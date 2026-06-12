Déšť a teplo svědčí houbám. Kde rostou napoví mapa

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  6:26
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Kombinace deště a teplých dnů svědčí houbám a nahrává houbařům. Lesy začínají pomalu, ale jistě ožívat. Pokud vás láká vyrazit s košíkem do lesa, je nejvyšší čas oprášit znalosti hub a vypravit se na oblíbená místa. Pozor! V lesích se totiž daří nejen jedlým houbám, ale i těm jedovatým.
Houbaření - ilustrační foto.

Houbaření - ilustrační foto. | foto: Shutterstock

Kde rostou houby napoví mapa

  • Mykologové připomínají: sbírejte jen to, co bezpečně poznáte.
  • Do lesa si s sebou vezměte vzdušný košík a nožík na očištění hub.

Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Českou mykologickou společností pravidelně aktualizuje chytrou mapu pravděpodobnosti růstu hub. Ta zohledňuje klíčové faktory pro růst hub: srážky za posledních 30 dní a průměrné teploty za posledních sedm dní.

Růst hub je totiž extrémně závislý na správné kombinaci půdní vlhkosti a tepla.

Internet k určení houby nestačí, varuje odborník

Kdy rostou nejznámější druhy hub?

Abyste věděli, pro co v lese čekat, pomůže vám tento přehled hlavní sezony našich nejoblíbenějších hub:

Kdy rostou nejznámější druhy?
Druh houbyHlavní sezona (měsíce)Kde nejčastěji roste
Hřib smrkový/dubovýČerven až říjenSmrkové a borové lesy, dubiny
Kozák březovýČervenec až říjenVýhradně pod břízami
Křemenáč osikovýČerven až říjenPod osikami, topoly a břízami
Klouzek obecnýČervenec až listopadMladé borové lesy, prosvětlená místa
Liška obecnáČerven až říjenMechové porosty, jehličnaté i listnaté lesy
Bedla vysokáČervenec až listopadOkraje lesů, mýtiny, travnaté plochy
Václavka obecnáZáří až listopadNa pařezech a u kmenů listnáčů i jehličnanů

Patří k nejjedovatějším na světě a rostou i v Česku

Kvíz: Roste hřib smrkový opravdu pod smrky? A které houby jsou LBM? Otestujte své znalosti

Současné vlhké a teplé počasí ale nesvědčí jen jedlým houbám, ale i těm jedovatým. I v českých lesích lze narazit i na ty nejjedovatější houby na světě – muchomůrku zelenou a pavučinec plyšový.

Pavučinec plyšový houbaři někdy zamění s ryzcem oranžovým. Ryzce po naříznutí roní mléko, pavučince ne.

Pavučinec plyšový je spolu s pavučincem výjimečným, který je velmi hojný kupříkladu v rašelinných smrčinách na Šumavě, představuje snad nejzákeřnější jedovatou houbu vůbec, uvedl pro Lidovky.cz mykolog Jan Borovička. Otrava, která závažně poškozuje ledviny, se totiž projevuje až po třech až sedmnácti dnech po požití.

Zapomeňte na muchomůrku zelenou. Znáte naši nejzákeřnější jedovatou houbu?

Mladou muchomůrku zelenou si pak mohou houbaři splést s mladými žampiony, starší plodnice s nazelenalými holubinkami. Muchomůrka zelená má ale vždy tak zvaný kalich smrti, tedy pochvu, ze které vyrůstá. Kvůli riziku záměny radí odborníci nesbírat lesní žampiony a raději ani nízké bedly.

Jak sbírat houby a přežít. Praktický návod, jak si nesplést jedovaté houby s jedlými
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