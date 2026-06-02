Helena Vondráčková překvapila fanoušky nečekaným krokem. Na svém instagramovém profilu zveřejnila inzerát, v němž nabízí k prodeji své letadlo.
Zpěvačka stručně uvedla, že stroj je na prodej, a připojila technické parametry i kontaktní e-mail pro případné zájemce (info@vondrackova.cz). Podrobnosti o důvodech prodeje však neuvedla, což mezi fanoušky vyvolalo řadu spekulací.
Jedná se o pětimístný letoun typu Cirrus SR20 z roku 2003. Vondráčková si ho podle dostupných informací pořídila v roce 2021 a během let patřil mezi její oblíbené dopravní prostředky při cestách na koncerty. Letadlo má nalétáno téměř 3 400 hodin. Cena zveřejněna nebyla, podobné stroje se však na trhu prodávají za několik milionů korun.
Příspěvek okamžitě vzbudil pozornost sledujících. Někteří si neodpustili odkaz na zpěvaččinu slavnou píseň Vzhůru k výškám, jiní se zajímají hlavně o důvod prodeje.
Létání sehrávalo v životě zpěvačky významnou roli. Její manžel Martin Michal (67) v minulosti vysvětlil, že letadlo využívali především kvůli rychlým přesunům mezi koncerty a pracovním programem. Díky letecké dopravě se mohli vyhnout dopravním kolonám a zvládat i několik vystoupení během jediného dne.
V rozhovoru pro ÓČKO STAR Helena Vondráčková kdysi popsala první seznámení s manželem, který ji okouzlil právě v uniformě pilota. „Letěla jsem tehdy na dovolenou s kamarádkou z Berlína. On letěl jako druhý pilot. Přišli nás s kolegou pozdravit na letišti a my jsme na něm mohly oči nechat. Strašně mu to seklo,“ vzpomínala zpěvačka.