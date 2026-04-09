Příběh Hefnerova života byl v podstatě jednoduchý a přímočarý, ale i trochu pohádkový. Narodil se v Chicagu do konzervativní metodistické rodiny. „Objetí žen jsem si užil až od mých zajíčků,“ vzpomínal později. I přes vysokou inteligenci (údajně měl IQ 152) a diplom z psychologie, tíhl spíš ke kreslení. Díky němu se dostal i do časopisu Esquire. Jenomže pak se Esquire rozhodl přestěhovat z Chicaga do New Yorku.
„Buď mi přidáte pět dolarů, nebo nikam nejdu,“ reagoval tehdy muž, který živil manželku a svou malou dcerku. Protože mu nepřidali, zrodil se nový časopis – Playboy. Původně se ale měl jmenovat Stag Party (Pánská jízda), název Hefner změnil až na poslední chvíli v kuchyni svého bytu, kde první číslo připravoval doslova na koleně.
Jeho tahákem byly nahé snímky tehdy nepříliš známé blonďaté herečky Marilyn Monroe, kterou k focení za pár set dolarů přemluvil Hefnerův známý fotograf. Na titulní stránce pak nad hlavou této budoucí „sexbomby století“ chybělo i číslo vydání.
„Nepočítal jsem tehdy, že by někdy bylo potřeba nějaké další,“ vzpomínal později Hefner. Ale 50 tisíc prodaných výtisků jeho plány zásadně změnilo. „Sex je trefa do černého,“ psal v dopise investorům, ti mu dali za pravdu. Hefnerovo impérium tak mohlo začít růst.
Již od druhého čísla měl Playboy jako značku ušatou zaječí hlavu. Duchovním otcem symbolu byl tehdejší umělecký ředitel Arthur Paul, který stál i za celkovým designem časopisu. V lednu 1954 se na stránkách magazínu poprvé objevila odhalená Playmate (Dívka měsíce), kterou se stala herečka a modelka Margie Harrisonová. V roce 1960 se pak „zajíčci“, tedy dívky v rozverných kostýmech, objevili na párty v Playboy Clubu v Chicagu. Maska se pak ujala jako ozdoba hostesek při nejrůznějších příležitostech.
Hefner svůj časopis vybudoval vedle, ze současného pohledu, decentní erotiky na kvalitní novinařině a prohlásil, že „před Playboyem vlastně lidé vůbec neměli sexuální život, ten jsme vynašli až my“. Časopis psal o všem, co měl muž své doby znát, tvořil styl. Vedle informací o pánské módě i o nápojích, jídle, spotřebním zbožím či autech. Do Playboye přispívali význační literáti, další celebrity věnovaly časopisu exkluzivní rozhovory.
V polovině 70. let si tento styl oblíbilo minimálně 6,5 milionu mužů, kteří si časopis kupovali. Hefner si mohl dovolit expandovat. Koupil si „Velkého králíka“ (vlastní Boeing 747), po celé zemi rozprostřel síť svých klubů a ve svém sídle Playboy Mansion v Los Angeles seznamoval smetánku světa se svými zajíčky.
Svoji odhalenou krásu ukázala v magazínu Playboy řada slavných osobností: Bond-girl Ursula Andressová (1965), herečka Kim Basingerová (1983), zpěvačka Madonna (1985), herečka Pamela Andersonová (1990), zpěvačka Samantha Foxová (1996) nebo německá krasobruslařka Katarina Wittová (1998).
V březnu 1964 se na obálce objevila i česká herečka Olga Schoberová, kterou si údajně pro focení vybral sám Hefner. Následovala ji v srpnu 1987 modelka Pavlína Pořízková. V Československu vyšlo první číslo časopisu v dubnu 2011, jako šestnáctá mutace měsíčníku na světě a po maďarské druhá v postkomunistické Evropě. První Playmate se stala tehdy dvaadvacetiletá modelka Šárka Lukešová.
Už v průběhu 80. let se ale Hefnerův obchodní úspěch zadřel. Pod tlakem musel rozprodat umělecké sbírky i část impéria. Suita jeho osobních milenek, vybíraných samozřejmě z modelek Playboye, se zmenšila na sedm. Hefner, Playboy a jejich říše se ocitli pod tlakem zákazníků, požadujících stále otevřenější erotiku. V roce 1985 nakonec Hefner odešel do ústraní a své království předal dceři Christine. Zpět pod svoji kontrolu získal Hefner Playboy v roce 2011.
Revoluci v historii Playboye znamenalo rozhodnutí z roku 2015 o konci nahoty na jeho stránkách. Podle vedení magazínu je nahota v době snadno dostupných pornografických webů již překonána. Poslední nahou „Dívkou měsíce“, v pořadí 749. Playmate, se tou dobou stala pětadvacetiletá blondýnka Kristy Garettová, která se narodila v Gruzii a vyrůstala v Rusku. Později, v roce 2017, se nahota opět vrátila.
Hefnerovým přáním bylo, aby po smrti byl nablízku slavné Marilyn Monroeové. Proto si koupil na hřbitově v Los Angeles, kde je legendární herečka pochována, volný hrob hned vedle jejího. Zemřel 27. září 2017.
|
1. ledna 2013