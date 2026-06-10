Pannacotta s jahodami
Ingredience: 0,5 l smetany, 0,2 l mléka, 3 plátky želatiny, 40 g cukru, 16 jahod
Postup: Plátky želatiny nechte rozmočit v trošce vlažné vody. Mléko s polovinou cukru vařte na mírném ohni, potom přidejte smetanu, a jakmile přejde varem, odsuňte hrnec z plotny a vmíchejte do smetany rozmočenou želatinu. Jahody rozmixujte, několik nechte na ozdobu. Přidejte zbytek cukru a nechte jahodovou omáčku přejít varem. Potom na dno skleniček nalijte jahodovou omáčku a nechte ji vychladnout. Pak nalijte teplou uvařenou smetanu a opět nechte vychladnout. Nakonec dolijte opět jahodovou omáčkou. Několik hodin nechte v chladu ztuhnout. Ozdobte jahodami.
Kompot z rebarbory a jahod (Roman Paulus)
Ingredience: 400 g rebarbory (cca 4 šlahouny) , 200 g jahod , cukr , ibiškový čaj (nebo jakýkoli ovocný čaj s ibiškem)
Postup: Připravíme si silný nálev (případně čaj) z ibišku a vydatně jej osladíme. Šlahouny rebarbory zbavíme listů a pečlivě oloupeme. Rebarboru nakrájíme na kousky a zalijeme je vroucím nálevem. Můžeme krátce povařit, ale není to třeba – rebarbora rychle měkne a většinou stačí zalít ji nálevem, přiklopit pokličkou a nechat prohřát. Jakmile ochladne, přidáme k ní na kousky nakrájené jahody a už jen promícháme. Připravený kompot můžeme podávat jen tak, hodí se ale také k telecím játrům, krému z mascarpone či lahodným tvarohovým knedlíkům.
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Červen, to jsou jahody. Vykouzlete z nich nepečený dort, polévku nebo sorbet
Jahodový cheesecake s bílou čokoládou (inspirováno Waitrose)
Ingredience: 175 g BeBe rodinných nebo jiných kvalitních sušenek, 100 g másla , 400 g čerstvých jahod, 200 g bílé čokolády, 400 g tvarohového krémového sýra Lučina nebo Philadelphia (bez příchutě), 25 g moučkového cukru, 200 ml smetany ke šlehání, čerstvé mátové lístky na ozdobu
Postup: Sušenky dejte do igelitového sáčku a válečkem na nudle je rozdrťte. V misce rozpusťte máslo, přidejte rozdrobené sušenky a smíchejte. Do dortové formy o průměru 20 centimetrů a alespoň čtyři centimetry vysoké lehce zatlačte nejdříve do stran formy a pak na dno sušenkovou směs a nejlépe malým šálkem nebo skleničkou uhlaďte.
Nechte chvilku v ledničce odpočinout, zatím omyjte jahody a zbavte je okvětních lístků a více než polovinu jich rozpulte. Rozpůlené jahody řezem dolů pokládejte na dno formy se sušenkovou směsí a dejte vychladnout do ledničky.
Mezitím rozlámejte bílou čokoládu na menší kousky, dejte do misky a nechte zahřát nad hrncem s horkou vodou. Rozměklou čokoládu umíchejte dohladka. Nenechte ji však přehřát a odstavte včas z ohně, nechte ji lehce zchladit. Poté vmíchejte čtyři lžíce tekuté smetany.
V jiné míse smíchejte krémový sýr s cukrem a dvěma lžícemi vařící vody dohladka. Nejlépe elektrickým mixérem smíchejte dohromady bílou čokoládu a krémový sýr. Směs velkou lžící přendejte do formy na jahody a uhlaďte.
Ušlehejte zbylou smetanu ke šlehání, nesmí ale hrudkovatět, a lehce jí pokryjte směs ve formě. Zbylé jahody nakrájejte na plátky a rozprostřete na dort. Ozdobte mátovými lístky. Dejte do ledničky alespoň na tři hodiny ztuhnout a vychladit. Po vychlazení opatrně tenkým nožem ojeďte okraje formy a opatrně otevřete sponu. Krájejte na kousky a ještě ozdobte mátou a jahodami.
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Jahodová pomazánka či likér. Přinášíme pět netradičních receptů
Tvarohové knedlíky s jahodami
Ingredience: 250 g měkkého tvarohu, 70 g krupice, 70 g hladké mouky, 1 vejce, 70 g másla, vanilkový cukr, sůl, rum, citronová kůra
Postup: Máslo necháme změknout při pokojové teplotě. Potom je smícháme s ostatními přísadami, s krupicí, hladkou moukou, vejcem a tvarohem a vypracujeme těsto, které necháme odležet v lednici přibližně dvě hodiny. Na vále vyválíme váleček, odkrajujeme z něj plátky těsta, kterým čerstvé jahody tence obalíme.
Vaříme v mírně osolené vodě, do níž jsme přisypali vanilkový cukr, přidali citronovou kůru (nejlépe z citronu, který nebyl chemicky ošetřován) a trochu rumu. Podle velikosti knedlíků vaříme zhruba čtyři až pět minut. Hotové knedlíky vyplavou na hladinu.
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Bez ulepených prstů. Jak na knedlíky naruby, poradí šéfkuchař Jan Punčochář
Podáváme přelité rozpuštěným máslem a strouhaným tvarohem. Na posypání můžeme také použít orestovanou skořicovou strouhanku. K tvarohovým knedlíkům se skvěle hodí rovněž poleva z čerstvých rozmačkaných jahod se zakysanou smetanou.
Pyramida s mascarpone (Raoman Paulus)
Ingredience: 4 žloutky, 120 g cukru, 360 g mascarpone , 400 g čerstvých jahod, tenké plátky hořké čokolády, lístky máty na ozdobu, mandle na ozdobu
Postup: Mascarpone, žloutky a cukr (můžeme přidat i trochu pravé vanilky) smícháme dohromady a ušleháme dotuha. Použijeme ruční metličku, krém vymícháváme velmi zlehka. Elektrický šlehač se na mascarpone nehodí, protože by se krém mohl srazit.
5 věcí, které můžete udělat s...
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Čerstvé jahody - ideální jsou z venkovní sklizně od místních dodavatelů - očistíme, zbavíme stopek, nakrájíme na plátky. Připraveným krémem střídavě plníme plátky čokolády a prokládáme je pokrájenými čerstvými jahodami. Vše skládáme do výšky, do tvaru pyramidy.
Plátky čokolády se dají koupit hotové, případně si je můžeme doma vyrobit sami. V kastrůlku ve vodní lázni rozpustíme kvalitní hořkou čokoládu. Pak ji v tenké vrstvě roztáhneme na pevnou podložku a necháme zatuhnout. Hotový dezert ozdobíme čerstvou mátou či plátky mandlí, můžeme jej doplnit i jahodovou omáčkou. Osvěžující jahodové pyramidy nakonec necháme chvíli zchladit v lednici.