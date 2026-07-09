Po ochlazení a deštích začínají růst houby. Sbírejte jen ty, které znáte

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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Přes Česko se přehnala vlna chladnějšího počasí s deštěm a začíná se oteplovat. Teplé a vlhké počasí svědčí houbám. Mykologové ale připomínají: sbírejte jen to, co bezpečně poznáte.

V lesích se totiž daří nejen jedlým houbám, ale i těm jedovatým.

„Základním pravidlem je sbírat jen ty houby, které opravdu dobře známe. Lze to zjednodušit tak, že se naučíme spolehlivě rozeznávat několik druhů a ty sbíráme. Naše babičky dobře znaly třeba jen tři nebo čtyři druhy hub a sbíraly jen ty,“ uvedl v rozhovoru pro Lidovky.cz přední mykolog Jaroslav Klán.

Internet k určení houby nestačí, varuje odborník

A připomněl, že chybou je určovat neznámé houby podle fotek na internetu. „Mezi houbami je obrovská variabilita, i plodnice stejného druhu mohou být tvarově i barevně odlišné, a tak vám pár obrázků na počítači nebo mobilu při určení příliš nepomůže,“ vysvětlil s tím, že je lepší obrátit se na někoho, kdo má širší znalosti o houbách, může to být třeba nadšený houbař.

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Kde rostou houby napoví mapa

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Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Českou mykologickou společností pravidelně aktualizuje chytrou mapu pravděpodobnosti růstu hub. Ta zohledňuje klíčové faktory pro růst hub: srážky za posledních 30 dní a průměrné teploty za posledních sedm dní.

Růst hub je totiž extrémně závislý na správné kombinaci půdní vlhkosti a tepla.

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Kdy rostou nejznámější druhy hub?

Kdy rostou nejznámější druhy?
Druh houbyHlavní sezona (měsíce)Kde nejčastěji roste
Hřib smrkový/dubovýČerven až říjenSmrkové a borové lesy, dubiny
Kozák březovýČervenec až říjenVýhradně pod břízami
Křemenáč osikovýČerven až říjenPod osikami, topoly a břízami
Klouzek obecnýČervenec až listopadMladé borové lesy, prosvětlená místa
Liška obecnáČerven až říjenMechové porosty, jehličnaté i listnaté lesy
Bedla vysokáČervenec až listopadOkraje lesů, mýtiny, travnaté plochy
Václavka obecnáZáří až listopadNa pařezech a u kmenů listnáčů i jehličnanů
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