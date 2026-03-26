Trpím syndromem podvodníka, říká mladý Voldemort a nový Sherlock

Autor:
  10:07
Anglického herce, jehož plné jméno zní Hero Beauregard Faulkner Fiennes Tiffin, v roce 2009 proslavila role mladého Toma Marvola Raddla ve filmu Harry Potter a Princ dvojí krve. Dnes už o něj zjevně stojí i režisér Guy Ritchie, a to rovnou pro hlavní roli svého nového seriálu.
Hero Fiennes Tiffin v seriálu Mladý Sherlock (2026)

Hero Fiennes Tiffin v seriálu Mladý Sherlock (2026) | foto: © Amazon Prime Video

Hero Fiennes Tiffin (Londýn, 3. března 2025)
Joseph Fiennes v seriálu Mladý Sherlock (2026)
25 fotografií

Osmadvacetiletý Hero Fiennes Tiffin má v britském filmovém světě mimořádně známé příjmení – je synem režisérky Marthy Fiennesové a kameramana George Tiffina a zároveň synovcem herců Ralpha a Josepha Fiennesů. Poslední jmenovaný bude hrát jeho otce v seriálu Mladý Sherlock, moderně pojatém návratu k postavě detektiva Sherlocka Holmese.

„Je to splněný sen. S Joem jsem chtěl spolupracovat odjakživa – ostatně jako s kýmkoliv dalším z mé rodiny, ale to zkrátka vyžaduje počkat si na správnou příležitost,“ sdělil herec reportérům z magazínu Hello!. „Mám velké štěstí, že se mi takových příležitostí v tomto oboru dostalo. Než na to dojde, určitě se musím v herecké branži ještě trochu přiučit a dovzdělat,“ směje se.

Dónal Finn a Hero Fiennes Tiffin v seriálu Mladý Sherlock (2026)

Jak Hero ostatně sám říká, z pochybností a sebereflexe rozhodně ještě „nevyrostl“. „U každého angažmá mám zpočátku syndrom podvodníka, tedy hodně pochybností a pocit, že jsem tam omylem. Divím se, že mi někdo danou práci vůbec svěřil,“ přiznává otevřeně. „Ale nechávám si to pro sebe, snažím se ze všech sil a po čase se i ta sebedůvěra dostaví. Ovšem když takhle někdy ve čtvrtém měsíci dostavil na natáčení i Joe, mohl jsem začít celé tohle kolečko znovu,“ směje se.

Showrunner Matthew Parkhill prozradil, že měl zpočátku obavy, jak bude rodinné propojení fungovat v praxi, ale po setkání s Josephem Fiennesem prý rychle změnil názor. „Vyprávěl mi historky z doby, kdy byl Hero malý, a jak pro něj předváděl kouzelnické triky. Bylo vidět, že Hera vážně zbožňuje,“ uvedl. Dodává, že tuto jejich laskavou rodinnou dynamiku s Josephovým svolením přenesl i do seriálu – podle jeho slov by se měla projevit někdy v sedmé epizodě.

Michael Gambon a Hero Fiennes Tiffin ve filmu Harry Potter a princ dvojí krve (2009)

Chválou nešetřil ani Dónal Finn, který v seriálu ztvárňuje Jamese Moriartyho. „Je mimořádně soustředěný, vnímavý a energický. Díky jeho zvídavosti a pečlivosti jsou leckteré scény ještě lepší, než jsem si je představoval,“ řekl před reportéry na adresu mladého Fiennese Tiffina. „Hotový forenzní vědec, a přitom nesmírně spontánní, úžasný herec.“

Dějově se Mladý Sherlock podle tvůrců vrací do 70. let 19. století – do doby, kdy Sherlock ještě není legendárním detektivem, a stejně tak ani Moriarty jeho úhlavním protivníkem. Osmidílná série sleduje zrod jejich vztahu od prvního setkání na Oxfordu a postupně je vede k vyšetřování série záhadných vražd. Seriál měl premiéru na platformě Amazon Prime 4. března 2026.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.