Herečka Jiřina Bohdalová je po operaci srdce

„Dopadlo to dobře, Jiřinka je ve skvělé kondici,“ cituje Blesk přednostu kardiologické kliniky Nemocnice Na Homolce Petra Neužila, který o herečku už několik let pečuje.

Jiřina Bohdalová letos v lednu podstoupila náročnou operaci štítné žlázy. Problémy měla už od loňského podzimu. „Už od října se to horšilo. Měla v krku dva nádory, naštěstí nezhoubné, ale rostly a tlačily na průdušnici. Udusila by se, kdyby na to nešla. Rozhodla se ale sama,“ řekla hereččina dcera Simona Stašová.

Petr Neužil a Jiřina Bohdalová na křtu kuchařky Když hvězdy vaří 3 (8. prosince 2024)

Loni byla Jiřina Bohdalová hospitalizovaná ve vážném stavu v Nemocnici Na Homolce. Strávila tam téměř týden. Kvůli otravě jídlem skončila ve vážném stavu na JIPce. Nakazila se bakterií Yersinia enterocolitica.

Vážné zdravotní problémy řešila také před dvěma lety. Začátkem roku 2023 byla kvůli plicní embolii dva týdny v nemocnici v kritickém stavu. S péčí o svou babičku tehdy pomáhali i vnuci.

Příčinou plicní embolie byly hereččiny předchozí zdravotní problémy. Jiřina Bohdalová si už v listopadu 2022 bolestivě hnula páteří a kvůli zlomenému obratli měla problémy s chůzí. Jistý čas kvůli chřipce strávila v nemocnici na kapačkách. Několik let také trpí rozedmou plic.

V létě 2023 pak byla Jiřina Bohdalová hospitalizovaná kvůli horkému počasí v Nemocnici Na Homolce. Herečka se svěřila s tím, že jí lékaři, jak se říká, „dobíjejí baterky“.