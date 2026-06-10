Sladké jahodové dezerty. Chutnat budou knedlíky i pannacotta

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Jahodová sezona je v plném proudu. Co ze sladkého ovoce připravit? Skvěle se hodí k tvarohu, čokoládě i šlehačce. Pokud letos nebudete zavařovat, ale chcete si udělat chutný zákusek, zkuste jeden z pěti následujících receptů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Pannacotta s jahodami

Ingredience: 0,5 l smetany, 0,2 l mléka, 3 plátky želatiny, 40 g cukru, 16 jahod

Postup: Plátky želatiny nechte rozmočit v trošce vlažné vody. Mléko s polovinou cukru vařte na mírném ohni, potom přidejte smetanu, a jakmile přejde varem, odsuňte hrnec z plotny a vmíchejte do smetany rozmočenou želatinu. Jahody rozmixujte, několik nechte na ozdobu. Přidejte zbytek cukru a nechte jahodovou omáčku přejít varem. Potom na dno skleniček nalijte jahodovou omáčku a nechte ji vychladnout. Pak nalijte teplou uvařenou smetanu a opět nechte vychladnout. Nakonec dolijte opět jahodovou omáčkou. Několik hodin nechte v chladu ztuhnout. Ozdobte jahodami.

Jahody se smetanou

Kompot z rebarbory a jahod (Roman Paulus)

Ingredience: 400 g rebarbory (cca 4 šlahouny) , 200 g jahod , cukr , ibiškový čaj (nebo jakýkoli ovocný čaj s ibiškem)

Postup: Připravíme si silný nálev (případně čaj) z ibišku a vydatně jej osladíme. Šlahouny rebarbory zbavíme listů a pečlivě oloupeme. Rebarboru nakrájíme na kousky a zalijeme je vroucím nálevem.  Můžeme krátce povařit, ale není to třeba – rebarbora rychle měkne a většinou stačí zalít ji nálevem, přiklopit pokličkou a nechat prohřát. Jakmile ochladne, přidáme k ní na kousky nakrájené jahody a už jen promícháme. Připravený kompot můžeme podávat jen tak, hodí se ale také k telecím játrům, krému z mascarpone či lahodným tvarohovým knedlíkům.

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Jahodový cheesecake s bílou čokoládou (inspirováno Waitrose)

Ingredience: 175 g BeBe rodinných nebo jiných kvalitních sušenek, 100 g másla , 400 g čerstvých jahod, 200 g bílé čokolády, 400 g tvarohového krémového sýra Lučina nebo Philadelphia (bez příchutě), 25 g moučkového cukru, 200 ml smetany ke šlehání, čerstvé mátové lístky na ozdobu

Postup: Sušenky dejte do igelitového sáčku a válečkem na nudle je rozdrťte. V misce rozpusťte máslo, přidejte rozdrobené sušenky a smíchejte. Do dortové formy o průměru 20 centimetrů a alespoň čtyři centimetry vysoké lehce zatlačte nejdříve do stran formy a pak na dno sušenkovou směs a nejlépe malým šálkem nebo skleničkou uhlaďte.

Nechte chvilku v ledničce odpočinout, zatím omyjte jahody a zbavte je okvětních lístků a více než polovinu jich rozpulte. Rozpůlené jahody řezem dolů pokládejte na dno formy se sušenkovou směsí a dejte vychladnout do ledničky.

Mezitím rozlámejte bílou čokoládu na menší kousky, dejte do misky a nechte zahřát nad hrncem s horkou vodou. Rozměklou čokoládu umíchejte dohladka. Nenechte ji však přehřát a odstavte včas z ohně, nechte ji lehce zchladit. Poté vmíchejte čtyři lžíce tekuté smetany.

Jahodový cheesecake

V jiné míse smíchejte krémový sýr s cukrem a dvěma lžícemi vařící vody dohladka. Nejlépe elektrickým mixérem smíchejte dohromady bílou čokoládu a krémový sýr. Směs velkou lžící přendejte do formy na jahody a uhlaďte.

Ušlehejte zbylou smetanu ke šlehání, nesmí ale hrudkovatět, a lehce jí pokryjte směs ve formě. Zbylé jahody nakrájejte na plátky a rozprostřete na dort. Ozdobte mátovými lístky. Dejte do ledničky alespoň na tři hodiny ztuhnout a vychladit. Po vychlazení opatrně tenkým nožem ojeďte okraje formy a opatrně otevřete sponu. Krájejte na kousky a ještě ozdobte mátou a jahodami.

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Tvarohové knedlíky s jahodami

Ingredience: 250 g měkkého tvarohu, 70 g krupice, 70 g hladké mouky, 1 vejce, 70 g másla, vanilkový cukr, sůl, rum, citronová kůra

Postup: Máslo necháme změknout při pokojové teplotě. Potom je smícháme s ostatními přísadami, s krupicí, hladkou moukou, vejcem a tvarohem a vypracujeme těsto, které necháme odležet v lednici přibližně dvě hodiny. Na vále vyválíme váleček, odkrajujeme z něj plátky těsta, kterým čerstvé jahody tence obalíme.

Vaříme v mírně osolené vodě, do níž jsme přisypali vanilkový cukr, přidali citronovou kůru (nejlépe z citronu, který nebyl chemicky ošetřován) a trochu rumu. Podle velikosti knedlíků vaříme zhruba čtyři až pět minut. Hotové knedlíky vyplavou na hladinu.

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Podáváme přelité rozpuštěným máslem a strouhaným tvarohem. Na posypání můžeme také použít orestovanou skořicovou strouhanku. K tvarohovým knedlíkům se skvěle hodí rovněž poleva z čerstvých rozmačkaných jahod se zakysanou smetanou.

Jahody nejlépe doplňuje smetana, cukr, vanilka či skořice. Kdo má raději netradiční receptury, může zkusit třeba jahodový „tatarák“ nebo předkrm ochucený pepřem či sladkým balsamikem.

Pyramida s mascarpone (Raoman Paulus)

Ingredience: 4 žloutky, 120 g cukru, 360 g mascarpone , 400 g čerstvých jahod, tenké plátky hořké čokolády, lístky máty na ozdobu, mandle na ozdobu

Postup: Mascarpone, žloutky a cukr (můžeme přidat i trochu pravé vanilky) smícháme dohromady a ušleháme dotuha. Použijeme ruční metličku, krém vymícháváme velmi zlehka. Elektrický šlehač se na mascarpone nehodí, protože by se krém mohl srazit.

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Inspirujte se recepty v seriálu serveru Lidovky.cz

Čerstvé jahody - ideální jsou z venkovní sklizně od místních dodavatelů - očistíme, zbavíme stopek, nakrájíme na plátky. Připraveným krémem střídavě plníme plátky čokolády a prokládáme je pokrájenými čerstvými jahodami. Vše skládáme do výšky, do tvaru pyramidy.

Plátky čokolády se dají koupit hotové, případně si je můžeme doma vyrobit sami. V kastrůlku ve vodní lázni rozpustíme kvalitní hořkou čokoládu. Pak ji v tenké vrstvě roztáhneme na pevnou podložku a necháme zatuhnout. Hotový dezert ozdobíme čerstvou mátou či plátky mandlí, můžeme jej doplnit i jahodovou omáčkou. Osvěžující jahodové pyramidy nakonec necháme chvíli zchladit v lednici.

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