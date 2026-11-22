Když se v Londýně mění král, ví se dopředu, v jakém kočáře pojede. Když se však po pěti letech ticha mění filmový představitel nejmocnějšího agenta britské tajné služby, panuje v automobilovém světě velká neznámá.
Společnost Amazon MGM Studios v pondělí 16. listopadu ukončila nekonečné spekulace ohledně pohlaví a barvy pleti hlavního představitele a oznámila, že sedmým Jamesem Bondem bude britský herec Robert Pattinson. Snímek s pracovním názvem Bond 26 natočí Denis Villeneuve podle scénáře Stevena Knighta, kamery se rozjedou v roce 2027 a do kin dorazí o rok později.
Pro filmové fanoušky je to začátek nové éry – jde o vůbec první bondovku vznikající pod plnou tvůrčí kontrolou technologického giganta Amazon, který v roce 2025 převzal otěže od dlouholetých strážců odkazu Iana Fleminga – Barbary Broccoliové a Michaela G. Wilsona. Pro fanoušky bondovek z toho plyne jedna zcela zásadní otázka: do čeho vlastně tenhle nový agent 007 usedne?
Tradice z Gaydonu a nečekaný úkrok ke Hvězdným válkám
Na první pohled by se mohlo zdát, že odpověď je banální a leží v anglickém Gaydonu, kde sídlí Aston Martin. Vždyť od dvanáctiválcového Vanquishe z roku 2002 až po trojici DB5, V8 a DBS Superleggera ve filmu Není čas zemřít z roku 2021 se tato značka objevila v šesti bondovkách v řadě. A co víc, Aston Martin na agentovi 007 umí skvěle vydělávat.
Zatímco rodina Broccoliových lpěla na britské tradici a byla ochotná Aston Martinu ledacos odpustit (a nechat ho vydělávat na limitovaných edicích), Amazon je chladnokrevný obchodní stroj. Historie nás učí, že u Bonda není nic samozřejmé. V knihách Iana Fleminga jezdil špion v upraveném Bentley, v devadesátých letech si Pierce Brosnan odskočil na tři filmy k mnichovskému BMW a minulý týden se v zákulisí objevila zpráva, která rozvířila vody. Je zajímavé, že pouhé čtyři dny před Pattinsonovým jmenováním oznámil Aston Martin roční partnerství k padesátému výročí Hvězdných válek.
Natáčení startuje v lednu 2027, ale o žádném konkrétním autě se v Gaydonu zatím nemluví. Navíc britská automobilka v srpnu 2026 v rámci refinancování odprodala většinový podíl svých neautomobilových práv na značku společnosti Authentic Brands. Že by se v Gaydonu připravovali na život bez 007?
Létající Tesla a bizarní stroj, do kterého se leze jako za kulomet
Pokud by však Amazon pod taktovkou Jeffa Bezose a režiséra Denise Villeneuvea zatoužil po něčem, co vypadá spíše jako rekvizita z budoucnosti než jako auto z londýnského showroomu, nabízí se hned dva extrémy, u nichž by i šéf pobočky Q uznale pokýval hlavou.
Tím prvním je nová Tesla Roadster. Zatímco běžná filmová auta potřebují ke skokům přes propasti rampy, jeřáby a armádu kaskadérů, chystaný americký elektromobil podle slibů Elona Muska dokáže díky tryskám se stlačeným vzduchem ze SpaceX na chvíli skutečně vzlétnout a vznášet se nad zemí. Pro Bonda, který se z obklíčení padouchů dostává zásadně vzduchem nebo pod vodou, by to byl první služební vůz v historii, jehož největší trik by nemusel vymýšlet filmový rekvizitář. Navíc by taková spolupráce spojila dva technologické titány a přinesla přesně ten globální rozruch, po kterém Amazon prahne.
Ještě radikálnější, ryze mechanickou cestou by pak byl chystaný nizozemský jednomístný hypersport Sanrivatti One. Vůz poháněný ryzím závodním desetiválcem Judd V10 sází na absolutní analogovou surovost a naprosto šílenou architekturu kabiny. Řidič v něm totiž nesedí klasicky v sedadle daleko za přední nápravou, ale v podstatě leží na břiše v mírně předkloněné pozici připomínající motocykl. S tím už má Robert Pattinson zkušenosti, neboť ve filmu o batmanovi využíval i velkou motorkou.
