„V současné době jsou houby trošku povzbuzené dešti, které přišly na konci prázdnin, a někde rostou třeba žampiony,“ řekl Borovička. Roste podle něj například jedovatý žampion zápašný, ale i jedlé druhy žampionů, například žampion polní.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu po teplém pátku se v sobotu mírně ochladí a bude pršet. V neděli a dalších dnech bude opět slunečno.
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Žampiony, na rozdíl od třeba hřibů, nerostou v symbióze se stromy, uvedl Borovička. Když spadne dostatečné množství srážek, tak dokážou vodu využít pro sebe. Naopak jednou z funkcí mykorhizních hub, jako jsou například hřiby, je poskytovat vodu i stromům, uvedl. Spotřeba vody v lese, kde tyto houby rostou, je vyšší než například na louce.
Kam vyrazit s košíkem napoví mapa
Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Českou mykologickou společností pravidelně aktualizuje chytrou mapu pravděpodobnosti růstu hub. Ta zohledňuje klíčové faktory pro růst hub: srážky za posledních 30 dní a průměrné teploty za posledních sedm dní.
Na většině území Česka je podle mapy střední pravděpodobnost najít houby. Ve většině Jihomoravského kraje a části Vysočiny, Olomouckého a Pardubického kraje je pravděpodobnost nízká.
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Naopak na části území Libereckého a Královéhradeckého kraje, v Krušných horách či na Šumavě je podle meteorologů pravděpodobnost růstu hub vysoká, v Krkonoších i velmi vysoká.
|Druh houby
|Hlavní sezona (měsíce)
|Kde nejčastěji roste
|Hřib smrkový/dubový
|Červen až říjen
|Smrkové a borové lesy, dubiny
|Kozák březový
|Červenec až říjen
|Výhradně pod břízami
|Křemenáč osikový
|Červen až říjen
|Pod osikami, topoly a břízami
|Klouzek obecný
|Červenec až listopad
|Mladé borové lesy, prosvětlená místa
|Liška obecná
|Červen až říjen
|Mechové porosty, jehličnaté i listnaté lesy
|Bedla vysoká
|Červenec až listopad
|Okraje lesů, mýtiny, travnaté plochy
|Václavka obecná
|Září až listopad
|Na pařezech a u kmenů listnáčů i jehličnanů
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