Hynek Čermák bude znovu tatínkem. Prozradil pohlaví miminka i termín porodu

„Moje touha je prostě být zakotven a šťasten v jednom hnízdě. No, ale to myslím, že asi je každého touha, ne? Doufám,“ říká Hynek Čermák v ukázce rozhovoru.
Na poznámku moderátorky, že podle těchto slov vypadá herec jako rodinný typ, odpověděl: „Jsem. Mám dvě děti a bylo to to nejlepší, co se mi v životě povedlo. A čekám další a doufám, že to bude to další nejlepší, co se mi v životě povedlo.“ Dodal, že bude mít opět syna a miminko by se mělo narodit v březnu 2027.
Hynek Čermák a Veronika Šmídová se vzali letos v srpnu. Fotografové dvojici poprvé vyfotili ve společnosti loni v červnu na premiéře divadelní inscenace Zázračné cvičení.
Předtím byl herec ženatý s herečkou Veronikou Čermák Mackovou. Vzali se v roce 2017 a na začátku roku 2025 oznámili, že se po necelých deseti letech vztahu rozešli.
Herec Hynek Čermák už má s kolegyní Danielou Choděrovou (51) dvě děti - dceru Hedviku a syna Bořivoje, kteří se také věnují hraní.
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30. listopadu 2025