Upír za volantem a kola z Göteborgu
Sám Pattinson přitom není v automobilovém product placementu žádným nováčkem, i když jeho dosavadní zkušenost má poněkud odlišný rodokmen. Když jako upír Edward Cullen lámal dívčí srdce v sáze Stmívání, dodávalo mu vozy švédské Volvo. V prvním díle z roku 2008 jezdil ve stříbrném hatchbacku C30 – původně knižní S60 R se totiž mezitím přestalo vyrábět.
Švédové tehdy udělali školáckou chybu: nechali auto na plátně čtyři minuty bez jakékoli doprovodné reklamní kampaně, což jeden z jejich manažerů později označil za promarněnou příležitost. O rok později v Novém měsíci už chybu neopakovali, posadili Pattinsona do nového SUV XC60 a rozjeli masivní soutěž „Co Edwarda pohání“.
Amazonu, který umí monetizovat každý záběr, taková lekce jistě neunikla. Kdo dodá auto pro novou bondovku, nezíská jen pár minut slávy, ale globální obchodní platformu.
S nařízením nabíjet?
Do výběru služebního vozu navíc vstupuje faktor, se kterým se Ian Fleming v dobách studené války potýkat nemusel: britská státní byrokracie. Podle vládní strategie z Whitehallu budou muset státní zaměstnanci ve Velké Británii od roku 2027 přejít na bezemisní vozidla.
A protože James Bond je v jádru stále jen vysoce postaveným státním úředníkem na výplatní pásce Jejího Veličenstva, vznáší se nad pobočkou Q přízrak zásuvky. Naštěstí vozidla, která musí pravidelně provádět tajné sledovací operace, mají nárok na další výjimku.
Oživením na plátně by mohl být návrat Bonda do Lotusu Esprit, který má v roce 2028, kdy film přijde do kin, dostat duchovního nástupce s osmiválcem. Bude ho pohánět zbrusu nový zcela nový čtyřlitrový osmiválec se dvěma turbodmychadly s výkonem více než 500 kW, a to ve spojení se dvěma elektromotory. Celkový systémový výkon by měl překročit hranici 735 kW, tedy přibližně 1 000 koní.
Háček pro britské puristy? Technika pochází od společnosti Horse Powertrain, tedy společného podniku čínského Geely, francouzského Renaultu a saúdskoarabského Aramca.
Čínská auta umí divy, jsou ale spíše pro padouchy
A co přímo čínské automobilky, které dnes vládnou světu elektromobilů a penězi rozhodně nešetří? Ostatně předchozí Bond Daniel Craig se soukromě nedávno nechal zlákat čínskou automobilkou BYD a stal se tváří upoutávky na její elektrický sporťák Denza Z.
Takový hypersport Yangwang U9 Extreme od koncernu BYD by se na plátně jistě hezky vyjímal. Dokáže uhánět rychlostí přes pět set kilometrů v hodině, a také přeskakovat překážky, ale představa, že agent britské tajné služby zachraňuje západní civilizaci v autě ze Šen-čenu, naráží na nepsaná pravidla žánru. Takové vozy, podobně jako plovoucí SUV či limuzína od značky Yangwang, patří výhradně hlavním padouchům. Takže na plátně by se klidně objevit mohly, ale ne v rukou agenta 007.
Zatím je tedy garáž agenta 007 prázdná. O tom, kdo jaké auto zaparkuje před sídlem MI6, však tentokrát nerozhodne ani elegance linií, ani zvuk dvanáctiválce, ale tvrdá matematika v centrále Amazonu. Tvůrci mohou sáhnout po čisté nostalgii a nechat Pattinsona vyjet v některém z historických skvostů od Aston Martinu, může se ale také stát, že nový Bond vyrazí do akce s úplně jiným znakem na kapotě – poprvé od roku 1999.
Nechme se překvapit.