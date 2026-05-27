Před 84 lety zaútočili parašutisté na Heydricha. Atentát změnil pohled spojenců

Před 84 lety provedli členové skupiny Anthropoid atentát na Reinharda Heydricha. Zastupující říšský protektor na jeho následky zemřel 4. června a o 16 dnů později většina atentátníků zahynula po marném boji s přesilou. Atentát je hodnocen jako největší čin evropského domácího odboje za druhé světové války. Od roku 2022 si v Česku 27. květen připomínáme jako Den národního vzdoru.
Heydrichův mercedes po atentátu 27. května 1942 | foto: Profimedia.cz

Reinhard Heydrich, zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava...
Vojáci vybraní pro operaci Anthropoid: Josef Gabčík a Jan Kubiš
Reinhard Heydrich (1904-1942) se stal zastupujícím říšským protektorem...
Sedmatřicetiletého Heydricha, který byl zastupujícím říšským protektorem celkem osm měsíců a osm dní, sám Adolf Hitler považoval za nenahraditelného.

Atentát minutu po minutě

K 75. výročí atentátu server Lidovky.cz zrekonstruoval události 27. května 1942 minutu po minutě. Byť některé části nemusí být zcela přesné, snad se ale podařilo připomenout událost, která vrátila čest československému státu a poznamenala vývoj dějin nejen pro nás, ale celou Evropu.

Do tehdejšího Protektorátu přijel koncem září 1941, aby zlomil odboj a odpor českého lidu. Za pouhé čtyři měsíce výjimečného stavu, který Reinhard Heydrich okamžitě vyhlásil, padlo 486 rozsudků smrti a v koncentračních táborech skončilo přes 2100 Čechů. Již v polovině října byly též zahájeny deportace protektorátních Židů do Lodže a Terezín byl určen jako vhodné místo pro jejich soustředění.

Osud „kata českého národa“ se začal naplňovat již na podzim 1941. Exilová londýnská vláda začala tehdy spolu s Brity plánovat větší akci. V noci z 28. na 29. prosince 1941, byli na území Protektorátu Čechy a Morava vysazeny tři výsadky: Silver A, Silver B a Anthropoid. V posledním jmenovaném byli i vykonavatelé atentátu rotmistři Jan Kubiš a Jozef Gabčík.

Právě skupina Anthropoid měla za cíl uskutečnit atentát. Navázala kontakty s místním odbojem, na pomoc jim exilová vláda v březnu a dubnu 1942 poslala posily.

Gabčík s Kubišem naplánovali atentát, pomohlo jim i to, že se Heydrich začátkem dubna přestěhoval do zámku v Panenských Břežanech. Domácí odboj měl ale z atentátu strach, v depeši do Londýna 12. května se napsal, že „atentát by asi v ničem neprospěl spojencům a pro náš národ by měl nedozírné následky“.

Gabčík a Kubiš ale pokračovali s přípravami a stanovili, že udeří v ostré zatáčce pod Vychovatelnou v Kobylisích. Na Heydrichovo auto zaútočili 27. května společně s Josefem Valčíkem a Adolfem Opálkou. Heydrich byl při výbuchu zraněn střepinou a 4. června zemřel v nemocnici.

Okamžitě po atentátu bylo vyhlášeno stanné právo a začaly popravy, jen do 3. června bylo přes 13 tisíc lidí zatčeno a na 700 popraveno. Akce přijel řídit šéf nacistické pořádkové policie generál Kurt Daluege, který byl jmenován novým zastupujícím říšským protektorem.

Sedm parašutistů, včetně Gabčíka a Kubiše, zahynulo 18. června v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Nacistický teror vyvrcholil v červnu 1942 vyhlazením Lidic a Ležáků. Za druhého stanného práva, které skončilo 3. července 1942, zahynulo přes 3000 lidí.

Následně odvolaly podpisy po Mnichovskou dohodou Francie a Británie, což přispělo k znovuobnovení poválečného Československa v předmnichovských hranicích.

Od roku 2022 je v Česku 27. květen Dnem národního vzdoru. Patří mezi zhruba dvacítku významných dnů, které má Česká republika v kalendáři. Zákonodárci ho zavedli, krátce po začátku ruské agrese na Ukrajině.

