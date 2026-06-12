Kde rostou houby napoví mapa
Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Českou mykologickou společností pravidelně aktualizuje chytrou mapu pravděpodobnosti růstu hub. Ta zohledňuje klíčové faktory pro růst hub: srážky za posledních 30 dní a průměrné teploty za posledních sedm dní.
Růst hub je totiž extrémně závislý na správné kombinaci půdní vlhkosti a tepla.
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Internet k určení houby nestačí, varuje odborník
Kdy rostou nejznámější druhy hub?
Abyste věděli, pro co v lese čekat, pomůže vám tento přehled hlavní sezony našich nejoblíbenějších hub:
|Druh houby
|Hlavní sezona (měsíce)
|Kde nejčastěji roste
|Hřib smrkový/dubový
|Červen až říjen
|Smrkové a borové lesy, dubiny
|Kozák březový
|Červenec až říjen
|Výhradně pod břízami
|Křemenáč osikový
|Červen až říjen
|Pod osikami, topoly a břízami
|Klouzek obecný
|Červenec až listopad
|Mladé borové lesy, prosvětlená místa
|Liška obecná
|Červen až říjen
|Mechové porosty, jehličnaté i listnaté lesy
|Bedla vysoká
|Červenec až listopad
|Okraje lesů, mýtiny, travnaté plochy
|Václavka obecná
|Září až listopad
|Na pařezech a u kmenů listnáčů i jehličnanů
Patří k nejjedovatějším na světě a rostou i v Česku
Kvíz: Roste hřib smrkový opravdu pod smrky? A které houby jsou LBM? Otestujte své znalosti
Současné vlhké a teplé počasí ale nesvědčí jen jedlým houbám, ale i těm jedovatým. I v českých lesích lze narazit i na ty nejjedovatější houby na světě – muchomůrku zelenou a pavučinec plyšový.
Pavučinec plyšový houbaři někdy zamění s ryzcem oranžovým. Ryzce po naříznutí roní mléko, pavučince ne.
Pavučinec plyšový je spolu s pavučincem výjimečným, který je velmi hojný kupříkladu v rašelinných smrčinách na Šumavě, představuje snad nejzákeřnější jedovatou houbu vůbec, uvedl pro Lidovky.cz mykolog Jan Borovička. Otrava, která závažně poškozuje ledviny, se totiž projevuje až po třech až sedmnácti dnech po požití.
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Zapomeňte na muchomůrku zelenou. Znáte naši nejzákeřnější jedovatou houbu?
Mladou muchomůrku zelenou si pak mohou houbaři splést s mladými žampiony, starší plodnice s nazelenalými holubinkami. Muchomůrka zelená má ale vždy tak zvaný kalich smrti, tedy pochvu, ze které vyrůstá. Kvůli riziku záměny radí odborníci nesbírat lesní žampiony a raději ani nízké bedly.
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Jak sbírat houby a přežít. Praktický návod, jak si nesplést jedovaté houby s jedlými