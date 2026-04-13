Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou opět dokazují, že krása se u nich dědí. Dvojice zapózovala u moře v plavkách a výsledné snímky pro novou reklamní kampaň okamžitě přitáhly pozornost fanoušků. Nejde přitom ani zdaleka o jejich první společné focení, několik podobných projektů mají už za sebou a výsledek pokaždé vzbudí velký ohlas.
Na fotografiích působí sehraně a přirozeně, jako by před objektivem stály celý život. Není divu, Kubelková patří mezi stálice českého modelingu, její dcera Natálie se vydala ve stejných šlépějích a postupně si buduje vlastní kariéru.
Fanoušci si všímají nejen podoby mámy s dcerou, ale i sebevědomí, které z fotografií vyzařuje. Kubelková dokazuje, že ani věk po čtyřicítce pro předvádění v plavkách a spodním prádle rozhodně není překážkou, dlouhodobě patří mezi ženy, které inspirují tím, jak si udržují formu i po letech v showbyznysu a dvou dětech.
Trend společného focení matky s dcerou není jen českou specialitou. Ve světě je podobnými reklamními projekty proslulá například modelka Heidi Klumová, která pravidelně pózuje se svou dcerou Leni. Kampaně vždy budí pozornost i kontroverze a zároveň ukazují, jak silné může být propojení generací v módním průmyslu.
Iva Kubelková žije s podnikatelem Georgem Jiráskem, se kterým má kromě Natálie také mladší dceru Karolínu. Rodina tvoří důležitou součást jejího veřejného obrazu a Kubelková se netají tím, že mateřství je pro ni jednou z nejzásadnějších životních rolí.
Starší dcera Natálie jde čím dál výrazněji ve stopách své slavné maminky. Už několik let se věnuje modelingu, objevuje se na přehlídkách, ve fotografických kampaních i na titulních stranách magazínů. Její tvář, výška i postava a přirozené vystupování z ní dělají jednu z nejvýraznějších mladých modelek své generace v Česku.