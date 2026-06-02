Helena Vondráčková překvapila nečekaným inzerátem, prodává své letadlo

  17:10aktualizováno  17:10
Zpěvačka Helena Vondráčková (78) své sledující zaskočila neobvyklým příspěvkem na sociálních sítích. Místo pozvánky na koncert nebo fotografií ze soukromí totiž zveřejnila inzerát na prodej svého letadla. Důvod, proč se stroje po několika letech rozhodla vzdát, zatím neprozradila.
Zpěvačka Helena Vondráčková s Martinem Michalem prodávají své letadlo. (červen 2026) | foto: Facebook @vondrackovah

Helena Vondráčková překvapila fanoušky nečekaným krokem. Na svém instagramovém profilu zveřejnila inzerát, v němž nabízí k prodeji své letadlo.

Zpěvačka stručně uvedla, že stroj je na prodej, a připojila technické parametry i kontaktní e-mail pro případné zájemce (info@vondrackova.cz). Podrobnosti o důvodech prodeje však neuvedla, což mezi fanoušky vyvolalo řadu spekulací.

Jedná se o pětimístný letoun typu Cirrus SR20 z roku 2003. Vondráčková si ho podle dostupných informací pořídila v roce 2021 a během let patřil mezi její oblíbené dopravní prostředky při cestách na koncerty. Letadlo má nalétáno téměř 3 400 hodin. Cena zveřejněna nebyla, podobné stroje se však na trhu prodávají za několik milionů korun.

Příspěvek okamžitě vzbudil pozornost sledujících. Někteří si neodpustili odkaz na zpěvaččinu slavnou píseň Vzhůru k výškám, jiní se zajímají hlavně o důvod prodeje.

Létání sehrávalo v životě zpěvačky významnou roli. Její manžel Martin Michal (67) v minulosti vysvětlil, že letadlo využívali především kvůli rychlým přesunům mezi koncerty a pracovním programem. Díky letecké dopravě se mohli vyhnout dopravním kolonám a zvládat i několik vystoupení během jediného dne.

V rozhovoru pro ÓČKO STAR Helena Vondráčková kdysi popsala první seznámení s manželem, který ji okouzlil právě v uniformě pilota. „Letěla jsem tehdy na dovolenou s kamarádkou z Berlína. On letěl jako druhý pilot. Přišli nás s kolegou pozdravit na letišti a my jsme na něm mohly oči nechat. Strašně mu to seklo,“ vzpomínala zpěvačka.

NA PRODEJ: Cirrus SR20 2003
Total time 3395 hodin
S/N: 1379
TSN 3395 hrs

Motor: Continental IO-360-ES

Vrtule Hartzell PHC-J3YF-1RF
TSO 130 hrs (oh 12/ 2022)

CAPS (Cirrus Airframe Parachutre System)

Nový interiér 2025

Výbava:
PFD Avidyne Entegra
MFD Avidyne Entegra
Garmin GNS 430 AW Com/Nav/GPS
Autopilot S-TEC 55 with NAV/GPSS/APR/GS/HDG/ALT/VS
Garmin GTX330 Mode S Transponder
Garmin GMA 340 Audio panel
ELT Artex ME 406

RPM
Dual EGT / CHT
Dual Fuel press / Fuel flow
Dual Oil temp / Oil press
Dual V/A indicator

Více informací a zájemci pište na Info@vondrackova.cz ‼️

2. června 2026 v 8:49, příspěvek archivován: 2. června 2026 v 15:34
