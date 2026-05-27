Sedmatřicetiletého Heydricha, který byl zastupujícím říšským protektorem celkem osm měsíců a osm dní, sám Adolf Hitler považoval za nenahraditelného.
Atentát minutu po minutě
K 75. výročí atentátu server Lidovky.cz zrekonstruoval události 27. května 1942 minutu po minutě. Byť některé části nemusí být zcela přesné, snad se ale podařilo připomenout událost, která vrátila čest československému státu a poznamenala vývoj dějin nejen pro nás, ale celou Evropu.
Do tehdejšího Protektorátu přijel koncem září 1941, aby zlomil odboj a odpor českého lidu. Za pouhé čtyři měsíce výjimečného stavu, který Reinhard Heydrich okamžitě vyhlásil, padlo 486 rozsudků smrti a v koncentračních táborech skončilo přes 2100 Čechů. Již v polovině října byly též zahájeny deportace protektorátních Židů do Lodže a Terezín byl určen jako vhodné místo pro jejich soustředění.
Osud „kata českého národa“ se začal naplňovat již na podzim 1941. Exilová londýnská vláda začala tehdy spolu s Brity plánovat větší akci. V noci z 28. na 29. prosince 1941, byli na území Protektorátu Čechy a Morava vysazeny tři výsadky: Silver A, Silver B a Anthropoid. V posledním jmenovaném byli i vykonavatelé atentátu rotmistři Jan Kubiš a Jozef Gabčík.
Právě skupina Anthropoid měla za cíl uskutečnit atentát. Navázala kontakty s místním odbojem, na pomoc jim exilová vláda v březnu a dubnu 1942 poslala posily.
Gabčík s Kubišem naplánovali atentát, pomohlo jim i to, že se Heydrich začátkem dubna přestěhoval do zámku v Panenských Břežanech. Domácí odboj měl ale z atentátu strach, v depeši do Londýna 12. května se napsal, že „atentát by asi v ničem neprospěl spojencům a pro náš národ by měl nedozírné následky“.
Gabčík a Kubiš ale pokračovali s přípravami a stanovili, že udeří v ostré zatáčce pod Vychovatelnou v Kobylisích. Na Heydrichovo auto zaútočili 27. května společně s Josefem Valčíkem a Adolfem Opálkou. Heydrich byl při výbuchu zraněn střepinou a 4. června zemřel v nemocnici.
Okamžitě po atentátu bylo vyhlášeno stanné právo a začaly popravy, jen do 3. června bylo přes 13 tisíc lidí zatčeno a na 700 popraveno. Akce přijel řídit šéf nacistické pořádkové policie generál Kurt Daluege, který byl jmenován novým zastupujícím říšským protektorem.
Sedm parašutistů, včetně Gabčíka a Kubiše, zahynulo 18. června v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Nacistický teror vyvrcholil v červnu 1942 vyhlazením Lidic a Ležáků. Za druhého stanného práva, které skončilo 3. července 1942, zahynulo přes 3000 lidí.
Následně odvolaly podpisy po Mnichovskou dohodou Francie a Británie, což přispělo k znovuobnovení poválečného Československa v předmnichovských hranicích.
Od roku 2022 je v Česku 27. květen Dnem národního vzdoru. Patří mezi zhruba dvacítku významných dnů, které má Česká republika v kalendáři. Zákonodárci ho zavedli, krátce po začátku ruské agrese na Ukrajině.