Podle zprávy serveru WaBetaInfo si uživatelé, kteří WhatsApp nemají, již nebudou muset aplikaci stahovat, aby mohli tuto službu využívat. Místo toho budou moci chatovat prostřednictvím zabezpečeného odkazu přímo ve svém prohlížeči díky WhatsApp Web.
O této funkci se nehovoří poprvé, už se objevila v jedné testovací verzi Androidu v polovině minulého roku. Podle zjištění serveru má nová funkce pracovní název „Guest Chats“ a vede k tomu, že uživatelům umožní posílat zprávy lidem, kteří nemají účet na WhatsApp.
Celý postup se však bez registrovaného uživatele neobejde. Právě on může vygenerovat odkaz přes záložku „Pozvat přítele“ nebo v dolní části seznamu kontaktů. Tento odkaz, platný asi 10 dní, pak je možné zkopírovat a následně nějakým způsobem zaslat druhému člověku třeba prostřednictvím e-mailu nebo SMS.
Jakmile příjemce na odkaz klikne, WhatsApp zobrazí dvě možnosti: nainstalovat platformu nebo pokračovat jako host. Je to prakticky stejný princip, jaký známe z komunikačních platforem typu Zoom, Microsoft Teams, Google Meet a dalších.
Ani další kroky se neliší. Před zahájením konverzace tak uživatel zadává jméno, kterým se identifikuje a pod kterým na zahájeném chatu i vystupuje. Na druhou stranu pozvaní „Hosté“ budou moci vidět telefonní číslo osoby, která jim poslala odkaz s pozvánkou do chatu.
Jak WABetaInfo uvádí, konverzaci může zahájit pouze host, kterému odkaz dorazil poté, co odklikne podmínky použití služby. V chatu má pak u svého jména štítek „(Host)“. V této testovací fázi novinka nepodporuje skupinové chaty, hlasové zprávy, přílohy, samolepky, GIFy nebo hlasové a videohovory.
WhatsApp u této nové funkce nijak nesnižuje zabezpečení a tak zaručuje, že chat je zabezpečen end-to-end šifrováním.