Klobouk až 15 centimetrů nejprve sklenutý, později až plochý, kaštanově až čokoládově hnědý, sametový, za vlhka slizký. Chuť je příjemná houbová, jemně nasládlá, vůně houbová, typicky hřibovitá.
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Kde právě rostou houby? Mapa napoví nejlepší místa i šanci na úlovek
Laik může zaměnit za nejedlý hřib žlučník, který má však ústí rourek narůžovělé a výraznou síťku na třeni, nebo za podobné jedlé hřibovité druhy. Má jednu velkou výhodu, nebývá tak často červivý jako hřib dubový a smrkový.
Kvíz: Roste hřib smrkový opravdu pod smrky? A které houby jsou LBM? Otestujte své znalosti
V kuchyni jej lze všestranně použít, dobře se i suší a konzervuje, mladé plodnice v láku jsou lahůdka. Lidových názvů je mnoho, například podborovák, slaďák, suchohříbek, poddubák, sameťáček. Označení panský hřib (nebo též pančák) vzniklo v době, kdy poddaní museli sbírat houby pro šlechtu, často si hřiby smrkové nechávali a nahrazovali je hřibem hnědým.
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Mykolog radí, jak na modráky: Minimálně 15 minut smažit, vařit a vždy tyto houby krájet na malé kousky
Salát s matjesy a hříbky
Brambory nakrájíme na kostičky, matjesy, cibuli na proužky, okurku na kolečka, hříbky v cedníku propláchneme, zbavíme slizu, necháme okapat. Vše v míse promícháme, přidáme nasekaný kopr a dochutíme solí, pepřem, olejem z matjesů a lákem z okurek, necháme vychladit. Podáváme s pečivem nebo chlebem, na talíři můžeme na salát přidat lžíci zakysané smetany.