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Kolegyně mi nabídla švédskou trojku, vzpomíná hvězda seriálu Charlieho andílci

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  14:46aktualizováno  14:46
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Jaclyn Smithová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)

Jaclyn Smithová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026) | foto: AP

Jaclyn Smithová, Kate Jacksonová a Cheryl Laddová na cenách Emmy v Los Angeles...
Kate Jacksonová, Joan Collinsová a Cheryl Laddová v Los Angeles na natáčení...
Jaclyn Smithová
Cheryl Laddová a Jaclyn Smithová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)
19 fotografií
Jaclyn Smithová, jedna z nejvýraznějších tváří seriálu Charlieho andílci, nedávno vydala životopisnou knihu. Mimo jiné zde prozradila, v jaké neobvyklé situaci se ocitla během natáčení. Kolegyně Tanya Robertsová ji pozvala k sexu ve třech.

Ve své nové autobiografii s názvem I Once Knew a Guy Named Charlie vzpomíná osmdesátiletá Jaclyn Smithová na dobu, kdy televizní seriál Charlieho andílci patřil k největším hitům obrazovky.

Hrála zde postavu Kelly Garrettové, přičemž jako jediná z původních tří hlavních představitelek (vedle Farrah Fawcettové a Kate Jacksonové) zůstala v seriálu po celou dobu jeho vysílání, jež trvalo v letech 1976 až 1981.

Tuto dobu jí tehdy nečekaně okořenila herečka Tanya Robertsová, která se k obsazení seriálu připojila v závěrečné fázi jeho příběhu. Jak Jaclyn popisuje ve své knize, během letu na Havaj za ní přišla s návrhem na společný sex, jehož součástí měl být také její manžel Barry Roberts.

Jaclyn Smithová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)
Jaclyn Smithová, Kate Jacksonová a Cheryl Laddová na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)
Kate Jacksonová, Joan Collinsová a Cheryl Laddová v Los Angeles na natáčení seriálu Charlieho andílci v březnu 1978
Jaclyn Smithová
19 fotografií

Nabídku sice Jaclyn odmítla, avšak dle svých slov zpětně obdivuje její otevřenost. „Její upřímnost ohledně vlastní sexuality byla odvážná a sebevědomá,“ napsala herečka. Robertsová se prý „nijak nestyděla“ za to, že s manželem žili v otevřeném manželství, a stejně tak ani za to, že s podobnými postelovými návrhy oslovovali další lidi. Tanya a Barry Robertsovi spolu zůstali až do Barryho smrti v roce 2006.

Ve svých pamětech, které vyšly letos v září, Jaclyn Smithová popisuje i vlastní komplikovanou partnerskou minulost; první tři manželství jí nevydržela déle než deset let. Jejím prvním manželem byl herec Roger Davis, dalším herec Dennis Cole a následně britský kameraman Tony Richmond, s nímž má dvě děti, syny Gastona (44) a Spencera (40). Od roku 1997 je pak provdaná za chirurga Brada Allena.

O nezdařeném manželství s Colem Smithem ostatně mluvila otevřeně už v minulosti. „K rozchodu přispěla i veškerá ta publicita. Muž zjevně někdy nestrpí konkurenci, čemuž rozumím,“ uvedla později herečka. „Co tak chápu, Dennis chtěl být hlavou rodiny, a místo toho se mu v médiích říkalo ‚pan Jaclyn Smith’.“

O rozvodu s Richmondem nicméně podrobněji hovořit nechce. V rozhovoru pro Los Angeles Times v roce 1991 zmínila, že veřejné rozebírání tohoto tématu by pro ni bylo „zradou dvou nejdůležitějších lidí v mém životě, jimiž jsou moje děti“.

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