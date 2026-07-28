Konec manželství? Herec Štěpán Benoni ukázal fotky z výletu s mladší kolegyní

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Štěpán Benoni sdílel na Instagramu fotky z Šumavy, kam vyrazil s Michaelou...

Štěpán Benoni sdílel na Instagramu fotky z Šumavy, kam vyrazil s Michaelou Petřekovou. (27. července 2026) | foto: Instagram @stepan_benoni

Štěpán Benoni sdílel na Instagramu fotky z Šumavy, kam vyrazil s Michaelou...
Michaela Petřeková
Štěpán Benoni
Vladimíra Striežencová a Štěpán Benoni měli svatbu v slovenských Topoľčiankach...
52 fotografií
Herec Štěpán Benoni (41) se pochlubil společnými fotografiemi z výletu s hereckou kolegyní Michaelou Petřekovou (28). Snímky na Instagramu okamžitě rozvířily spekulace o možné romanci. Ani jeden z nich zatím vztah veřejně nekomentoval.

Štěpán Benoni je v posledních dnech středem pozornosti nejen kvůli své práci, ale také kvůli soukromému životu. Deník Blesk přišel s informací, že herec se měl rozejít s manželkou, slovenskou herečkou Vladimírou Striežencovou (42), kterou si vzal 17. srpna 2013 na zámku ve slovenských Topoľčiankách. Ani jeden z manželů tuto informaci zatím veřejně nepotvrdil.

Krátce poté Benoni zveřejnil na sociálních sítích fotografie z výletu s herečkou Michaelou Petřekovou (28), se kterou se potkává i pracovně. Na snímcích je zachycena pohodová atmosféra, nechybí úsměvy ani srdíčka v popiscích.

Štěpán Benoni sdílel na Instagramu fotky z Šumavy, kam vyrazil s Michaelou Petřekovou. (27. července 2026)
Štěpán Benoni sdílel na Instagramu fotky z Šumavy, kam vyrazil s Michaelou Petřekovou. (27. července 2026)
Michaela Petřeková
Štěpán Benoni
52 fotografií

„Jeden volný den. Jeden výlet. Jedna holka a jeden kluk,“ napsal herec ke dvěma společným fotkám. Příspěvek následně lajkovaly a okomentovaly srdíčky například herečky Eva Burešová, Aneta Krejčíková a další.

Štěpán Benoni vystudoval Pražskou konzervatoř, během kariéry působil například ve Středočeském divadle Kladno, hostoval v Divadle na Vinohradech a dnes účinkuje mimo jiné ve Studiu DVA. Televizní diváci ho znají například ze seriálů Ulice, Ordinace v růžové zahradě 2, Modrý kód, Zoo nebo Zoo Nové začátky.

Michaela Petřeková vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, během studií hostovala v Národním divadle moravskoslezském i v příbramském Divadle Antonína Dvořáka. Televizní diváci ji znají ze seriálů Doktor Martin, Specialisté, Hlava Medúzy, Stíny v mlze, Zoo nebo Zoo Nové začátky, zahrála si také ve filmu Chyby.

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