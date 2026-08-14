Hynek Čermák se znovu oženil. Jeho Veronika už má nové příjmení

Ženich měl světlý oblek a nevěsta bílé šaty s vázáním kolem krku. Kromě herce video v Instastories sdílela i jeho Veronika, která si na sociálních sítích už změnila příjmení na Čermáková. Nevěsta navíc přidala i příspěvek svého bratra doplněný písničkou Svatební hymna od kapely Rybičky 48. V refrénu se mimo jiné zpívá: „Už se to ví...“
Hynka Čermáka s Veronikou Šmídovou fotografové poprvé vyfotili ve společnosti loni v červnu na premiéře divadelní inscenace Zázračné cvičení.
Půl roku předtím herec a jeho manželka Veronika Čermák Macková společně oznámili, že se po necelých deseti letech vztahu rozešli. „Deset let, za které jsme vděční! Když se partnerství přetaví do přátelství. Když se dva lidi shodnou, že jejich společná cesta se naplnila a každý si teď najde tu svou. Když otevřenost, upřímnost a úcta vyhraje nad lží, vztekem a podlostí,“ napsala tehdy herečka na Instagram ke společné fotografii.
Čermák a Macková se dali dohromady v roce 2015. Herec tehdy odešel od partnerky Daniely Choděrové a dvou dětí. Ačkoli mnoho lidí nedávalo vztahu i kvůli dvacetiletému věkovému rozdílu příliš velkou šanci, Čermák překvapil a herečku si v roce 2017 vzal.
„Není to o tom, že bych hledal mladší partnerku, ale když se zamilujete, co máte říct? Miluju tě, ale nejde to, protože jsi o dvacet let mladší? Myslím, že nejsem první ani poslední, komu se to stalo,“ řekl herec v minulosti v rozhovoru pro magazín Zoot.
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30. listopadu 2025