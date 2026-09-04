„Víš, s černou dírou se to má tak, že jejím určujícím rysem je černá barva. A s vesmírem se to má tak, že barva vesmíru, základní barva vesmíru, je černá. Tak jak ji mám asi vidět?“ Takhle se vymlouval, respektive vymlouvala, lodní počítač Holly v epizodě Trosečníci ze seriálu Červený trpaslík. Skuteční astronomové mají trochu podobný problém. Chtěli by změřit rychlost rotace objektu Sagittarius A* (čteno zhruba „ej stár“) ve středu naší Galaxie.
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Jde o supermasivní černou díru. Její hmotnost odhadují vědci jako přibližně 4,3 milionu hmotností Slunce. Předpokládá se, že rotuje. Zjistit, jak rychle, je ale těžké. Chybí totiž viditelný povrch, z jehož pozorování se dalo nějaké číslo odvodit.
Podle týmu Stephana Gillessena z Institutu Maxe Plancka by mohla pomoci hvězda pojmenovaná S301. Vědci ji sledují už od roku 2023. Za tu dobu se jim povedlo získat dostatek dat k určení její dráhy.
Hvězda S301 obíhá kolem Sagittaria A* velmi těsně. V nejbližším bodě své orbity se k černé díře přibližuje na pouhých 1,8 miliardy kilometrů. Je to jen dvanáctinásobek vzdálenosti Země od Slunce. Během svého přiblížení dosahuje S301 rychlosti odpovídající závratným 8,5 procenta rychlosti světla.
„Kdybyste žili na planetě obíhající tuto hvězdu, velikost černé díry by během největšího přiblížení odpovídala Měsíci v úplňku,“ řekl Gillessen New Scientistu.
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Gravitační prostředí blízko Sagittaria A* je z našeho pohledu exotické. Mělo by se v něm projevovat tzv. strhávání časoprostoru. Černá díra v něm má tvořit vír, trochu jako roztočená ocelová kulička upuštěná do sklenice s medem.
Jev by měl způsobit i v odchylky v dráze S301. Z těch se dá zpětně dopočítat hledaná rychlost rotace černé díry. Měření drobných změn dráhy hvězdy ale zabere přibližně deset let.