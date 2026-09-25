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Univerzální hříbek, hnědáka můžete sušit nebo naložit. Jak na to?

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  6:32
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Hřib hnědý | foto: Dalibor Marounek

Hřib hnědý (Imleria badia) patří mezi houbaři k jedné z nejoblíbenějších hřibovitých hub. Roste od července do konce listopadu (při mírné zimě i na začátku prosince) nejčastěji v borových písčitých lesích, ale i kyselých smrčinách, méně často smíšených, vzácně listnatých lesích od nížin po podhůří, má rád kyselé podloží, a proto mu i dříve nevadily kyselé deště.

Klobouk až 15 centimetrů nejprve sklenutý, později až plochý, kaštanově až čokoládově hnědý, sametový, za vlhka slizký. Chuť je příjemná houbová, jemně nasládlá, vůně houbová, typicky hřibovitá.

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Laik může zaměnit za nejedlý hřib žlučník, který má však ústí rourek narůžovělé a výraznou síťku na třeni, nebo za podobné jedlé hřibovité druhy. Má jednu velkou výhodu, nebývá tak často červivý jako hřib dubový a smrkový.

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V kuchyni jej lze všestranně použít, dobře se i suší a konzervuje, mladé plodnice v láku jsou lahůdka. Lidových názvů je mnoho, například podborovák, slaďák, suchohříbek, poddubák, sameťáček. Označení panský hřib (nebo též pančák) vzniklo v době, kdy poddaní museli sbírat houby pro šlechtu, často si hřiby smrkové nechávali a nahrazovali je hřibem hnědým.

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Salát s matjesy a hříbky

  • 500 g vařených brambor
  • 200 g naložených hříbků
  • 200 g matjesů
  • 2 kyselé okurky
  • 1 červená cibule
  • kopr
  • sůl
  • pepř
  • olej z matjesů
  • 2–3 lžíce láku z okurek

Brambory nakrájíme na kostičky, matjesy, cibuli na proužky, okurku na kolečka, hříbky v cedníku propláchneme, zbavíme slizu, necháme okapat. Vše v míse promícháme, přidáme nasekaný kopr a dochutíme solí, pepřem, olejem z matjesů a lákem z okurek, necháme vychladit. Podáváme s pečivem nebo chlebem, na talíři můžeme na salát přidat lžíci zakysané smetany.

Salát s matjesy a hříbky

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