounů. V západní Evropě jsou vystavená dvě celá letadla – první z nich v leteckém muzeu v obci Blagnac nedaleko továrny Airbus.
Část trupu prototypu i s křídlem a motorem je součástí expozice Německého muzea v Mnichově. Na letišti v Bonnu pak stojí letoun imatrikulace F-BUAD, který v minulosti používala Evropská kosmická agentura k výcviku astronautů pro stav beztíže.
Alarm upozorňující na hrozící ztrátu vztlaku se kabinou rozezněl jen pár vteřin předtím, pádu stroje už ale piloti zabránit nedokázali. Po drastickém zpomalení a ztrátě vztlaku se samovolně přetočil téměř do vodorovné polohy. Ve vzduchu se už však udržet nemohl.
Jako kámen
Zřítil se jen zhruba čtyřicet vteřin po kapitánově rozhodnutí opakovat pokus o přistání. Jako první na zem dopadla ocasní část, následovaná zbytkem trupu, který náraz rozlomil na několik kusů. Extrémní síla jednotlivé části vzápětí zcela rozdrtila.
Jen odlomená křídla, fragmenty střechy a odpadlá ocasní část zůstaly ve větších kusech, které ležely v poli úlomků a drobných trosek. Zbytky stroje zůstaly ležet zhruba sto metrů od dráhy, severovýchodně od jejího prahu.
Záchranáři, kteří se během několika minut dostali na místo nehody, museli při hledání zraněných bojovat s požárem, vypuknuvším ve zbytcích střední části trupu. Z trosek se jim podařilo vyprostit šestnáct cestujících z celkem 271 lidí na palubě.
Těžkým zraněním však ještě během převozu podlehlo šest pasažérů a během hospitalizace další tři lidé. Tragická bilance se zastavila na 264 obětech. Katastrofa je dodnes druhou nejhorší nehodou na japonském území za pádem Boeingu 747 na letu Japan Airlines číslo 123 z roku 1985.
