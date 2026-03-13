„Tyhle fotky byly pořízeny na Mezinárodní den žen. Ten by měl oslavovat ženy, jejich úspěchy a boj za rovná práva a svobodu. Pro ty, kteří mě osobně neznají – možná působím velmi sexy, ale jsem vzdělaný a respektující člověk. Ve stejném domě bydlím už roky a nikdy jsem s nikým neměla problémy, protože si hledím svého a jsem spíš tichá,“ začala svůj příspěvek na Instagramu Claudia Romani.
„Nedávno si ale na mě zasedla skupinka žen. Představte si, že máte to štěstí žít v Miami Beach a místo toho, abyste si to naplno užívali, trávíte dny tím, že nahlašujete lidi kvůli tomu, co mají na sobě, nebo influencery, kteří se vyfotí i bazénu, protože prý svým chováním a vzhledem „snižují hodnotu nemovitosti“. Představte si také, že někdo na vás zavolá ochranku a arogantním tónem jim nahlásí, že sedíte v bikinách u bazénu a vypadáte přitom moc vyzývavě,“ pokračuje Italka, která se v minulosti proslavila svým vztahem s fotbalovou hvězdou, bývalým útočníkem AC Milán Filippem Inzaghim, který momentálně působí jako hlavní trenér Palermo FC.
„Je smutné, že ženy stále útočí na jiné ženy. Přeji jim, aby našly radost v životě a nebyly tak nepřející. Ušetřím vás trapného pohledu na všechny ty „Karen“, které mě z balkonu fotily a nahlašovaly můj „strašný zločin“. Jsem vděčná, že se správci budovy postavili na správnou stranu, protože jsem neporušila žádná pravidla. Ženy mi závidí a jsou velmi nepřející,“ dodala třiačtyřicetiletá influencerka, kterou sleduje na Instagramu více než milion lidí.
Claudia Romani je italsko-americká modelka a televizní osobnost. Narodila se 14. dubna 1982 v italském městě L’Aquila, ale už mnoho let žije v Miami na Floridě. Proslavila se hlavně sexy foceními a objevila se na obálkách magazínů jako FHM, GQ, Maxim nebo Cosmopolitan.
Živí se především modelingem, spolupracemi na sociálních sítích, televizními projekty a reklamami. Objevila se také ve francouzské reality show Secret Story a pracovala jako modelka pro různé značky i média. Je také veganka a aktivistka za práva zvířat, která založila v Miami útulek pomáhající toulavým kočkám.
Jako mnoho současných internetových hvězd si i Claudia přivydělává obnaženými snímky a videi na OnlyFans.