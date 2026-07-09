V lesích se totiž daří nejen jedlým houbám, ale i těm jedovatým.
„Základním pravidlem je sbírat jen ty houby, které opravdu dobře známe. Lze to zjednodušit tak, že se naučíme spolehlivě rozeznávat několik druhů a ty sbíráme. Naše babičky dobře znaly třeba jen tři nebo čtyři druhy hub a sbíraly jen ty,“ uvedl v rozhovoru pro Lidovky.cz přední mykolog Jaroslav Klán.
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Internet k určení houby nestačí, varuje odborník
A připomněl, že chybou je určovat neznámé houby podle fotek na internetu. „Mezi houbami je obrovská variabilita, i plodnice stejného druhu mohou být tvarově i barevně odlišné, a tak vám pár obrázků na počítači nebo mobilu při určení příliš nepomůže,“ vysvětlil s tím, že je lepší obrátit se na někoho, kdo má širší znalosti o houbách, může to být třeba nadšený houbař.
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Zapomeňte na muchomůrku zelenou. Znáte naši nejzákeřnější jedovatou houbu?
Kde rostou houby napoví mapa
Kvíz: Roste hřib smrkový opravdu pod smrky? A které houby jsou LBM? Otestujte své znalosti
Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Českou mykologickou společností pravidelně aktualizuje chytrou mapu pravděpodobnosti růstu hub. Ta zohledňuje klíčové faktory pro růst hub: srážky za posledních 30 dní a průměrné teploty za posledních sedm dní.
Růst hub je totiž extrémně závislý na správné kombinaci půdní vlhkosti a tepla.
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Zeptali jsme se vědců: Proč se na některé houby nesmí pít alkohol?
Kdy rostou nejznámější druhy hub?
|Druh houby
|Hlavní sezona (měsíce)
|Kde nejčastěji roste
|Hřib smrkový/dubový
|Červen až říjen
|Smrkové a borové lesy, dubiny
|Kozák březový
|Červenec až říjen
|Výhradně pod břízami
|Křemenáč osikový
|Červen až říjen
|Pod osikami, topoly a břízami
|Klouzek obecný
|Červenec až listopad
|Mladé borové lesy, prosvětlená místa
|Liška obecná
|Červen až říjen
|Mechové porosty, jehličnaté i listnaté lesy
|Bedla vysoká
|Červenec až listopad
|Okraje lesů, mýtiny, travnaté plochy
|Václavka obecná
|Září až listopad
|Na pařezech a u kmenů listnáčů i jehličnanů