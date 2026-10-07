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Hynek Čermák bude znovu tatínkem. Prozradil pohlaví miminka i termín porodu

Autor:
  12:27
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Hynek Čermák a jeho přítelkyně Veronika Šmídová (Divadlo Metro, Praha, 28....

Hynek Čermák a jeho přítelkyně Veronika Šmídová (Divadlo Metro, Praha, 28. května 2025) | foto: Profimedia.cz

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Přestože si herec Hynek Čermák (53) své soukromí střeží, v rozhovoru s Norou Fridrichovou se pochlubil radostnou novinou. Bude znovu tatínkem. Jeho manželka Veronika (27) je těhotná a miminko by se mělo narodit na jaře 2027.

„Moje touha je prostě být zakotven a šťasten v jednom hnízdě. No, ale to myslím, že asi je každého touha, ne? Doufám,“ říká Hynek Čermák v ukázce rozhovoru.

Na poznámku moderátorky, že podle těchto slov vypadá herec jako rodinný typ, odpověděl: „Jsem. Mám dvě děti a bylo to to nejlepší, co se mi v životě povedlo. A čekám další a doufám, že to bude to další nejlepší, co se mi v životě povedlo.“ Dodal, že bude mít opět syna a miminko by se mělo narodit v březnu 2027.

Veronika Šmídová a Hynek Čermák se vzali. Herec ukázal na Instagramu video. (14. srpna 2026)

Hynek Čermák a Veronika Šmídová se vzali letos v srpnu. Fotografové dvojici poprvé vyfotili ve společnosti loni v červnu na premiéře divadelní inscenace Zázračné cvičení.

Předtím byl herec ženatý s herečkou Veronikou Čermák Mackovou. Vzali se v roce 2017 a na začátku roku 2025 oznámili, že se po necelých deseti letech vztahu rozešli.

Herec Hynek Čermák už má s kolegyní Danielou Choděrovou (51) dvě děti - dceru Hedviku a syna Bořivoje, kteří se také věnují hraní.

norafridrichova

1Na tomto rozhovoru jsem byla s hercem Hynkem Čermákem domluvená asi měsíc. Že se svou paní Veronikou čeká miminko, mi mezi řečí prozradil minulý pátek v divadle při zkoušce nové hry Otec nebo syn. Premiéru bude mít 24.10 v pražském Divadle Palace. Hynek souhlasil, že o miminku řekne víc i v našem rozhovoru. Když jsme ho včera natáčeli, pořád jsem hledala okamžik, kdy se zeptat, bylo mi to trochu žinantní. No a Hynek zkušeně převzal režii. herohero.co/nora 1 TÝDEN ODBĚR ZDARMA Hynku, vše nejlepší Vám i Vaší paní. ❤️

7. října 2026 v 10:37, příspěvek archivován: 7. října 2026 v 12:23
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30. listopadu 2025
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