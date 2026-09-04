Deště pomalu probouzejí houby. Rostou, ale zatím ne hřiby, říká mykolog

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  7:06
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Pečárka polní neboli žampion polní roste roky na stejném místě. Pokud u vás...
ilustrační snímek
Jan Borovička v Show Jana Krause
Jan Borovička v Show Jana Krause
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Deště z konce prázdnin podle mykologa Jana Borovičky z České mykologické společnosti trochu povzbudily růst hub, někde se objevily například žampiony. Pokud ještě zaprší, mohly by začít růst i tradiční jedlé houby, například hřiby či lišky. Situace ale není stejná na celém území Česka, upozorňuje odborník.

„V současné době jsou houby trošku povzbuzené dešti, které přišly na konci prázdnin, a někde rostou třeba žampiony,“ řekl Borovička. Roste podle něj například jedovatý žampion zápašný, ale i jedlé druhy žampionů, například žampion polní.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu po teplém pátku se v sobotu mírně ochladí a bude pršet. V neděli a dalších dnech bude opět slunečno.

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Žampiony, na rozdíl od třeba hřibů, nerostou v symbióze se stromy, uvedl Borovička. Když spadne dostatečné množství srážek, tak dokážou vodu využít pro sebe. Naopak jednou z funkcí mykorhizních hub, jako jsou například hřiby, je poskytovat vodu i stromům, uvedl. Spotřeba vody v lese, kde tyto houby rostou, je vyšší než například na louce.

Kam vyrazit s košíkem napoví mapa

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  • Do lesa si s sebou vezměte vzdušný košík a nožík na očištění hub.

Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Českou mykologickou společností pravidelně aktualizuje chytrou mapu pravděpodobnosti růstu hub. Ta zohledňuje klíčové faktory pro růst hub: srážky za posledních 30 dní a průměrné teploty za posledních sedm dní.

Na většině území Česka je podle mapy střední pravděpodobnost najít houby. Ve většině Jihomoravského kraje a části Vysočiny, Olomouckého a Pardubického kraje je pravděpodobnost nízká.

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Naopak na části území Libereckého a Královéhradeckého kraje, v Krušných horách či na Šumavě je podle meteorologů pravděpodobnost růstu hub vysoká, v Krkonoších i velmi vysoká.

Kdy rostou nejznámější druhy?
Druh houbyHlavní sezona (měsíce)Kde nejčastěji roste
Hřib smrkový/dubovýČerven až říjenSmrkové a borové lesy, dubiny
Kozák březovýČervenec až říjenVýhradně pod břízami
Křemenáč osikovýČerven až říjenPod osikami, topoly a břízami
Klouzek obecnýČervenec až listopadMladé borové lesy, prosvětlená místa
Liška obecnáČerven až říjenMechové porosty, jehličnaté i listnaté lesy
Bedla vysokáČervenec až listopadOkraje lesů, mýtiny, travnaté plochy
Václavka obecnáZáří až listopadNa pařezech a u kmenů listnáčů i jehličnanů

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